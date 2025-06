Saturday, 21 June 2025, 12:09 HKT/SGT Share: 康希諾重磅推出優佩欣疫苗 為兒童健康保駕護航的創新之選

香港, 2025年6月21日 - (亞太商訊) - 在看似平靜的日常生活中,一種名為「肺炎球菌」的細菌正悄然威脅著兒童的健康。這種在人體鼻咽部「潛伏」的條件致病菌,平時可能毫無症狀,但一旦免疫力下降便會興風作浪,引發一系列疾病。腦膜炎、菌血症、菌血症肺炎等侵襲性肺炎球菌性疾病(IPD),以及非菌血症性肺炎、鼻竇炎、中耳炎等非侵襲性肺炎球菌性疾病(NIPD),均是由肺炎球菌導致的,其已成為無數家庭的隱憂。數據顯示,在中國5歲以下的兒童群體中,每年約有55萬例肺炎球菌性肺炎病例,其中更是約有6000名兒童死於肺炎鏈球菌肺炎;同時,在該群體中,每年肺炎球菌腦膜炎病例超過7200例,人均治療費用高達6.4萬元,而病死率更超過10%。在這些冰冷的數字背後,是無數家庭的沉重負擔,更是社會公共衛生領域亟待解決的難題。 面對這一挑戰,康希諾(股份代碼6185.HK、688185.SH)基於本土肺炎流行病學特點,進行優化並推出13價肺炎結合疫苗「優佩欣」,旨在為中國兒童帶來更精準、更安全的防護。 優佩欣的首要核心優勢,在於其針對中國本土流行病學特點的深度優化。肺炎球菌根據多糖結構和生化特徵可分為不同血清型,但並非所有類型都危害相同,不同血清型的致病性和疾病負擔不同。研究發現,19F、19A、7F和3型是中國兒童疾病負擔最重的四個血清型,發病佔比超60%,且具有耐藥性強、後遺症風險高等特點。因此,優佩欣將防護重點聚焦於這四種高危血清型,臨床數據顯示,優佩欣在這四個血清型的抗體幾何平均濃度(GMC)水平更是顯著高於對照組。這種靶向防護策略大幅提升了預防的針對性,從源頭降低疾病威脅。 優佩欣的突破不僅體現在靶向性的提升,在載體技術層面,其首創「以CRM197為主、TT為輔雙載體」工藝,有效避免使用單一載體過量可能導致的免疫干擾,可減少與其他疫苗共注射時的免疫抑制,提升免疫原性。同時,優佩欣還採用了更先進的載體蛋白結合工藝,使得各血清型多糖抗原含量均一,顯著減少了不同成分間的競爭。 值得一提的是,優佩欣採用CRM197載體作為主要載體蛋白的工藝無需使用甲醛脫毒,疫苗安全性得到明顯提高。而這一點,從康希諾的另一款採取CRM197載體蛋白工藝的曼海欣疫苗的數據中也得到有力印證。曼海欣疫苗上市後接種者的AEFI監測數據顯示,其疑似預防接種異常反應(AEFI)發生率、發熱發生率和局部硬結發生率均大幅下降。因此,優佩欣在提升疫苗保護效果的同時,又降低了接種後不良反應的風險。此外,優佩欣還採用更成熟的製備工藝,在其製備過程中全程不添加苯酚,使其的安全性得到進一步增強。 綜上,優佩欣憑藉其精準保護關鍵血清型、創新載體蛋白工藝、卓越安全性以及高品質便利性等多重優勢,或成為了中國兒童預防肺炎球菌病的更優之選。 展望未來,作為創新型疫苗領先者的康希諾,將繼續秉持對科研創新的執著追求,在疫苗研發道路上持續探索,致力於開發更多高品質、安全有效的疫苗產品。同時,康希諾也將積極應對全球健康挑戰,通過與國內外科研機構、醫療機構等的緊密合作,分享先進的技術和經驗,並推動其國際化進程,為全球兒童的健康福祉貢獻力量。



