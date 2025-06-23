華領醫藥在2025ADA科學年會公佈多格列艾汀與DPP-4抑制劑聯用在恢復血糖穩態的同時有望降低血脂

上海，2025年6月23日 - (亞太商訊) - 華領醫藥（"公司"，香港聯交所股份代號：2552.HK）今天宣佈，第85屆美國糖尿病協會（ADA）科學年會上，公司展示了其全球首創新藥葡萄糖激酶激活劑（GKA）多格列艾汀（dorzagliatin）的最新研究成果。一項基礎動物研究表明，多格列艾汀聯合DPP-4抑制劑西格列汀（Sitagliptin）使用可以改善血糖水平、促進胰島素分泌、增強GLP-1分泌等，效果優於多格列艾汀單獨用藥。血液生化分析則顯示，聯合用藥對於降低血脂（特別是LDL）有潛在獲益（見圖1）。

多格列艾汀是華領醫藥自主研發的全球首創葡萄糖激酶激活劑，通過修復2型糖尿病患者受損的葡萄糖激酶（GK）功能和表達，提升2型糖尿病患者的葡萄糖敏感性，從而改善患者血糖穩態失調。西格列汀（Sitagliptin）是一款DPP-4抑制劑類降糖藥，通過抑制GLP-1降解改善血糖控制。該研究旨在評估兩藥聯用長期治療對高脂飲食誘導肥胖/糖尿病(DIO)小鼠葡萄糖穩態的影響，為臨床聯合用藥提供依據。

研究對於DIO小鼠模型分別給予30 mg/kg/天的多格列艾汀單藥或聯合20 mg/kg/天的西格列汀治療30天，以標準飲食小鼠作為對照。治療30天后，小鼠血糖水平較治療前顯著改善，且聯合用藥治療效果優於單獨用藥。多格列艾汀單獨用藥可促進胰島素和GLP-1的分泌，聯合用藥進一步增強了這一效應。

血液生化指標分析則顯示，藥物治療顯著改善了DIO小鼠的糖化血清蛋白（GSP），聯合治療還改善了低密度脂蛋白（LDL）水平。低密度脂蛋白將膽固醇運送至動脈，過量的低密度脂蛋白會造成動脈硬化、心肌梗塞、中風及周圍動脈疾病等。這一結果表明，聯合用藥在恢復血糖穩態的同時，對於降低血脂（特別是LDL）有潛在獲益，為臨床用藥和新適應症的拓展探索了可能性。

（圖1 血液生化指標 2025 ADA 893-P）

另一項研究者發起的真實世界研究也在ADA年會上進行了展示。該研究是一項單中心前瞻性觀察性研究，旨在評估多格列艾汀在2型糖尿病患者中的短期療效及機制。中期分析顯示，患者的糖化血紅蛋白（HbA1c）水平顯著降低，連續血糖監測（CGM）指標改善，β細胞功能指標分析提示β細胞的胰島素分泌功能得到保護(見圖2)。重點分析資料如下：

HbA1c：

- 治療3個月後，從基線水平8.1±1.2%顯著降至7.3±1.1%，6個月時維持該水平（均p<0.0001），提示血糖長期控制效果顯著

CGM指標：

- 目標範圍內時間（TIR, Time in Range）：6個月時，從65.8±22.1%升至70.3±21.5（p=0.047），表明血糖在目標區間（通常3.9-10.0 mmol/L）的時間占比增加

- 高於目標範圍時間（TAR, Time above Range）:≥10.0 mmol/L從31.8±22.7%降至25.7±21.6%（p=0.033），提示高血糖持續時間縮短

β細胞功能指標（AUC_CP）：

- 6個月時，改善了10.9% (p<0.0001)

（圖2 從基線到6個月時糖化血紅蛋白、持續葡萄糖監測指標及β細胞功能的改善 2025ADA 2004-LB）

這些真實世界的臨床應用案例證實了多格列艾汀作為GKA可以直接改善葡萄糖敏感性，改善2型糖尿病患者的血糖水平，恢復患者的血糖穩態和顯著改善β細胞功能，支持了GKA在糖尿病管理中不同于傳統降糖藥的獨特治療地位。研究者還將通過隨訪繼續評估多格列艾汀的長期療效，評估胰島功能保護的長期效應。

此外，華領醫藥再次受邀於ADA年會期間，在官方電視頻道ADA TV報導系列影片，講述全球糖尿病管理格局，以及多格列艾汀在不同領域的臨床應用價值。

華領醫藥將繼續開展基礎研究和臨床研究，同時通過與臨床醫生的廣泛合作，進一步探索多格列艾汀的臨床應用潛力，拓展公司未來產品管線和疾病領域。

關於華領

華領醫藥（"本公司"）是一家總部位於中國上海的創新藥物研發和商業化公司，在美國、中國香港設立了公司。華領醫藥專注於未被滿足的醫療需求，為全球患者開發全新療法。華領醫藥匯聚全球醫藥行業高素質人才，融合全球創新技術，依託全球優勢資源，研究開發突破性的技術和產品，引領全球糖尿病醫療創新。公司核心產品華堂寧®（多格列艾汀片）以葡萄糖感測器葡萄糖激酶為靶點，提升2型糖尿病患者的葡萄糖敏感性，改善患者血糖穩態失調。2022年9月30日，華堂寧®已獲得中國國家藥品監督管理局（NMPA）的上市批准，用於單獨用藥或者與二甲雙胍聯合用藥，治療成人2型糖尿病。對於腎功能不全患者，無需調整劑量，是一款可用於腎功能損傷的2型糖尿病患者的口服降糖藥物。

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