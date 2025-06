Thursday, 26 June 2025, 22:24 HKT/SGT Share:

來源 IBI Group Holdings Limited IBI公佈2025財年淨利潤大幅增長23倍 在充滿挑戰的環境中實現強勁業績

香港,2025年6月26日 - (亞太商訊) - IBI Group Holdings Limited(「IBI」或「公司」及其附屬公司統稱為「集團」;股份代號:1547)為一家專注於建築環境方面投資的公司,今日公佈其截至2025年3月31日止年度(「2025財年」或「回顧年內」)之經審核綜合業績。 2025財年,全球經濟環境充滿挑戰,為建造業帶來巨大壓力,投標情況亦變得極為激烈。同時,全球貿易緊張局勢引發市場意想不到的波動,促使資金流向亞洲。這趨勢開始為香港市場注入動力,並有望舒緩中國內地製造業所承受的部分壓力。此外,隨著訪港旅遊強勁反彈及市場氣氛改善,這些發展態勢使本港前景愈發樂觀。集團對香港的經濟前景抱有信心,憑藉嚴謹的風險管理、有效的成本控制及對新機遇的策略性把握,集團將能應對不斷變化的環境,並推動可持續增長。 回顧年內,集團展現出非凡韌性,並實現穩健的財務表現。公司擁有人應佔溢利飆升約23.0倍至約8.4百萬港元(2024財年:約0.4百萬港元),增長主要由於Building Solutions分部有所改善、確認按公平值計算的金融資產產生的未變現溢利,以及確認上年度投資物業的重大公平值虧損。每股基本及攤薄盈利為1.0港仙(2024財年:0.0港仙)。董事會建議派發截至2025財年之末期股息每股0.5港仙(2024財年:0.5港仙)。 IBI主席兼行政總裁Neil Howard先生表示:「儘管全球經濟環境充滿挑戰,集團於2025財年仍實現強勁表現,盈利能力顯著提升。在回顧年內後期,集團更成功獲得總價值超過2025財年的總營業額的四個大型項目。卓越的表現充分印證我們策略部署的成效、强大的韌性,以及快速應變的能力。展望未來,我們將繼續加強業務發展,靈活應對市場變化,不斷求進,以為股東創造長期價值及可持續的回報。」 業務回顧 1.承建 IBI在香港及澳門提供世界級的室內裝修及樓宇翻新服務,主要為不同行業的客戶擔任總承建商。建築業在回顧年內大部份時間持續受壓,儘管集團完成的項目數量較去年同期有所增加,但其中多個項目規模較小,營業額因而下降。然而,憑藉集團的商務團隊嚴格控制成本及積極進行結算工作,承建分部在充滿挑戰的環境下仍能實現穩健業績。回顧年內,集團錄得來自承建的溢利約7.4百萬港元(2024財年:約15.2百萬港元),完成12個項目,獲授13個新項目。 值得留意的是,於回顧年內後期,集團獲得總值超過2025財年整年營業額的四個大型項目。2025年5月,IBI就一項潛在投資訂立諒解備忘錄,以開發一個位於菲律賓馬尼拉市約318公頃的新中央商業區。憑藉在建築及項目管理方面的專業知識,集團將擔任項目顧問,監督項目,並就建設、採購及項目進展提供專業意見。此合作符合集團的長遠策略,倘若項目落實,將拓闊集團的收入來源,並推動其長遠增長。這些項目將為2026財年奠定堅實基礎。 在澳門,IBI獲得重新開展業務後的首個項目。集團正與以往的客戶重建關係,並積極參與新項目的投標。 2.Building Solutions 集團的附屬公司Building Solutions Limited(「BSL」)提供可提升建築環境表現及福祉的產品及服務,以為用者提供現代化、健康及高性能的空間。BSL的業績持續顯著改善,於回顧年內錄得分部溢利約0.6百萬港元(2024財年:分部虧損約0.3百萬港元),銷售收益同比增長58.2%。BSL於2025財年錄得盈利,標誌此初創業務實現重大里程碑,透過持續研究及發掘新產品,集團相信此分部在提供優質建築產品及服務的聲譽將能進一步提升。 3.策略投資 集團成立策略投資分部旨在將資金有效分配至新的市場領域,並擴大集團於建築環境領域的影響力。回顧年內,集團的策略投資分部錄得分部溢利約為0.9百萬港元(2024財年:分部虧損約3.2百萬港元)。該分部溢利是由於集團於大型房地產投資信託基金的投資出現未實現公平值收益而實現,該香港上市公司擁有及管理多元化及優質的投資組合。就集團的日本資產而言,即位於北海道俱知安町的地塊,集團正持續對該地塊進行分析並制定最佳戰略。分析顯示更大規模的開發可帶來顯著的經濟效益及更高的投資回報,因此集團正考慮擴大此項目。展望未來,集團將繼續發掘潛在的投資機會,並期待於該領域公佈更多佳績。 4.投資物業 集團的物業投資附屬公司專注於收購實體房地產,以為集團帶來額外收入,並擴大其地域覆蓋範圍。集團的物業投資部於2025財年錄得分部溢利約為2.5百萬港元(2024財年:分部虧損約8.1百萬港元),保持穩健業績並維持百分之百的出租率。回顧年內,集團委聘規劃建築師對西翼屋頂區域進行勘測,並為額外的商業空間進行初步設計。隨後,集團與當地政府規劃辦公室舉行了規劃前會議。規劃辦公室給予了積極反饋,並表示不反對增建一層。此次增建將創造2,500平方英呎的可租用空間,預期將對該物業的估值產生正面影響。 關於IBI Group Holdings Limited(股份代號︰1547)

IBI Group Holdings Limited 為香港主板上市控股公司,專注於建築環境方面的投資。集團的投資以承建為核心,同時涵蓋多個業務範疇,提供建築環境多個領域的創新、優質製造及供應解決方案。集團的使命是通過創新、可持續發展及健康的理念,提供卓越的產品、服務和客戶體驗。有關IBI的詳情,請瀏覽網站:https://ibighl.com/.



