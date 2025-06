Thursday, 26 June 2025, 12:06 HKT/SGT Share: 曹操出行在港上市 成為港股最大科技出行平台

香港,2025年6月26日 - (亞太商訊) - 2025年6月25日,中國領先的科技出行平台曹操出行(股份代號:02643.HK)於港交所主板上市,成為港股最大的出行平台。 曹操出行董事會主席楊健在上市致辭中表示:「展望未來,共享出行面臨顛覆性的行業變革,原有的競爭格局將被重塑。借助吉利集團資源優勢,曹操出行將深度參與網約車定制研發,優化車輛性能和服務功能,全力推進自動駕駛網約車的研發和上市;在換電補能、循環再製造,醇氫能源網約車運營、AI管理等方面構建更加完善的出行生態,為乘客提供更安全、高效、便捷的出行選擇。」 上市儀式現場,曹操出行執行董事兼CEO龔昕與曹操出行執行總裁兼CFO柳森森共同敲響金鑼,曹操出行股票正式上市交易。 掛牌上市是曹操出行發展的重要里程碑,彰顯了市場對其商業模式、增長潛力及行業領先地位的認可,也為投資者提供了參與中國智慧出行產業高速發展的優質通道。 規模高速增長,服務品質領先 招股書顯示,截至2025年3月末,曹操出行覆蓋城市增至146座,一季度總GTV同比增長54.9%,訂單量同比增長51.8%,取得收入42億元,毛利率升至8.5%,各項核心指標較2024年同期均實現大幅提升。 憑藉規模化提供優質服務,曹操出行建立了顯著的品牌優勢。在2023年至2024年間的五次獨立第三方調查中,曹操出行獲評為行業「服務口碑最佳」。弗若斯特沙利文資料顯示,曹操出行服務訂單事故率顯著低於行業均值。 同時曹操出行積極履行社會責任,無障礙專車服務已經在曹操出行APP等20餘個平台上線,並同步在杭州、蘇州等城市開展「無障礙公益日」活動,提供免費無障礙出行服務。 定制車優化TCO,提升單位經濟效益 截至2024年12月31日,曹操出行在31座城市運營超過3.4萬輛定制車,為中國同類最大定制車隊,定制車型訂單GTV占比從2023年的20.1%提升至2024年的25.1%。 曹操出行持續部署定制車並升級車服解決方案。楓葉80V及曹操60兩款定制車聚焦出行場景,提升了耐用性與可維修性,採用換電架構及智能座艙。車服方案方面,吉利生態夥伴易易互聯在全國26城的378座換電站支持定制車60秒換電;133家吉利授權維修點使車輛平均保養、維修的時間和成本分別下降25%和54%。據弗若斯特沙利文資料,曹操出行定制車的平均TCO(總持有成本)較典型純電動汽車降低36.4%。 依託與吉利集團的深度合作,曹操出行實現車輛從設計、部署、定價、銷售到運營服務的全生命週期管理。通過優化乘客體驗、降低車輛全週期成本(TCO)及提升司機能源補給效率等舉措,構建了差異化競爭優勢。 構建Robotaxi閉環生態,卡位萬億未來出行 2025年2月28日,曹操智行自動駕駛平台上線,搭載吉利「千里浩瀚」Robotaxi解決方案的車輛在蘇州、杭州啟動示範運營。背靠吉利集團,曹操出行構建了國內首個「定制車+自動駕駛技術+出行平台」全域自研閉環生態,成為國內唯一具備類似特斯拉「製造+智駕+運營」全鏈條能力的出行公司。 Robotaxi服務無縫整合了曹操的運營經驗與吉利集團的汽車製造、自動駕駛技術優勢,曹操出行基於定制車已驗證的服務標準化能力、成本優化路徑和成熟的資產管理體系,將有力推動Robotaxi服務的商業化落地。 曹操出行計畫2026年底推出專為自動駕駛設計的L4級Robotaxi定制車型,將預裝自動駕駛元件及應用程式,適合長時間運行並具備相對較低的TCO,以及便捷乘客的設計和配置。同時,公司將構建覆蓋車輛保養維修、能源補充、客服、應急回應及訂單優化等全場景的自動化運營系統,進一步提升大規模運營Robotaxi的能力。



話題 Press release summary



部門 Transport & Logistics, 通用汽车

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network