Thursday, 26 June 2025, 07:05 HKT/SGT Share: 港股「香水第一股」穎通控股(06883)今日正式掛牌

香港,2025年6月26日 - (亞太商訊) - 今日(6月26日),港股市場迎來「香水第一股」穎通控股(06883.HK)正式掛牌交易!這家中國頂級香水集團在招股階段已展現強勁吸引力,超額認購達36倍,更傳獲多家基金追捧,市場反應熱烈,反映投資者對其高端香水賽道的長期看好。 自1987年將第一瓶香水引入中國內地以來,穎通控股已與國際奢侈品牌建立起長期合作關係 - 與InterParfums合作超過30年運營Coach、Ferragamo等品牌,與EuroItalia攜手15年打理Versace、Moschino等奢侈品牌,與頂級奢華品牌Hermès的合作年期更長達15年。這種深度綁定模式,讓穎通在中國高端香水市場佔據絕對主導地位。 再觀其覆蓋廣泛的全渠道銷售網絡。公司已構建起覆蓋400+個城市、擁有8,000+家線下銷售網站的龐大銷售點,同時線上渠道亦表現出色。從百貨到化妝品連鎖店,由電商到免稅和跨境渠道,穎通旗下的品牌無處不在。全渠道的銷售策略背景下,不僅提升了品牌的市場滲透率,亦確保公司產品能夠迅速觸達消費者,滿足其多元化需求。 招股書顯示,穎通控股擬將港股IPO募集資金用於收購或投資外部品牌,進一步豐富產品線。公司表示希望能與源頭方一起並購品牌,實現全球市場的共同增長。該類全球化的視野和佈局,為其未來持續增長提供了無限可能。 儘管零售市場相對低迷,但穎通仍計劃未來逆市3年新增100家線下門店,其中大部分瞄準二、三線城市,避開一線城市高昂租金,同時填補國際品牌在低線城市的市場空白,同時主抓90後至00後消費群體,因其香水消費需求受經濟波動影響較小,且更傾向於「情緒價值」消費,支撐業績穩健增長。目前,中國人均香水消費金額僅為歐美市場的十分之一,這個差距預示著巨大的增長空間。隨著「悅己經濟」的興起和消費升級趨勢的持續,香水正從奢侈品轉變為日常必需品。 過去三年間,公司護膚與彩妝業務展現驚人爆發力,年複合增長率高達56.1%,展現強勁的成長動能;同時維持50%以上的毛利率水準,更承諾不低於50%的派息比率。這種既能保持業務高速擴張,又能持續回饋股東的營運模式,在成長型企業中實屬難得一見,為市場提供了兼具資本增值與穩定收益的絕佳選擇。



