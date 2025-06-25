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Wednesday, 25 June 2025, 17:45 HKT/SGT
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從技術先驅到全球AMR第一 極智嘉商業化領跑行業

香港，2025年6月25日 - (亞太商訊) - 隨著全球零售、製造、物流等產業鏈加速數位化轉型，倉儲自動化正成為提升效率與降低成本的核心路徑。其中，自主移動機器人（AMR）因其靈活、效率等優勢，已成為推動全球倉儲自動化的主要驅動力。

作為已連續6年蟬聯全球最大倉儲履約AMR解決方案提供商，極智嘉不僅率先在To B智能機器人賽道中跑通商業化路徑，更在全球化佈局、技術研發等方面構築多重壁壘，展現稀缺價值

商業化加速落地，邁向盈利拐點

隨著商業化路徑不斷成熟，極智嘉核心財務指標呈現"三重改善""--營收規模穩步擴張、毛利結構持續優化、經調整虧損率大幅收窄，經營質效顯著提升，加速邁向扭虧為盈

2024年公司營收24.1億元，2021至2024年的營收複合增長率達45%，2024年度訂單金額31.4億元，公司整體毛利率攀升至34.8%，其中，倉儲履約 AMR 解決方案收入占比持續上升，該方案毛利率為39.2%；同期，大陸以外市場AMR毛利率表現更為亮眼為46.5%，凸顯出其強勁的全球市場拓展能力與商業化落地效率。

營收持續擴張的同時，公司虧損率已連續四年大幅收窄，盈利拐點逐步清晰。2024年，公司經調整EBITDA虧損大幅收窄至0.25億元，經調整淨虧損率降至3.8%，反映出良好的成本控制能力和精細化運營成效。

在港股同類科技與機器人企業中，極智嘉已躋身營收規模第一梯隊，以"高規模、高增長、低虧損"脫穎而出，成為少數具備明確商業化模型與兌現路徑的企業之一

超70%海外收入，全球化佈局構築護城河

極智嘉全球化實力在中國科技和機器人行業內首屈一指，自2022年起已連續3年超70%的AMR收入來自海外，已服務全球超800家終端客戶，遍佈歐美、亞太等40多個國家，成為少數能在高端歐美市場與國際巨頭競爭的中國公司，是中國To B智能機器人領域佔領全球市場的"第一人"

本地化運營是其全球化戰略的關鍵支撐。根據灼識諮詢資料顯示，公司在歐洲、美洲、亞太等關鍵市場建立了本土團隊，擁有全球交付服務能力。截至2024年12月31日，公司在全球設立超48個服務站點、13個備件中心，具備7X24小時快速回應能力。這帶來更強的客戶黏性與複購動能，2024年公司客戶複購率約75%，關鍵客戶複購率高達84.3%，遠超行業平均水準

技術壁壘構建競爭優勢

憑藉前沿技術突破與商業化落地方面的雙重實力，極智嘉於2025年第四次榮膺有"機器人界奧斯卡"之稱的RBR50全球機器人Top50創新榜單，獲獎次數最多的中國企業之一

極智嘉開創了多項行業領先技術。例如，其自研的大規模多機混合調度系統，支援單倉超5000台設備並行協同作業，每秒可處理萬級任務指令，超越行業平均水準。公司圍繞不同倉儲場景推出全流程的一體化機器人解決方案，所有機器人可在統一軟體平臺下實現協同調度，技術壁壘不斷夯實。

隨著具身智能技術的興起，應用邊界的不斷拓展，行業增長空間將進一步打開，極智嘉這類具有領先技術實力的企業有望率先獲得增量機會。

千億級市場，未來增長空間幾何？

據灼識諮詢資料，全球AMR解決方案市場規模將從2024年的387億元增長至2029年的1621億元, 年複合增長率高達33.1%。作為行業龍頭，極智嘉有望深度受益於這一輪行業紅利。

縱觀港股機器人板塊，極智嘉的稀缺性在於其已實現大規模商業化落地，而非單純的技術概念，以及成熟的全球化業務體系和技術積累，成功跑通了一套可持續的增長模型，為未來的擴張奠定了堅實基礎。

借助資本市場的力量，極智嘉有望將進一步鞏固全球領先地位，加速擴張，釋放更大投資價值。



話題 Press release summary

部門 电子产品, 通用汽车, Artificial Intel [AI], Manufacturing
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