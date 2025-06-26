AEON信貸財務於二零二五/二六財年第一季度錄得反彈增長 純利增31.3%至1.093億港元

香港，2025年6月26日 - (亞太商訊) - AEON信貸財務（亞洲）有限公司（「AEON信貸財務」或「集團」；股份代號：00900）今天公布截至二零二五年五月三十一日止三個月之業績（「二零二五/二六財年第一季度」或「報告期間」）。

於報告期間，集團的收入按年增長3.7%至442,200,000港元，主要由利息收入增加所帶動。這得益於循環信用卡及私人貸款應收款項餘額的穩定增長、以及風險定價機制下貸款產品利率的上調。

扣除減值虧損及減值準備前的營運溢利上升8.7%至229,700,000港元，支出對收入比率由去年第一季度（「二零二四/二五財年第一季度」或「去年同期」）的47.3%下降至44.6%。受惠於營運效益提升、平均融資成本的下降及減值虧損及準備減少，集團的除稅後溢利增長31.3%至109,300,000港元（二零二四/二五財年第一季度：83,300,000港元），報告期間的每股盈餘增至26.11港仙（二零二四/二五財年第一季度：19.88港仙）。

面對充滿挑戰的市場環境，集團強化了信貸評估模型，以控制高風險客戶貸款及應收款項的信貸風險，並調整了其信貸風險管理機制，以提供及時的債務償還解決方案，並降低信用資產減值的可能性。同時，集團透過不同媒體網絡開展的針對性營銷及數碼廣告活動成功刺激消費，令信用卡銷售維持增長勢頭，抵銷了私人貸款銷售因審慎信貸評估而產生的跌幅，二零二五/二六財年第一季度總銷售與去年同期維持於同一水平，而客戶貸款及應收款項總額較二零二五年二月底輕微下降1.2%。

展望未來，集團將謹慎評估市場狀況和消費者行為，重點利用手機應用程式和傳統營銷渠道推廣信用卡、私人貸款及其他產品，並進一步投資開發虛擬卡功能。配備先進信用評估和提款功能的「AEON HK」手機應用程式（「手機應用程式」）將成為吸引新客戶使用信用卡和私人貸款服務的主要渠道。持續更新的應用程式將進一步增強網絡安全、防範欺詐和提升線上客戶體驗。集團將持續改進數據分析工具，以提高營銷、信用評估和信用管理活動的有效性。

集團將繼續致力於將可持續發展融入其營運，推廣可持續和數碼化的產品和服務，包括即將推出的貸款產品，以支持客戶轉向低碳生活方式。在營運數碼化方面，集團已完成優化客服中心平台，以改善客戶互動，並正在其分行網絡推廣無紙化貸款提取服務。

此外，集團正在開發一個全新的獎勵平台，該平台將充分提升AEON集團香港客戶的利益，提供更便利的優質積分和電子優惠券兌換體驗。

AEON信貸財務董事總經理魏愛國先生表示: 「儘管市場環境持續充滿挑戰，集團在第一季度實現了顯著的盈利增長，為本財政年度奠定良好開端，對此我們深感欣慰。今年對AEON信貸財務迎來在香港市場服務的三十五周年，別具意義。為慶祝此里程碑，我們將於年內推出一系列市場推廣計劃。展望未來，集團將持續致力於提供卓越、以客戶為中心的信用卡服務，並透過創新及客製化的產品拓展客戶群。憑藉集團強勁的流動性、穩健的資產負債表和卓越的管理能力，我們已準備就緒，抓緊市場復甦的機遇，在今年餘下時間實現反彈式增長。」

關於AEON信貸財務（亞洲）有限公司（股份代號：00900）

AEON信貸財務（亞洲）有限公司為AEON Financial Service Co., Ltd.之附屬公司（東京證券交易所編號：8570）及AEON集團旗下公司，成立於1987年，並於1990年註冊成為香港有限公司，及後於1995年在香港聯合交易所有限公司主板上市。集團主要從事金融業務，包括香港信用卡簽發、私人貸款、信用卡付款處理服務、保險中介業務，以及中國內地小額金融業務。

詳情請瀏覽公司網址：www.aeon.com.hk。

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