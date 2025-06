Thursday, 26 June 2025, 09:03 HKT/SGT Share: 穩定幣條例下的隱形巨頭:百仕達的真實價值

香港,2025年6月26日 - (亞太商訊) - 6月25日,港股國泰君安國際(01788.HK)因獲批虛擬資產交易牌照,股價出現顯著上漲,單日漲幅近200%,成交164億港元位居港股第一。這一火熱市場反應,充分顯示出投資者對香港即將於8月1日正式生效的《穩定幣條例》以及虛擬資產交易的關注和熱情。在此背景下,投資者不斷深挖港股上市公司的相關佈局,而隱藏在市場已經發掘的利好股背後,百仕達控股(01168.HK)或成為下一個市場關注熱點。 從地產巨頭到科技先鋒:百仕達的戰略躍遷 不同於市場的普遍認知,早在行業混沌期,百仕達便果斷開啟了戰略轉型。2013年,公司作為創始股東投資眾安在線(06060.HK)(持股5.51%),奠定保險科技基因;2017年通過合資企業眾安國際(持股43.50%)全資控股眾安銀行,於2019年斬獲香港首批數字銀行牌照。 《穩定幣條例》對發行人提出了嚴格的要求,包括2500萬港元最低資本、100%儲備資產隔離及實時贖回機制等。百仕達旗下的眾安銀行,憑藉其作為持牌數字銀行的技術能力和合規基礎,已為圓幣科技、渣打銀行等機構提供法幣儲備託管服務,並成為香港金融管理局「Ensemble沙盒計劃」的首批參與者。這使其在穩定幣新規生效前,已具備一定的先發基礎設施優勢。 金融科技增長極:百仕達佈局眾安生態的價值釋放 作為香港八家持牌數字銀行之一,眾安銀行截至2024年末總資產達223億港幣,位居行業首位。眾安銀行擁有超過80萬零售用戶和3,000家企業客戶,其中包括200多家Web3生態企業,顯示出其在數字金融領域的強大市場滲透力。 值得一提的是,眾安銀行早在2023年便提出「Banking for Web3」的戰略願景,比《穩定幣條例》出台早兩年有餘。目前眾安銀行已打通虛擬資產交易、法幣兌換與跨境支付閉環,成為亞洲首家提供多元化金融服務的持牌數字銀行。隨著政策落地,眾安銀行的技術儲備和牌照資源將全面激活。 政策紅利下的爆發點:穩定幣生態的潛在影響與機遇 穩定幣技術被認為有潛力顯著提升跨境支付效率,例如將傳統電匯成本從10-50美元/筆降低至1美元以下,結算時間從天級縮短至分鐘級。這為解決傳統金融體系的高成本和低效率問題提供了新的可能性。國際機構如渣打、京東等已進入金管局沙盒測試相關應用,花旗集團預測2030年全球穩定幣市場規模可能達到1.6-3.7萬億美元。 在這一發展趨勢中,百仕達通過眾安銀行等平台,涉足了穩定幣生態的多個關鍵環節,包括合規託管、交易入口以及探索真實世界資產代幣化(RWA)。這種佈局使其角色從傳統地產商,擴展至參與虛擬資產基礎設施建設。其潛在的商業模式可能從依賴「土地溢價」,轉向獲取「合規服務溢價」和「交易流量溢價」。 百仕達:穩定幣東風下的雙重價值驅動與重估契機 當傳統券商因一張牌照暴漲時,百仕達已編織出一張覆蓋數字銀行、穩定幣基建與RWA代幣化的生態網絡。隨著香港《穩定幣條例》的實施和Web3生態的發展,百仕達憑藉其先期戰略轉型和在合規金融科技領域的佈局,該公司的投資價值已呈現出顯著的多層次特徵。當前,百仕達的市值在很大程度上仍基於其傳統地產業務的估值模型,不僅其持有的可快速變現的顯性資產受到嚴重低估,同時還忽略了其持有的眾安國際股權(價值約43.8億港元)、眾安在線股權(價值約15.6億港元)。另外,百仕達通過眾安銀行在香港金融科技、特別是即將到來的穩定幣市場中所佔據的戰略性地位,其價值也尚未被市場充分認知和定價。這種信息不對稱,恰恰為前瞻性投資者提供了潛在的價值發現機遇。



