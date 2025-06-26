港股「香水第一股」穎通控股（06883）今日正式掛牌

香港，2025年6月26日 - (亞太商訊) - 今日（6月26日），港股市場迎來「香水第一股」穎通控股（06883.HK）正式掛牌交易！這家中國頂級香水集團在招股階段已展現強勁吸引力，超額認購達36倍，更傳獲多家基金追捧，市場反應熱烈，反映投資者對其高端香水賽道的長期看好。

自1987年將第一瓶香水引入中國內地以來，穎通控股已與國際奢侈品牌建立起長期合作關係 - 與InterParfums合作超過30年運營Coach、Ferragamo等品牌，與EuroItalia攜手15年打理Versace、Moschino等奢侈品牌，與頂級奢華品牌Hermès的合作年期更長達15年。這種深度綁定模式，讓穎通在中國高端香水市場佔據絕對主導地位。

再觀其覆蓋廣泛的全渠道銷售網絡。公司已構建起覆蓋400+個城市、擁有8,000+家線下銷售網站的龐大銷售點，同時線上渠道亦表現出色。從百貨到化妝品連鎖店，由電商到免稅和跨境渠道，穎通旗下的品牌無處不在。全渠道的銷售策略背景下，不僅提升了品牌的市場滲透率，亦確保公司產品能夠迅速觸達消費者，滿足其多元化需求。

招股書顯示，穎通控股擬將港股IPO募集資金用於收購或投資外部品牌，進一步豐富產品線。公司表示希望能與源頭方一起並購品牌，實現全球市場的共同增長。該類全球化的視野和佈局，為其未來持續增長提供了無限可能。

儘管零售市場相對低迷，但穎通仍計劃未來逆市3年新增100家線下門店，其中大部分瞄準二、三線城市，避開一線城市高昂租金，同時填補國際品牌在低線城市的市場空白，同時主抓90後至00後消費群體，因其香水消費需求受經濟波動影響較小，且更傾向於「情緒價值」消費，支撐業績穩健增長。目前，中國人均香水消費金額僅為歐美市場的十分之一，這個差距預示著巨大的增長空間。隨著「悅己經濟」的興起和消費升級趨勢的持續，香水正從奢侈品轉變為日常必需品。

過去三年間，公司護膚與彩妝業務展現驚人爆發力，年複合增長率高達56.1%，展現強勁的成長動能；同時維持50%以上的毛利率水準，更承諾不低於50%的派息比率。這種既能保持業務高速擴張，又能持續回饋股東的營運模式，在成長型企業中實屬難得一見，為市場提供了兼具資本增值與穩定收益的絕佳選擇。

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