雲知聲港股招股：衝刺港股「AGI第一股」

香港，2025年6月24日 - (亞太商訊) - 當AI賽道進入精耕細作的深水區，市場對「真正能實現規模化落地」的AI企業給予更高的關注。作為中國領先的對話式AI解決方案提供商，雲知聲智能科技股份有限公司（「雲知聲」）以技術為基、以場景為根，向資本市場展示了一條兼具技術深度與商業廣度的成長路徑，成為AGI時代的引領者。

6月20日，這家AI領域的黑馬開啟港股招股。本次IPO，雲知聲（9678.HK）擬全球發售1,560,980股H股，每股發售價介乎165港元至205港元，預期於6月30日登陸聯交所主板。中金、海通國際擔任聯席保薦人。

自研基座夯實「AI工業化」能力，技術優勢全棧打通

雲知聲早在2016年就前瞻性佈局了Atlas AI基建體系，Atlas的智算集群目前已擁有超184 PFLOPS的算力和10PB以上的存儲能力，並可實現數千個GPU動態調度，為大模型訓練和部署提供高效能支撐。這種基礎能力的自建，意味著其不依賴第三方計算資源，有能力在大模型熱潮中持續高頻迭代，搶佔產業先發高地。

其中央技術平台「雲知大腦」以山海大模型為核心，具備超600億參數的生成式多模態能力，集成自然語言理解、知識推理和多模態感知生成等AI核心技術，能夠勝任複雜人機交互與任務理解。同時，搭載行業知識圖譜，使模型具備更強產業理解力，在實際業務中落地效果更加精准，提升了實用性。「雲知大腦」進一步集成大模型與AI元件，通過集成晶片、雲端部署、邊緣SDK等方式實現靈活交付，打通AI從「模型」到「產品」的中台通路，使AI真正具備「工業化可複製」的能力。

這套從底層算力到垂直大模型的自研體系，使雲知聲構建起橫跨底層到應用的全棧AI技術架構，並為客戶提供穩定、可控、可定制的AI服務，為其構築技術護城河的同時，也為其商業化和規模化鋪平了路徑。

垂直場景深耕，打造「能落地」的AI解決方案樣板

若說技術是起點，那麼落地能力決定了企業商業成色。雲知聲的核心競爭力之一，就是將技術優勢轉化為行業級場景價值，尤其是在「日常生活AI」和「醫療AI」兩大高頻場景中，打造出具可複製性的解決方案樣板。

在「日常生活AI」場景中，其AI語音交互系統已落地至深圳地鐵20號線，乘客僅需語音對話便可完成購票流程，平均操作時長從15秒縮短至1.5秒，顯著提升運營效率與用戶體驗。2024年，公司日常生活解決方案營收超過人民幣7億元，占比接近八成，是推動業績增長的核心引擎。此外，雲知聲通過MaaS業務模式，逐步釋放模型能力，支持客戶和開發者按需接入大語言模型API，並向IoT終端、AI芯片等硬件層延伸，從而構建起應用層生態閉環。

在「醫療AI」領域，雲知聲提供從病歷語音輸入、病歷質控、單一疾病質控到醫療保險支付管理的多種AI解決方案，借助自然語言理解與臨床知識圖譜，幫助醫生提升錄入效率4~6倍，減少80%質控審核時間。至2024年，雲知聲已服務166家醫療機構，正伴隨中國醫療智慧化改革而快速滲透。

這些可量化、可迭代、可推廣的應用場景，不僅驗證了雲知聲大模型的真實效用，也推動其在垂直行業中快速實現規模複製。相比僅依賴通用模型能力的AI玩家，雲知聲在「場景打通-回饋訓練-模型迭代」的閉環中，掌握了AI產品化的加速引擎。

當下，AI產業邁入深水區，市場正在重新定義「AI企業」的核心價值：不僅是模型參數的比拼，更是能否真正穿透場景、落地客戶、實現商業閉環。雲知聲用自研AI基礎設施、大模型和深耕場景應用的路徑，實現從底層算力支撐到頂層場景交付的閉環能力，使其成為AI商業化路徑中的稀缺樣本。隨著中國AI市場的持續增長，雲知聲憑藉在AGI賽道的先發佈局與實際落地，將持續受益於場景需求爆發和平台能力外溢，具備穿越週期、實現長期價值釋放的潛力。

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