新冠疫情多地爆發 專家呼籲暑假外遊慎提防

香港，2025年6月23日 - (亞太商訊) - 根據世衞資料顯示，全球的新冠病毒活躍度有所增加，主要是在地中海東部地區、東南亞地區和西太平洋地區，包括港人經常前往的中國大陸、中國台灣、日本以及泰國。而北美和歐洲的新冠活躍程度則維持穩定。

相對來說，中國香港近期的新冠活躍程度有所下降。但根據楷和醫療集團早前接受《星島日報》查詢時表示，5、6月的新冠求診數字相比今年首4個月仍是顯著上升。

由於6月底，暑假開始，預期不少家長計劃帶同子女外遊，而旅遊熱點地區如中國大陸、台灣及泰國等地區近期的新冠活躍度環比上升。其中，在中國內地，5 月新冠檢測陽性率呈上升趨勢，在 5 月下旬達階段高點後才開始回落，惟南方省份檢測陽性率整體高於北方省份。

衞生署衞生防護中心基於近期最新數據，呼籲社會各界持續提高警覺。而因新冠到私家診所求診的人數亦有所上升，以楷和醫療為例，5月前幾星期幾乎每天都有至少一名確診患者求醫，相比起以往一周才有幾宗個案有明顯升幅。

持續發燒應及早求醫

急症科專科梁玉鸞醫生提到，近日求診的患者大多出現咳嗽、流鼻水、發燒、喉嚨痛、肌肉痛及疲倦等症狀，部分還有腹瀉症狀。這些患者中有不少人是無法確定自己是普通感冒還是染疫，因此建議市民在家中常備少量快速測試工具，例如三合一或十合一快速抗原測試工具(檢測新冠、甲乙型流感及支原體等)，以便及早確定病因，以儘快獲得適切的治療。她提醒：「若病人出現持續高燒(38.5°C以上)，便應及早求醫。感染新冠病毒的潛在風險不容忽視，有可能引致嚴重肺炎、腦膜炎或心肌炎等併發症，市民應該保持警覺。」

接種疫苗預防重症

疫苗是預防新冠肺炎及其他呼吸道疾病的有效手段。梁醫生強調，雖然疫苗無法完全避免感染，但可以顯著降低重症風險，縮短病程。「目前，香港市民普遍已完成三劑新冠疫苗接種，但距離上一次接種的時間可能已超過半年，有些人甚至一兩年，因此市民可考慮接種加強劑，尤其是長者及免疫力較弱的人士。」

除了新冠疫苗，市民亦可考慮接種其他呼吸道疾病相關的疫苗，增強防護，例如：甲乙型流感疫苗，政府都鼓勵市民每年接種一次。至於呼吸道合胞病毒 (RSV) 疫苗，一般建議50歲以上的市民接種；而肺炎鏈球菌疫苗則適用於5歲以上小童，60歲以上長者更應優先考慮接種。

如前所述，旅遊旺季將至，梁醫生建議外遊時要注要個人衛生，預防感染。

旅行時容易因為飲食習慣改變、熬夜而導致免疫力下降，梁醫生建議市民保持良好衛生習慣及佩戴口罩，並帶備『平安藥』，如退燒藥、止痛藥、止咳藥、腸胃藥；不妨於外遊前與家庭醫生商討，根據個人健康狀況準備相關藥物，保障健康。

資源來源︰楷和醫療

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