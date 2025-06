Monday, 23 June 2025, 11:58 HKT/SGT Share: 華領醫藥在2025ADA科學年會公佈多格列艾汀與DPP-4抑制劑聯用在恢復血糖穩態的同時有望降低血脂

上海,2025年6月23日 - (亞太商訊) - 華領醫藥("公司",香港聯交所股份代號:2552.HK)今天宣佈,第85屆美國糖尿病協會(ADA)科學年會上,公司展示了其全球首創新藥葡萄糖激酶激活劑(GKA)多格列艾汀(dorzagliatin)的最新研究成果。一項基礎動物研究表明,多格列艾汀聯合DPP-4抑制劑西格列汀(Sitagliptin)使用可以改善血糖水平、促進胰島素分泌、增強GLP-1分泌等,效果優於多格列艾汀單獨用藥。血液生化分析則顯示,聯合用藥對於降低血脂(特別是LDL)有潛在獲益(見圖1)。 多格列艾汀是華領醫藥自主研發的全球首創葡萄糖激酶激活劑,通過修復2型糖尿病患者受損的葡萄糖激酶(GK)功能和表達,提升2型糖尿病患者的葡萄糖敏感性,從而改善患者血糖穩態失調。西格列汀(Sitagliptin)是一款DPP-4抑制劑類降糖藥,通過抑制GLP-1降解改善血糖控制。該研究旨在評估兩藥聯用長期治療對高脂飲食誘導肥胖/糖尿病(DIO)小鼠葡萄糖穩態的影響,為臨床聯合用藥提供依據。 研究對於DIO小鼠模型分別給予30 mg/kg/天的多格列艾汀單藥或聯合20 mg/kg/天的西格列汀治療30天,以標準飲食小鼠作為對照。治療30天后,小鼠血糖水平較治療前顯著改善,且聯合用藥治療效果優於單獨用藥。多格列艾汀單獨用藥可促進胰島素和GLP-1的分泌,聯合用藥進一步增強了這一效應。 血液生化指標分析則顯示,藥物治療顯著改善了DIO小鼠的糖化血清蛋白(GSP),聯合治療還改善了低密度脂蛋白(LDL)水平。低密度脂蛋白將膽固醇運送至動脈,過量的低密度脂蛋白會造成動脈硬化、心肌梗塞、中風及周圍動脈疾病等。這一結果表明,聯合用藥在恢復血糖穩態的同時,對於降低血脂(特別是LDL)有潛在獲益,為臨床用藥和新適應症的拓展探索了可能性。 (圖1 血液生化指標 2025 ADA 893-P) 另一項研究者發起的真實世界研究也在ADA年會上進行了展示。該研究是一項單中心前瞻性觀察性研究,旨在評估多格列艾汀在2型糖尿病患者中的短期療效及機制。中期分析顯示,患者的糖化血紅蛋白(HbA1c)水平顯著降低,連續血糖監測(CGM)指標改善,β細胞功能指標分析提示β細胞的胰島素分泌功能得到保護(見圖2)。重點分析資料如下: HbA1c:

- 治療3個月後,從基線水平8.1±1.2%顯著降至7.3±1.1%,6個月時維持該水平(均p<0.0001),提示血糖長期控制效果顯著 CGM指標:

- 目標範圍內時間(TIR, Time in Range):6個月時,從65.8±22.1%升至70.3±21.5(p=0.047),表明血糖在目標區間(通常3.9-10.0 mmol/L)的時間占比增加

- 高於目標範圍時間(TAR, Time above Range):≥10.0 mmol/L從31.8±22.7%降至25.7±21.6%(p=0.033),提示高血糖持續時間縮短 β細胞功能指標(AUC_CP):

- 6個月時,改善了10.9% (p<0.0001) (圖2 從基線到6個月時糖化血紅蛋白、持續葡萄糖監測指標及β細胞功能的改善 2025ADA 2004-LB) 這些真實世界的臨床應用案例證實了多格列艾汀作為GKA可以直接改善葡萄糖敏感性,改善2型糖尿病患者的血糖水平,恢復患者的血糖穩態和顯著改善β細胞功能,支持了GKA在糖尿病管理中不同于傳統降糖藥的獨特治療地位。研究者還將通過隨訪繼續評估多格列艾汀的長期療效,評估胰島功能保護的長期效應。 此外,華領醫藥再次受邀於ADA年會期間,在官方電視頻道ADA TV報導系列影片,講述全球糖尿病管理格局,以及多格列艾汀在不同領域的臨床應用價值。 華領醫藥將繼續開展基礎研究和臨床研究,同時通過與臨床醫生的廣泛合作,進一步探索多格列艾汀的臨床應用潛力,拓展公司未來產品管線和疾病領域。 關於華領 華領醫藥("本公司")是一家總部位於中國上海的創新藥物研發和商業化公司,在美國、中國香港設立了公司。華領醫藥專注於未被滿足的醫療需求,為全球患者開發全新療法。華領醫藥匯聚全球醫藥行業高素質人才,融合全球創新技術,依託全球優勢資源,研究開發突破性的技術和產品,引領全球糖尿病醫療創新。公司核心產品華堂寧®(多格列艾汀片)以葡萄糖感測器葡萄糖激酶為靶點,提升2型糖尿病患者的葡萄糖敏感性,改善患者血糖穩態失調。2022年9月30日,華堂寧®已獲得中國國家藥品監督管理局(NMPA)的上市批准,用於單獨用藥或者與二甲雙胍聯合用藥,治療成人2型糖尿病。對於腎功能不全患者,無需調整劑量,是一款可用於腎功能損傷的2型糖尿病患者的口服降糖藥物。 詳情垂詢

華領醫藥

網址:www.huamedicine.com

投資者

電郵:ir@huamedicine.com

媒體

電郵:pr@huamedicine.com



話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network