維珍妮25財年純利增28.4%至1.8億港元 末期息每股4.3港仙



香港，2025年6月26日 - (亞太商訊) - 全球領先的貼身內衣創新設計製造商（Innovative Design Manufacturer，「IDM」）維珍妮國際（控股）有限公司（「維珍妮」或「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」）（股份代號：2199）公佈截至2025年3月31日止年度（「2025財年」或「年內」）全年業績。 集團業績已於上一財年築底企穩。面對2025財年宏觀經濟波動與終端消費復甦不均的雙重挑戰，集團仍逆勢推動收入按年增加11.7%至約港幣7,840.0百萬元（2024財年：港幣7,016.8百萬元）。毛利增加15.7%至約港幣1,832.6百萬元，毛利率上升0.8個百份點至23.4%（2024財年：分別為港幣1,583.6百萬元及22.6%）。息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）增加4.5%至約港幣1,057.8百萬元，EBITDA率為13.5%（2024財年：分別為港幣1,012.0百萬元及14.4%）。集團年內錄得純利約港幣183.9百萬元，按年增加28.4%，純利率亦上升0.3個百份點至2.3%（2024 財年：分別為港幣143.2百萬元及2.0%）。公司擁有人應佔每股基本盈利為15.0港仙（2024財年：11.7港仙）。撇除重組成本，經調整EBITDA增加7.7%至約港幣1,276.3百萬元，經調整EBITDA率為16.3%（2024財年：分別為港幣1,185.3百萬元及16.9%）。年內經調整純利增加27.1%至約港幣402.4百萬元，經調整純利率則上升0.6個百份點至5.1%（2024財年：分別為港幣316.5百萬元及4.5%）。 集團財務狀況穩健，年內流動資產淨值為約港幣1,566.6百萬元（2024財年：港幣1,489.8百萬元）。於2025年3月31日，未提取銀行融資總額為約港幣3,810.2百萬元（2024年3月31日：港幣3,480.5百萬元）。為與股東分享成果，董事會議決建議就2025財年宣派末期股息每股4.3港仙（2024財年：每股2.2 港仙），連同中期股息每股2.5港仙，總股息為6.8港仙，以貫徹集團分派財政年度純利不少於30%的股息政策。 維珍妮主席、首席執行官兼執行董事洪游奕先生表示：「我們樂見維珍妮於2025財年，在全球宏觀經濟挑戰下，透過IDM業務模式維持韌性，延續收入的修復趨勢，錄得低雙位數增長。面對市場競爭轉向以敏捷供應為核心的效率驅動及差異化技術壁壘為核心的價值創造競逐，本集團堅守『專注本行，強化主業』策略，靈活應對行業調整。我們一方面透過中國產能聚焦內需市場、越南產能覆蓋全球市場的佈局，鞏固把握內外循環機遇的能力，並強化技術儲備以快速響應品牌夥伴需求；另一方面，持續以創新工藝突破構建產品優勢，與各大品牌夥伴形成深度協同。此效率提升與創新驅動的雙軌策略，令集團在逆勢中穩守根基，並為未來發展奠定穩固的基礎。」 業務回顧 實現中高端產品協同發展，貼身內衣業務分部收入溫和上升 此業務分部於年內貢獻約港幣4,243.4百萬元的收入，按年溫和上升3.0%，佔集團總收入54.2%，為主要收入來源。分部毛利上升7.2%至約港幣1,047.2百萬元，毛利率上升1.0個百分點至24.7%。集團年內繼續優化品牌夥伴組合，聚焦「Better & Best」產品定位，並持續深化與優質品牌夥伴的創新協同。得益於此，集團為核心品牌夥伴創新研發的產品訂單顯著增加，在一定程度上抵消了因少量品牌夥伴調整市場策略而導致的訂單波動。 全球運動熱潮助力，專利Bonding工藝創新促運動產品分部收入強勁增長 此業務分部於年內貢獻收入約港幣2,934.1百萬元，按年大幅上升26.9%，佔集團總收入37.4%。分部毛利為約港幣652.8百萬元，毛利率則為22.3%。全球運動熱潮在國際賽事帶動下持續升溫，推動運動產品訂單增加，其中運動胸圍業務實現雙位數增長。此外，集團利用獨有的專利貼合（「Bonding」）工藝技術所發展的差異化功能性服裝產品於年內錄得強勁的收入增長，成為驅動運動產品板塊增長的核心引擎。 中國、越南基地雙軌並行，智能化轉型提升效益 集團持續推進智能化轉型，透過架構垂直化、管理智能化、設備自動化以及供應鏈本地化等關鍵措施，提升生產效率與成本管控精度。中國內地的生產基地方面，深圳廠房已於2024年10月全面搬遷至肇慶基地。此外，研發部門遷移計劃亦按既定節點推進，此舉將進一步強化本地創新與生產之間的技術聯動。 2025財年越南基地的總產值佔集團總收入的比例為85%。截至2025年3月31日，越南共約有31,900名僱員；而中國內地則約有4,900名僱員。長遠而言，集團將繼續依託越南廠房滿足國際品牌夥伴在全球市場的需求，同時利用肇慶廠房配合品牌夥伴「China for China」的規劃，雙軌並進，構建靈活高效的研發及生產模式，從而支持品牌夥伴快速響應市場的需求。 維密中國本地化策略奏效，電商引領IDM業務實現雙位數增長 維密中國於集團2025財年收入達港幣約1,965.7百萬元，同比上升4.4%，錄得淨利潤約港幣85.6百萬元，同比增長約港幣0.2百萬元。年內，維密中國深化其差異化定位及本地化創新優勢，精準錨定本地客群需求，核心產品線在電商渠道的表現尤其出色，帶動集團相關IDM業務實現同比雙位數增長。 創新驅動，降本增效，多元均衡佈局發展，增強抗風險韌性 受關稅貿易戰的影響，2026財年全球市場不確定性顯著增加。消費市場前景未明，品牌夥伴的訂單趨於審慎。同時，供應鏈的競爭日趨激烈，產品差異化成為供應鏈企業及品牌突圍的關鍵。維珍妮多年來持續投入研發創新，建立了差異化工藝技術及產品的競爭優勢，同時透過推行自動化、模版化、信息化提升生產效率及靈活性，在充滿挑戰的市場環境中仍保持領導地位。 貫徹「降本控費，效率驅動轉型，減低負債」方針，致力提升盈利能力 集團正推行覆蓋研發、生產、營運等多環節降本增效措施，以提升組織效能，並強化全員效益意識，從而提升集團的盈利能力。對於未來業務優化所帶來的增量現金流，集團將在回饋股東後，優先用於實現降低負債比例的中期目標，以優化資本結構。這將有助增強集團的財務韌性，實現股東價值與企業長期發展的平衡。 發揮Bonding工藝領先優勢，持續推出創新產品，逐步提升規模效應 基於對市場趨勢的洞悉，集團將創新產品的突破視為驅動未來增長的核心引擎，致力開發具有顯著差異化優勢的高附加值產品，旨在避開同質化競爭，透過創造價值把握市場主導權。為此，集團將充分發揮在Bonding工藝技術上的領先優勢，將過去內衣跨品類拓展至運動業務的成功路徑，進一步複製至服裝業務上。集團創新研發的Bonding系列服裝已成為與各大運動品牌夥伴共同推進的重要開發項目，展現出強勁的市場潛力，有望成為推動集團業務持續增長的重要動力，從而進一步帶動集團實現整體規模效應。 深耕上游協作，開拓多元市場版圖 面對關稅貿易戰等的宏觀環境挑戰，集團將持續深化與戰略供應鏈夥伴的協作，同時積極引入更具特色的新供應商夥伴，強化供應鏈網絡。在市場佈局方面，集團將力求鞏固在成熟市場的根基，同時加速推進多元市場，重點拓展中國、歐洲及日本等地的合作夥伴。此策略可均衡多區域佈局，增強集團的抗風險能力與可持續發展潛力。 貫徹踐行環境及社會責任，攜手各持份者共築永續未來 集團深信環境、社會及企業管治（ESG）為長遠發展的關鍵，透過優先關注減碳、廢物管理、可持續的創新發展、人才及社區四大方面，全面履行環境及社會責任。基於集團所制定的2030年可持續發展議程，集團致力在營運過程中進一步推動減碳及節能目標，於年內開展了科學基礎減量目標倡議（SBTi），進行覆蓋全集團的碳盤查，以準備訂立符合《巴黎協定》攝氏1.5度的目標，並計劃在未來一至兩年內完成制定科學基礎減碳目標，及為2050年淨零碳排放制定方向及策略。 洪先生總結：「展望2026財年，維珍妮將繼續聚焦核心技術創新與差異化產品品類拓展，深化品牌夥伴協同效應，同時恪守審慎理財原則，嚴格落實降本增效並具選擇性地配置資本，以優化營運管理及內控機制。集團將全面推進以效率驅動為核心的策略轉型，重點加強人力資源建設，透過提升組織效能與資源配置效率來強化財務效益，並結合中國及越南的多區域佈局與產業鏈協作，積極抵禦市場波動及應對環境挑戰。承此基礎，我們將有序推進業務規模擴張，持續夯實發展根基，致力為各持份者創造長遠價值。」 有關維珍妮國際（控股）有限公司

維珍妮國際（控股）有限公司於1998年在香港創立，是全球領先的貼身內衣製造商。維珍妮透過採用創新設計製造（「IDM」）業務模式，憑藉電腦模具設計與製作、立體模壓成型、無縫貼合三大核心技術打造多元技術矩陣，為長期合作的國際知名品牌夥伴開發及製造多項引領市場的暢銷產品，涵蓋貼身內衣（包括胸圍、內褲、塑身內衣）、胸杯及其他配件產品、運動產品（包括運動胸圍、功能運動服裝）、消費電子配件等幾大板塊，實現跨行業及跨品類的應用拓展。



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