交易寶2025年5月亮相HOFEX 2025及HK Tech 300 Expo 助力商戶數碼轉型

香港,2025年6月25日 - (亞太商訊) - 金融雲支付處理及收單機構交易寶有限公司(「交易寶」或「PCG」)與旗下成員今年持續深化多元發展,積極推動支付科技創新及社會共融。今年5月,PCG旗下收單業務品牌 Yedpay攜手Mobile.Cards於2025年亞洲頂尖國際食品餐飲及酒店設備展(HOFEX 2025)展示全新「Pay & Take」一站式商戶解決方案;電子支付服務商BBMSL再度成為香港最大型氈酒嘉年華Ginsanity Hong Kong 2025的指定支付夥伴;初創業務、亞洲首家開發前沿支付處理系統A3A則受邀參與香港城市大學舉辦的大型創新創業博覽「HK Tech 300 Expo」。PCG發展業務同時不忘參與公益慈善,成為香港復康力量三十週年紫爵夜慈善晚宴的贊助商,推動社會共融。此外,PCG與BBMSL近日正式遷入全新辦公室,開啟企業發展新篇章。 Yedpay攜手業界引領商戶數碼轉型 繼2024年合作推出「DBS MAX商戶服務方案」一站式銷售管理平台後,Yedpay與星展銀行(香港)有限公司(「星展香港」)於5月7日應邀參加香港零售科技商會交流午餐會,向科技零售業界介紹該方案。通過結合Yedpay與星展香港的優勢,「DBS MAX商戶服務方案」為商戶簡化支付收款流程並提升運營效率,同時專享交易後最快1個工作天*完成的POS收款結算服務。 5月14至16日,Yedpay與Mobile.Cards於HOFEX 2025展示「Pay & Take」一站式商戶解決方案。透過 Yedpay 和 「DBS MAX商戶服務方案」提供無縫電子收款與結算,搭配 Mobile.Cards 的會員系統及網購 App 平台,幫助商戶提升客戶體驗、增強顧客忠誠度,並利用大數據打造更有效的營銷策略。 BBMSL攜手 Ginsanity Hong Kong 2025 推動無現金消費體驗 除了積極推廣創新支付解決方案,PCG旗下成員持續支持香港盛事經濟。今年BBMSL再次成為香港最大型氈酒嘉年華Ginsanity Hong Kong 2025大會指定支付夥伴,於5月16至17日中環PMQ元創方舉行的活動中,為現場美酒及美食攤位提供電子支付服務,讓顧客無需攜帶現金 ,一拍即付,盡享快速流暢的支付體驗。 A3A亮相HK Tech 300 Expo,展現集團在支付科技領域的領導實力 此外,PCG的創新能力持續獲得各界的支持與肯定。PCG初創成員A3A 受香港城市大學邀請,於5月23至24日參與大型創新創業博覽HK Tech 300 Expo,分享創新成果及探討金融科技的未來發展機遇,為潛在合作與投資機會搭建了重要橋樑。A3A的持續突破印證了PCG在金融科技領域的創新實力。 PCG踐行企業社會責任,推動社會共融發展 除了以創新支付技術賦能支付生態及促進香港經濟發展外,PCG集團亦積極關注社會共融。5月24日,PCG榮幸成為香港復康力量三十週年紫爵夜慈善晚宴的贊助商,凝聚社群力量,提升公眾對殘疾人士的關注。晚宴期間,文化傳信集團有限公司(0343.HK)慷慨捐贈了五幅由「香港漫畫教父」黃玉郎先生創作的珍品作慈善拍賣,現場氣氛熱烈。Yedpay為拍賣及抽獎券環節提供了電子支付服務,輕輕一拍即可完成付款。現場不少參加者選擇電子支付形式代替現金付款,體驗流暢便捷。此外, BBMSL亦積極支持晚宴,向參加者贈送精美禮品,鼓勵社會持續關注殘疾人士群體的發展。 未來,PCG將繼續參與及支持公益活動,致力回饋社會。在深耕電子支付行業的同時,持續發揮企業社會責任,攜手建立共融社會。 喬遷新址 開啟企業發展新篇章 為進一步提升集團的服務質素及優化團隊工作環境, PCG於5月19日正式遷入全新辦公室,而旗下成員BBMSL亦於6月2日起正式遷往新辦公室。感謝各界一直以來的支持,新辦公室標誌著PCG集團發展的重要里程碑。展望未來,PCG及旗下成員將繼續努力服務商戶,與商戶攜手前行! PCG新辦公室地址:

香港九龍尖沙咀廣東道19號海港城環球金融中心(北座)6樓601-2及10-14室 * 僅適用於透過Yedpay POS裝置完成的線下交易,並須視乎個別商戶的實際情況及Yedpay的最終審核而定。 關於交易寶有限公司

交易寶有限公司(「交易寶」或「PCG」)是一家創新且領先的支付科技公司,業務遍及新加坡、香港及亞太地區。成立於2016年,PCG已發展成為一家收單機構,擁有所有主要發卡機構和電子錢包網絡的主要會員資格。PCG品牌Yedpay已在香港建立穩固領先的支付業務,而另一業務A3A則通過RESTful API開發了金融雲支付處理系統,這不僅顯著節省成本、減少複雜的流程,還為用戶提供實時交易數據和洞察。作為收單處理商,PCG憑藉其亞洲首個金融雲處理和結算平台,為整個支付行業提供了重要支持。公司將秉持「扎根香港,放眼全球」的策略,以尖端的金融科技賦能商戶,助力全球支付生態實現高質量發展。欲查詢更多資料,請瀏覽網站:https://www.yedpay.com/zh/ 如有傳媒垂詢,請聯絡: 交易寶有限公司

蕭嘉聰

電話:(852) 9121 8145

電郵:alice.siu@a3a.global AJA (IR and Communications)

庾婉華

電話:(852) 9500 4443

電郵:avy.yu@ajacapital.com.hk / info@ajacapital.com.hk



