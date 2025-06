Saturday, 21 June 2025, 20:22 HKT/SGT Share:

來源 U Power Limited U Power宣佈在香港投建55座智能換電站 香港首座示範運營智能換電站正式落成 - 全球首創「車電分離+電池通證」推動香港零碳生活

香港, 2025年6月21日 - (亞太商訊) - 全球領先新能源科技企業---U Power Limited (Nasdaq: UCAR)宣佈,將在香港分三階段投建55座智慧換電站,其中包括4座巴士專用站及全球首座渡輪換電站。這一重大規劃於6月20日在「香港首座示範運營智能換電站落成典禮暨Web 3.0換電生態戰略發佈會」上正式公佈,標誌著香港向《電動車普及化路線圖》2050零排放目標邁出關鍵一步。香港特區政府官員、商界領袖、行業專家及跨界合作夥伴等多位嘉賓出席活動,共同見證這一歷史性時刻。 圖片說明:U Power創始人兼CEO李佳先生(左一) 在U Power香港首座示範營運智能換電站

落成典禮上率領其他嘉賓進行剪綵儀式。 突破香港電動車普及難題,三大創新方案落地香港 U Power以香港為起點,首座示範運營智慧換電站正式落地香港,為高密度城市提供可複製的零碳交通範本,並推出3大突破性解決方案,以期實現香港零排放遠景。 1. 智慧換電技術:U POWER自主研發的UOTTA™ 智慧換電系統,可實現全自動電池更換,3分鐘即可完成電池更換,比傳統快充需30-60分鐘,能源補給效率快10倍; 2. 新一代換電車型:U Power與多家國際知名汽車品牌聯合推出專為香港快速節奏生活而設計的電動車型,使用「車電分離」模式,同步推出電池租賃訂閱服務,令購車成本大幅降低; 3. Web 3.0激勵機制:全球首創「電池通證(Battery Token)」,使用者通過換電行為賺取通證,可兌換電費抵扣、推動全民參與減碳。 圖片說明:U Power以香港為起點,首座示範運營智慧換電站正式落地香港,推動電動車「車電分離」模式,3分鐘完成換電。 U Power構建全球ESP換電生態圈,實現三地市場戰略突破 在是次發佈會上,U Power與產業鏈上下游夥伴簽署合作備忘錄,達成多項重要合作,其中的ESP(Electric Service Provider)授權運營模式已經深入到香港、澳門、新加坡三大戰略市場。代理商通過打造優質的使用者體驗和高科技產品才可獲得ESP資質。此次ESP的簽署標誌著公司在香港、澳門及新加坡市場同步取得實質進展,同時展現業界攜手共建全球換電生態圈的堅定承諾。 戰略合作亮點︰

- 香港:獲得數百輛換電車型意向採購訂單,展現市場對創新模式的認可。與香港的士總會建立戰略聯盟,就香港地區換電業務建立合作,服務香港的士。目前香港有18,000輛的士,加速的士電動化轉型;

- 澳門:聯手澳門當地ESP開拓市場,預計銷售與服務600輛換電車輛及投建運營6座換電站;

- 新加坡:與新加坡ESP合作,規劃銷售與服務5,000輛換電車,投建運營50座換電站。 共創綠色出行新紀元 U Power創始人兼CEO李佳先生表示︰"今天我們不僅見證了香港首座示範營運智慧換電站的落成,更是我們業務拓展的重要里程碑。這次通過與泰國正大集團合作,在港建立55個智慧換電站,我們將打造全球首個最高密度城市的換電網路,使香港成為全球高密度城市電動化樣板。我們已在泰國、葡萄牙、秘魯、墨西哥佈局,香港模式將複製至海外其他國家。" U Power戰略投資人Chatchaval Jiaravanon先生在致辭中表示:"香港作為國際金融中心,擁有完善的法治環境和創新氛圍,是驗證智慧換電商業模式的理想之地。我們的遠景是,第一,讓電動車『補能』比買咖啡更快; 第二,使電池成為可交易的數位資產; 第三,構建全民參與的減碳生態。" U Power的行政高級總裁Pitak Pruittisarikorn先生表示︰"我們相信,U Power的『車-站-雲-幣』生態系統將重塑城市能源基礎設施。香港專案是我們全球化佈局的重要里程碑,這次與港澳及新加坡合作夥伴的戰略合作,標誌著U Power在港澳地區及東南亞市場的全面佈局。我們期待為更多城市提供創新的綠色出行解決方案。"



