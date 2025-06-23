雲知聲在港招股 AGI獨角獸進入IPO衝刺階段

香港, 2025年6月23日 - (亞太商訊) - 今起，雲知聲智能科技股份有限公司（下稱「雲知聲」或「公司」，9678.HK）正式進行港股招股，招股時間為6月20日至6月25日。是次IPO，公司擬全球發行1,560,980股H股，發售價介乎每股165港元至205港元，預計最多募資3.2億港元。公司預期於6月30日登陸港交所主板，中金、海通國際為聯席保薦人。

自2012年成立以來，雲知聲專注於在中國銷售用於日常生活及醫療相關應用場景的對話式AI產品及解決方案，是稀缺的AGI獨角獸。根據弗若斯特沙利文的資料，於2024年，按收入計，公司為中國第四大AI解決方案提供商，其中，在中國日常生活AI解決方案排名第三，及在醫療AI服務及解決方案排名第四。

AGI早期「吃螃蟹者」，山海大模型橫空出世

通用AI（「AGI」）為機器仿如人類一樣思考、理解、學習及應用其智慧以解決複雜問題的能力，而實現AGI的潛在方法為使用大規模預訓練多模態基礎模型。雲知聲一直積極探索AI技術創新，緊跟深度學習算法將前沿技術融入至創新產品及解決方案中，構建AI基礎設施及通向AGI的路徑，並引領商業化進程。

2016年至今，雲知聲在行業率先構建了面向大規模商業應用的AI技術體系，包括支持規模不斷擴大的AI模型訓練和優化的Atlas AI基礎設施平台，以及專注於AI模型行業增強的知識圖譜平台，並為其提供專業領域的知識。從角色分工來看，Atlas AI基礎設施、雲知大腦及AI應用解決方案，分別為基礎層、中央技術平台層及應用層，由此共同構成了公司AI解決方案的技術棧。

雲知聲於2023年5月發佈自研的山海大模型，並持續將其應用於核心業務場景，推動AI大語言模型從能力展示走向場景適配。得益於該模型在多模態理解與行業語義處理方面的優勢，山海大模型在2024年6月MedBench評測中以綜合得分82.2位列榜首；在2024年SuperCLUE半年度報告中亦表現亮眼，以總分72躋身全球頂級大語言模型之列，其中STEM相關能力排名全國第一，人文類能力排名全國第二。在山海模型的支撐下，雲知聲得以自主訓練大語言模型，加速創新型AI產品與解決方案的研發，技術迭代效率顯著提升。

商業化漸獲成功，收入保持快速增長

憑藉先進的AI技術及研發能力，雲知聲成功滲透各種行業，與其市場地位領先的燈塔客戶，如家電領域的格力、康養領域的平安科技、醫療服務領域的北京協和醫院及醫保的中國人保）合作，逐步加快AI產品及解決方案的商業化進程。

鑒於日常生活AI解決方案、醫療AI服務及解決方案行業均具有經證實的市場潛力，故而被雲知聲作為商業化的戰略重心。於2016年，公司與格力合作進軍家居AI垂直行業。同年，與北京協和醫院合作，為醫院推出語音電子病歷解決方案。截至2024年12月31日，公司的AI解決方案已於多個垂直行業獲得採用，包括醫療、家居、商業空間、酒店及交通。於2024年，共服務576名客戶。

伴隨AGI商業化的成功，雲知聲取得穩健的財務表現，在年收入超過人民幣500百萬元的中國AI解決方案提供商中創下高增長率。於2024年，公司的收入達到人民幣9.39億元，同比增長29.1%，自2022年至2024年收入的複合年增長率達到25%。毛利由2022年的人民幣2.40億元增加至2024年的3.64億元，複合年增長率為23.6%，且2022年至2024年毛利率始終處於40%左右的優良水平。

當前，AI的應用場景正在快速成長，AGI解決方案的出現改變了各垂直行業的供需兩端，驅動中國的AI解決方案市場持續增長。伴隨公司山海大模型商業化的不斷推進，雲知聲將進一步拓展應用場景及垂直行業，增強盈利能力，為其在登陸資本市場後的高質量發展及價值成長，鋪就一條極具憧憬的康莊大道。

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