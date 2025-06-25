康哲藥業建議於新加坡交易所第二上市

深圳，2025年6月25日 - (亞太商訊) - 康哲藥業控股有限公司（以下簡稱「康哲藥業」）之董事會宣佈，建議將其普通股（「股份」）以介紹方式於新加坡證券交易所有限公司（「新交所」）作第二上市（「建議第二上市」）。建議第二上市（倘落實進行）將不涉及增發新股，其後股份將繼續於香港聯合交易所有限公司作主要上市及買賣。

康哲藥業已按保密基準向新交所遞交建議第二上市之上市申請。截至本公告日期，康哲藥業尚未自新交所接獲建議第二上市之上市資格函（「上市資格函」）。

於2025年6月24日，康哲藥業接獲中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）就建議第二上市發出之境外發行上市備案通知書。

董事相信，完成新交所建議第二上市後，可吸引專注亞太投資的基金及東南亞本土資本，優化股東結構。同時，也將對康哲藥業在東南亞及中東的業務發展帶來更爲深遠的影響。康哲藥業以新加坡爲東南亞及中東業務總部，並已在當地設立藥品研、產、銷、投全鏈條業務發展公司，包括CMS R&D爲自主研發國際化發展公司，PharmaGend爲藥品製造CMO/CDMO公司，Rxilient爲藥品開發、註冊與商業化公司，新加坡創投爲產業投資公司，協力爲東南亞患者提供更多優質、可負擔的用藥選擇，爲東南亞醫藥產業鏈發展貢獻力量，提升康哲藥業全球知名度與市場地位，從而助力康哲藥業全球本土化戰略落地，爲其帶來額外的增長貢獻。

康哲藥業將於必要時根據適用法律及法規就建議第二上市作出進一步公告。

建議第二上市須待新交所授出上市資格函及達成上市資格函所載之任何條件後方可作實。因此，概不保證建議第二上市將會落實完成。康哲藥業股東及潛在投資者於買賣公司證券時務請審慎行事。

關於康哲藥業

康哲藥業是一家鏈接醫藥創新與商業化，把控產品全生命週期管理的開放式平臺型企業，致力於提供有競爭力的產品和服務，滿足尚未滿足的醫療需求。

康哲藥業專注於全球首創（FIC）及同類最優（BIC）的創新產品，並高效推進創新產品臨牀研究開發和商業化進程，賦能科研成果向診療實踐的持續轉化，造福患者。

康哲藥業聚焦專科領域，擁有被驗證的商業化能力，廣泛的渠道覆蓋和多疾病領域專家資源，核心在售產品已獲領先的學術與市場地位。康哲藥業圍繞優勢專科領域不斷縱深發展，以鞏固心腦血管/消化業務競爭力，並將皮膚健康、眼科業務獨立運營，培育專科小領域的大龍頭，提升專科規模效率。同時業務版圖拓展至東南亞市場，着力成爲全球藥企進軍東南亞市場的「橋頭堡」，助力康哲藥業高質量持續健康發展。

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