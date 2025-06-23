Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Tuesday, June 24, 2025
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
Tuesday, 24 June 2025, 08:04 HKT/SGT
Share:
新冠疫情多地爆發 楷和醫療求診數量增

香港，2025年6月24日 - (亞太商訊) - 根據世衞資料顯示，全球的新冠病毒活躍度有所增加，主要是在地中海東部地區、東南亞地區和西太平洋地區，包括港人經常前往的中國大陸、中國台灣、日本以及泰國。而北美和歐洲的新冠活躍程度則維持穩定。

相對來說，中國香港近期的新冠活躍程度有所下降。但根據楷和醫療集團早前接受《星島日報》查詢時表示，5、6月的新冠求診數字相比今年首4個月仍是顯著上升。

由於6月底，暑假開始，預期不少家長計劃帶同子女外遊，而旅遊熱點地區如中國大陸、台灣及泰國等地區近期的新冠活躍度環比上升。其中，在中國內地，5 月新冠檢測陽性率呈上升趨勢，在 5 月下旬達階段高點後才開始回落，惟南方省份檢測陽性率整體高於北方省份。

衞生署衞生防護中心基於近期最新數據，呼籲社會各界持續提高警覺。而因新冠到私家診所求診的人數亦有所上升，以楷和醫療為例，5月前幾星期幾乎每天都有至少一名確診患者求醫，相比起以往一周才有幾宗個案有明顯升幅。

持續發燒應及早求醫

急症科專科梁玉鸞醫生提到，近日求診的患者大多出現咳嗽、流鼻水、發燒、喉嚨痛、肌肉痛及疲倦等症狀，部分還有腹瀉症狀。這些患者中有不少人是無法確定自己是普通感冒還是染疫，因此建議市民在家中常備少量快速測試工具，例如三合一或十合一快速抗原測試工具(檢測新冠、甲乙型流感及支原體等)，以便及早確定病因，以儘快獲得適切的治療。她提醒：「若病人出現持續高燒(38.5°C以上)，便應及早求醫。感染新冠病毒的潛在風險不容忽視，有可能引致嚴重肺炎、腦膜炎或心肌炎等併發症，市民應該保持警覺。」

接種疫苗預防重症

疫苗是預防新冠肺炎及其他呼吸道疾病的有效手段。梁醫生強調，雖然疫苗無法完全避免感染，但可以顯著降低重症風險，縮短病程。「目前，香港市民普遍已完成三劑新冠疫苗接種，但距離上一次接種的時間可能已超過半年，有些人甚至一兩年，因此市民可考慮接種加強劑，尤其是長者及免疫力較弱的人士。」

除了新冠疫苗，市民亦可考慮接種其他呼吸道疾病相關的疫苗，增強防護，例如：甲乙型流感疫苗，政府都鼓勵市民每年接種一次。至於呼吸道合胞病毒 (RSV) 疫苗，一般建議50歲以上的市民接種；而肺炎鏈球菌疫苗則適用於5歲以上小童，60歲以上長者更應優先考慮接種。

如前所述，旅遊旺季將至，梁醫生建議外遊時要注要個人衛生，預防感染。

旅行時容易因為飲食習慣改變、熬夜而導致免疫力下降，梁醫生建議市民保持良好衛生習慣及佩戴口罩，並帶備『平安藥』，如退燒藥、止痛藥、止咳藥、腸胃藥；不妨於外遊前與家庭醫生商討，根據個人健康狀況準備相關藥物，保障健康。

資源來源︰楷和醫療



話題 Press release summary

部門 制药及生物技术, 健康与医药, MedTech
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Latest Press Releases
The Executive Centre Further Expands in Tokyo with New Centres at JP Tower Level 11 and GranTokyo South Tower  
June 24, 2025, 10:00 HKT/SGT
Two new microalgae genera discovered in Indonesian waters  
June 24, 2025, 07:00 HKT/SGT
ZeptoMetrix Launches H5N1 Control With Phage-Like Particle (PLP) Technology  
June 23, 2025, 21:00 HKT/SGT
Executive Appointments in Connection with the Establishment of NESIC Holdings  
Monday, June 23, 2025 6:22:00 PM
Hua Medicine Announces at 2025 ADA Scientific Sessions that Dorzagliatin Combined with DPP-4 Inhibitor Shows Promise in Reducing Blood Lipids While Restoring Glucose Homeostasis  
Monday, June 23, 2025 12:05:00 PM
YCP Releases New White Paper on the Shift to Affiliate Marketing in Southeast Asia  
June 23, 2025, 11:00 HKT/SGT
BW Digital and BW ESS launch BW Velora to drive greater digital sustainability  
June 23, 2025, 00:17 HKT/SGT
New method to blend functions for soft electronics  
June 23, 2025, 00:15 HKT/SGT
Ditchit Detonates Iconic Twitter Bird to Symbolize Launch of Local Marketplace  
June 21, 2025, 06:00 HKT/SGT
Shaping a New Platform for Global Growth Discussed at Open Dialogue within SPIEF-2025  
June 20, 2025, 23:00 HKT/SGT
More Press release >>
Copyright © 2025 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS
美國： +1 214 890 4418 | 中國： +86 181 2376 3721 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 東京： +81 3 6859 8575

       