超900倍認購創紀錄！海天味業港股上市創紀錄 開啟全球化新篇章

香港,2025年6月24日 - (亞太商訊) - 6月19日,A股調味品龍頭海天味業(03288.HK;603288.SH)在港交所敲響上市銅鑼,成為行業首家「A+H」雙上市企業。最終發售價厘定為36.30港元,發行規模超14億美元。海天味業此次登陸港股,在資本市場引發了熱烈反響,香港公開發行獲超900倍認購創紀錄,成為2022年以來港股超10億美元規模IPO的"認購王"。 海天味業是百年傳承、引領創新、著眼全球的中國調味品龍頭企業,致力於向用戶提供健康、美味、便捷的調味品消費體驗,主要產品包括醬油、蠔油、調味醬、特色調味品及其他。根據弗若斯特沙利文的資料,按2024年的收入計,公司是中國調味品行業的絕對領導者,亦是全球前五的調味品企業。其在中國調味品市場排行首位,市場份額超過第二名兩倍以上。按銷量計,已連續28年蟬聯中國最大調味品企業。 明星IPO登陸港股,眾星捧月創造多個「第一」 自1月13日遞表港交所,到5月23日通過聆訊,再到6月19日正式掛牌,海天味業僅用五個月左右的時間,便完成了港股上市。而在這背後,海天味業作為調味品龍頭的優質性與稀缺性,也受到市場高度認可。 多年來,海天味業在調味品行業一直居於領先地位,兼具規模與增長,2013-2024年,營業收入複合增長率達到11.2%,是全球調味品頭部企業中唯一實現雙位數增長的企業。最近10年,淨利率持續超過20%。同時,公司致力於持續為股東創造回報,近10年累計分紅超過人民幣290億元,平均年化分紅率超過60%。 是次上市,海天味業的公開發售部分與國際配售部分分別錄得918.15倍、22.93倍超額認購,不但受到個人投資者熱烈追捧,也獲國際長線資金積極搶籌,表明投資者對其業務及前景充滿信心。大熱之下,海天味業的發售量調整權已獲全面行使,增發6%股份,成為2025年規模第二大的港股IPO(假設綠鞋全額行使,下同),2025年全球消費行業規模第一大的IPO,2021年以來全球食品飲料行業規模第一大的IPO,以及近25年來來全球調味品行業規模第一大的IPO。 提升港股資產質量及活躍度,樹立A to H示範效應 綜覽市場環境,上半年港股市場流動性顯著改善,表現全球領先。港交所官網數據顯示,2025年首5個月港股市場的平均每日成交金額為2,423億港元,較去年同期的1,102億港元上升120%。5月份的平均每日成交金額為2,103億港元,較去年同期的1,398億港元上升50%。 尤其是,南向資金持續加倉港股市場,今年以來累計淨流入超6,700億港元,創歷史同期新高。中信證券認為,優質企業赴港上市將進一步提升港股市場的資產質量及流動性水平,南向資金或也將持續流入港股市場帶來支撐。像海天味業這樣已完成或正計劃「A+H」兩地上市的企業多為細分領域龍頭,具備較強稀缺性,可以吸引國際資本持續流入,使市場形成良性循環。 作為機構公認的中長期配置主線之一,消費龍頭素來受到市場青睞。海天味業不僅是有著百年發展底蘊的中國調味品龍頭,也是A股市場的質優標杆。公司擁有強大的戰略定力與市場開拓能力。在品类拓展上,公司一方面持續鞏固醬油、蚝油、調味醬等核心存量業務優勢,通過產品迭代升級保持穩健增長;另一方面積極佈局新興品類,同时深度切入有機、薄鹽、無麩質等健康營養賽道,推動單一品類向全品類覆蓋延伸,不斷拓寬增長邊界。在渠道拓展領域,公司憑藉強大的渠道網絡與豐富的產品矩陣,持續挖掘下沉市場潛力,將高品質調味品輸送到更廣闊的消費場景。在品類拓展和渠道下沉戰略的深入推進下,海天味業自2014年A股上市以來業績保持穩步增長,從上市初期人民幣98億元的營收規模,一路增長至到2024年約人民幣269億元,實現階梯式跨越,其經營實力已遠超調味品行業其他企業,行業龍頭地位持續鞏固。 海天受投資者及國際長線資金青睞,得益於海天味業已經在A股上市的基礎優勢。對香港資本市場而言,海天味業的上市,有助於提升市場活躍度,增強香港資本市場的國際影響力,同時具有示範效應,料將帶動更多A股龍頭企業赴港上市,為多贏之舉。



