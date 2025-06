Thursday, 26 June 2025, 20:46 HKT/SGT Share:

來源 Wasion Holdings Limited 威勝控股集團成功於海外新興市場奪得三項大型智能電表合約 總價值逾9.4億港元 - 品牌國際化穩步提升 備受海外客戶認可

香港,2025年6月26日 - (亞太商訊) - 中國領先的能源計量及能效管理專家,威勝控股有限公司(簡稱「公司」或「威勝控股」或本「集團」,股份編號:3393.HK)欣然宣佈,旗下於墨西哥成立的全資附屬公司WASION, S. DE R.L. DE C.V.(「威勝墨西哥」)成功於2025年6月26日中標墨西哥聯邦電力委員會(「CFE」)之智能電表合約,價值逾6.27億墨西哥披索(折合逾人民幣2.38億元或2.64億港元)。此外,威勝墨西哥亦早於2025年3月25日奪得CFE價值逾14.53億墨西哥披索之智能電表供貨協議(折合逾人民幣5.52億元或6.1億港元)。 CFE為墨西哥的電力工業主導者,由墨西哥政府建立和擁有,為約5,000萬用戶提供服務。威勝墨西哥成功於2025年內兩次奪得CFE智能電表招標合約及訂立供貨協議,累計合約價值逾20.8億墨西哥披索(折合逾人民幣7.91億元或8.74億港元,充份體現了威勝墨西哥於當地市場的領先品牌地位。 同時,威勝控股旗下於坦桑尼亞成立的附屬公司Wasion Group (Tanzania) Limited亦於2025年6月10日中標坦桑尼亞電力供應有限公司(「Tanesco」)之智能電表合約,價值約人民幣6,100萬元(折合約6,665萬港元)。Tanesco為坦桑尼亞境內唯一的國有電力公司,覆蓋約1,500萬名用戶。集團成功於海外的主要新興市場取得以上三項大型智能電表合約,進一步提升了集團品牌的國際化程度,亦展現了海外重點市場的客戶對集團產品的高度認可。 集團主席吉為先生表示:「CFE於墨西哥擁有龐大的發電量和全部的輸配電系統,是墨西哥國家電網唯一運營商,為其國家提供發輸配電一體化服務。因此,我們很榮幸威勝墨西哥成為CFE可信賴的供貨商,並成為墨西哥電表領域的領先品牌。而坦桑尼亞將會是集團在東非市場的業務中心,並在未來進一步將業務輻射至烏幹達、肯尼亞和莫桑比克等國家。集團期待在非洲市場持續獲得穩定的電表採購訂單的同時,亦能積極開展儲能等新項目的進一步開拓工作。是次中標充份反映本集團海外業務高速成長,在拉丁美洲、非洲及亞洲中部等新興市場持續取得理想發展。目前,本集團於墨西哥和坦桑尼亞均擁有研發中心及生產廠房,集團將繼續堅定拓展海外重點市場的市場份額,增強當地的競爭能力並輻射周邊市場,深度挖掘並滿足已有市場的客戶需求,提高產品質量及服務水準,進取開拓海外市場新機遇。」 關於威勝控股有限公司

集團是中國領先的能源計量及能效管理專家,産品與服務包括電智能計量解決方案(Power AMI)、通訊及流體計量解決方案(Communication & Fluid AMI)、智能配用電系統及解決方案(ADO)、智能配用電解決方案(SDS)、智能配用電裝置(SDD)及能效解決方案(EES)。集團當前客戶包括電網公司、水務、燃氣及熱力等公用事業及大型工商業客戶,集團主導産品在國內市場佔有重要份額,並出口至亞洲、非洲及歐美等全球多個國家。集團擁有中國首家節能環保領域工程研究中心等兩個國家級研究中心、國際標準認證的實驗室,特別在智能計量與能效管理領域,研發實力行業首屈一指。如欲瞭解更多,可瀏覽:http://ir.wasion.com/tc/index.php



