GA-ASI 宣布投資荷蘭科技創新公司 Arceon

聖地亞哥, 2025年6月27日 - (亞太商訊) - 通用原子航空系統公司(GA-ASI)宣布對另一家荷蘭企業 Arceon 進行投資,此舉是繼 2024 年 11 月首次舉辦的 「藍色魔力荷蘭」(Blue Magic Netherlands, BMN)活動後的成果。GA-ASI 是全球無人飛行系統及相關任務系統的領導者。 GA-ASI 在 Arceon 於 BMN 活動中發表了精彩提案後,並在與 GA-ASI 及其關係企業──通用原子能公司(General Atomics Energy)與通用原子電磁系統公司(General Atomics Electromagnetic Systems)進行詳細的商業與技術討論後,選定 Arceon 為投資對象。Arceon 成為繼 Emergent Swarm Solutions 和 Saluqi Motors 之後,第三家在 BMN 活動後獲得 GA-ASI 投資的公司。 Arceon 正透過其創新、快速、可擴展且具成本效益的熔融滲透製程,徹底改變高性能陶瓷複合材料的製造方式。他們最先進的 Carbeon 碳-陶瓷零組件,專為噴嘴、噴嘴延伸段、前緣、鼻錐與機身等應用而設計,旨在滿足太空與國防領域日益嚴苛的需求。 Arceon B.V. 的創辦人兼執行長 Rahul Shirke 表示:「我們非常榮幸能與通用原子攜手推動高超音速技術的發展。這項里程碑標誌著我們正式進入美國國防領域,也為我們提供一個在全球舞台展示技術的絕佳機會。我們對未來的旅程充滿期待。」 GA-ASI 的總經理 Brad Lunn 表示:「我們很高興能與 Arceon 合作。他們的技術可應用於 GA 的多個領域,從高溫引擎排氣材料,到高超音速技術與核融合約束材料。」 在去年十一月於荷蘭舉行的「藍色魔力」投資與創新會議上,GA-ASI 及其合作夥伴聽取了多家荷蘭創新企業對其正在開發的重要技術所作的簡報。此次活動由 GA-ASI 與荷蘭國防部、經濟事務部、愛因霍芬的 Brainport 發展機構,以及布拉班特省發展署(BOM)共同舉辦。GA-ASI 正在向荷蘭皇家空軍(RNLAF)交付八架 MQ-9A 無人機。 GA-ASI 將持續與荷蘭政府及產業合作,支持荷蘭科技創新的發展,並計劃於今年稍晚在愛因霍芬舉辦第二屆 BMN 活動。該公司於 2019 年在比利時舉辦首屆「藍色魔力」活動,並於 2020、2021 與 2023 年持續舉辦。 關於 GA-ASI 通用原子航空系統公司(GA-ASI)為通用原子公司的子公司,致力於設計與製造成熟可靠的遠程駕駛航空系統(RPA)、雷達及電光與相關任務系統,包括 Predator® RPA 系列與 Lynx® 多模式雷達。GA-ASI 營運飛行時數已超過 800 萬小時,提供具備長航時與任務能力的航空平台,並整合感測器與數據鏈系統,以實現持續態勢感知。公司亦開發多種感測器控制與影像分析軟體,提供飛行員訓練與支援服務,並研發超材料天線。 更多資訊,請造訪:www.ga-asi.com。 Avenger、Gray Eagle、Lynx、Predator、Reaper、SeaGuardian 和 SkyGuardian 均為通用原子航空系統公司於美國及其他國家/地區註冊的商標。 聯絡資訊

GA-ASI 媒體聯絡

asi-mediarelations@ga-asi.com

(858) 524-8101 來源:General Atomics Aeronautical Systems, Inc.



話題 Press release summary



部門 航空航天和国防

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network