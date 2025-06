Saturday, 21 June 2025, 11:22 HKT/SGT Share: 「數字經濟新引擎:以新質生產力推動數字文旅新產業」 - Web3.0數字文旅創新峰會在香港盛大開幕 熊貓文旅大使全球首發

香港, 2025年6月21日 - (亞太商訊) - 6月20日,在香港會議展覽中心隆重舉行的「Web 3.0新里程--數字文旅創新峰會暨熊貓文旅大使全球首發」發佈會迎了一場文化旅遊產業的歷史性變革。本次活動推出全球首個「熊貓文旅大使」數字IP,以創新的「劍擊熊貓」形象,完美詮釋香港獨特的「獅子山精神」,開創AI與文化數字化的新紀元。 在中國傳媒集團中創文化投資有限公司(「中傳文創」)、及中央黨校出版社立項及出版 -《數字中國》系列叢書工作委員會 (「數字中國」)的聯合支持下,天盛資本有限公司(「天盛資本」)成功於香港正式舉辦首屆數字文旅創新峰會暨熊貓文旅大使全球首發,並同時回顧三方於北京聯合主辦的數字中國叢書組稿會及數字文旅高峰論壇發佈會的盛況。本次活動以「數字經濟新引擎:以新質生產力推動數字文旅新產業」為主題,聚焦數字經濟轉型下文旅產業的創新實踐,正式發佈《數字中國藝術平台》。熊貓文旅大使的首發為第一步,標誌著我國新質生產力培育邁出實質性步伐。 《數字中國》系列叢書,由中央黨校出版社立項、編輯、出版,《數字中國》系列叢書緊扣國家關於數字中國建設的戰略部署,內容涵蓋數字經濟、數字文旅、數字健康等多個重要領域。叢書旨在全面梳理和總結數字化轉型的實踐創新與研究成果,為廣大讀者深刻認識數字中國建設偉大實踐提供有益參考,也為相關從業者提供極具價值的實踐指導, 並以此系列向中華人民介紹中國對數字經濟發展的思想,理念發方向。希望數字中國書集成為我們中國發展數字經濟的一本導向指南,給出大家正確的發展方向,為數字中國開創AI與文化數字化的新紀元。峰會以 Web 3.0 技術為核心載體,肩負三大戰略使命: 1.深入探討如何通過新質生產力推動產業升級,以產業數字化為核心路徑,打造具國際影響力的數字文旅生態圈,以數字文旅作為中國經濟全面數字化的先行試點, 逐步引領經濟體系轉型; 2.闡釋香港國際金融中心地位與仲裁法法律優勢,解析如何依託香港資源與歷史底蘊,推動數字經濟發展,強化其作為中國對外宣傳及中華文化出海戰略橋頭堡的關鍵功能; 3.介紹《數字中國》系列的理念,並介紹《數字文旅》叢書列首發,通過峰會集思廣益,為叢書提供材料及個案,為各行各業打造成中國數字經濟的全週期 「說明書」。 數字文旅新時代的戰略佈局 中國文化傳媒集團(中傳文創投資有限公司)總經理代表、中國手藝網副總經理趙子鵬在開幕致辭中強調:「數字文旅是推動文化產業高質量發展的重要引擎。我們正通過熊貓文旅大使等創新項目,構建文化數字化傳播的新範式。」他特別指出,該項目融合了香港本土文化元素與前沿數字技術,是說好中國故事的創新實踐。 中國文化傳媒集團(中傳文創投資有限公司)總經理代表、中國手藝網副總經理趙子鵬致辭。 陳香梅公益基金會秘書長及中國亞洲經濟發展協會常務副會長兼秘書長陳軍在峰會致辭中強調:「這個『劍擊熊貓』不僅是科技與文化的創新融合,更承載着新時代中華文化出海的使命。香港作為國際樞紐,以其獨特的法治環境和金融體系,為數字IP的全球流通提供了『安全閥』與『加速器』。我們期待通過這一戰略性項目,讓世界看到中國文化的活力與包容,同時為公益數字化探索開創嶄新模式--未來基金會將與合作方共同開發『公益NFT』,讓每份數字收藏都能轉化為鄉村文化振興的實際支持。數字中國叢書發行及文旅基金合作標誌著產學研協同創新進入新階段。」 陳香梅公益基金會秘書長及中國亞洲經濟發展協會常務副會長兼秘書長陳軍致辭。 中央黨校文史教研部黨委副書記、《數字中國》系列叢書 黨委副書記張偉雖然未能親臨現場出席活動,但亦錄播闡述《數字中國》叢書將系統記錄中國數字經濟發展歷程,其中數字文旅專輯將重點收錄香港在智慧文旅領域的創新案例,為全國提供可借鑒的經驗。AI賦能傳統IP,可以更年輕化地傳播。我們希望通過『熊貓文旅大使』等IP的數字化轉型,實現中華文化出海的新航道,真真正正讓躺在博物館的文物『站起來』,讓散落民間的技藝『活起來』。其間回顧2025年6月9日於中共中央黨校行國家政學院《數字中國》組稿會及文旅創新峰會發佈會。 《數字中國》系列叢書編委會編委委員、"數字文旅"執行副主編余健婷介紹《數字中國》系列第一集之《數字文旅》一書的計劃、構思及發行詳情 。 技術驅動:Web 3.0時代的文旅創新 天盛資本有限公司及ADX安達微電數字科技有限公司行政總裁戴志業 Matthew Tai在主題演講中,詳細闡述了產權數字化,中國成功案例分享 及 數字經濟系統及結構發展簡介:「我們開發的數字產權管理系統,已成功應用於多個文化IP的保護與開發,實現了文化資產的價值最大化。」 天盛資本有限公司及ADX安達微電數字科技有限公司行政總裁戴志業 Matthew Tai發言。 本次活動吸引來自政商、科技、旅遊等多個領域的重要嘉賓,包括來自內地及香港的數字經濟專家、文化產業投資人等,共同見證這一數字文旅戰略里程碑的誕生。多位專家在峰會論壇中強調,數字經濟已被中央定位為新質生產力的重要引擎,文化與科技融合將成為未來產業發展的核心趨勢。 參會的嘉賓在數字文旅創新峰會上一同探討如何在Web 3.0 年代通過人工智能及數字產權推進數字文旅產業發展。中旅發展旗下博朗康樂文化管理有限公司 閆永夫,天盛資本有限公司及ADX安達微電數字科技有限公司行政總裁戴志業Matthew Tai,陳香梅公益基金會 秘書長、中國亞洲經濟發展協會 常務副會長兼秘書長陳軍、中國文化傳媒集團(中傳文創投資有限公司)總經理代表、中國手藝網副總經理趙子鵬,中國數字集團 北文數字(北京)文化科技有限公司總經理張志鋒、《數字中國》系列從書工作委員會執行委員及萬匯錦融人工智能科技有限公司董事長李靖。(左至右) 破天荒推出全球首個熊貓文旅大使

強強聯手 打造產業生態新格局 「熊貓文旅大使」開啟智慧文旅新篇章 作為中國文化傳媒集團旗下核心數字平台,中傳手藝網將計劃推出國際版,並由中傳文創,天盛資本及萬匯錦融人工智能共同打造的「劍擊熊貓」IP擔任《數字中國藝術平台》的全球首個數字文旅大使,通過Web 3.0技術與AI人工智能深度賦能,在元宇宙虛擬空間中以親善大使身份推廣非遺文化,成為本次峰會的最大亮點。現場特別展示了熊貓文旅大使的AI即時互動場景與觀眾進行智能問答,生動體現「新質生產力」驅動下「文化+科技」的創新模式。這一合作不僅強化香港作為數字經濟橋頭堡的角色,更通過「劍擊熊貓」中西合璧的形象,向國際傳遞中華文化的包容性與時代活力,完美契合國家對香港發展數字文旅的戰略定位。該IP未來將以不同形象落戶於中國各大旅遊景區,透過AI與互動科技結合,推廣中國文化旅遊景點,提升景區吸引力並激發文旅經濟新活力。中傳文創投資有限公司、《數字中國》叢書工作委員會與天盛資本三方代表已簽下合作備忘錄共同出版數字中國一書,並會成立文旅基金開展各項項目合作發展旗下熊貓的IP及數字產權,把AI模型落戶到中國手藝網,發展為中國數字文旅遊大使落戶中國景區。 「劍擊熊貓」:科技與人文的完美融合 「劍擊熊貓」作為「熊貓文旅大使」項目的核心形象,將以動態巡遊方式深入香港各區,成為推廣本地旅遊的親善大使。其設計巧妙融合劍擊運動的敏捷智慧與熊貓的文化象徵,透過西洋劍與中式劍穗的結合,體現香港中西交融的獨特定位。可愛的熊貓將穿梭於香港大街小巷 - 「以劍代筷」品嚐港式點心、於M+以劍術解說設計文創、在太平山頂以劍尖繪製維港激光秀,用創新方式帶領遊客探索城市魅力。其動態設計捕捉劍擊「弓步突刺」的瞬間,象徵香港「獅子山精神」的拼搏韌性,「劍擊熊貓」將成為香港旅遊的智能嚮導,用科技賦能文化傳播,以創新延續城市精神。 作為本次計劃的重要戰略合作方,天盛資本將發揮其在香港的資本與法治優勢,協助推動《數字中國藝術平台》落地與商業化。文旅基金針對中國文物及非遺文化資源進行數字化、資產化轉換,進一步釋放文化經濟潛力,打造以數字文旅為核心的產業新模式。 隨着《數字中國藝術平台》的啟動,預示着數字經濟與文化產業深度融合的序幕正式揭開。中傳文創將繼續肩負「文化強國」使命,攜手多方合作夥伴,推動中國文化數字化建設走向世界舞台中傳文創、《數字中國》系列從書工作委員會-中央黨校出版社立項與天盛資本的戰略合作,為文化產業的數字化轉型開創嶄新格局。 此次《熊貓文旅大使》IP的全球首發,不僅是傳統文化與現代科技的完美融合,更是中國文化走向世界的創新實踐。我們深信,透過Web 3.0技術的應用,將為中華優秀傳統文化的傳承與發展注入全新動能,讓全球觀眾以更生動、更互動的方式,感受中華文化的獨特魅力與時代價值。合作標誌著中國文化產業邁入數字化發展的新階段,我們期待透過持續的技術創新與產業協作,打造具有全球影響力的文化數字化標杆,為推動中華文化繁榮發展、促進世界文明交流互鑑作出積極貢獻。 熊貓文旅大使不僅是一個文旅吉祥物,更是用數字藝術語言書寫的香港故事。我們期待通過這個形象,讓世界看到香港既傳統又敢於創新的獨特魅力。未來,天盛資本繼續與各方合作,配合中傳文創、數字中國,共同探索數字時代文化傳承與創新的無限可能。 當日活動照片下載:

中傳文創投資有限公司(Zhongchuan Cultural and Creative Investment Co. LTD)是文化和旅遊部直屬單位--中國文化傳媒集團的全資二級子公司,肩負"傳承中華文脈、服務國家戰略"的使命擔當,以"國家利益至上,社會效益力先"力核心理念,聚焦國家非遺創新和傳統工藝服務兩大領域,構建起文化傳承與文化旅遊產業升級的全產業鏈賦能平台。

由中華人民共和國文化和旅遊部主管,中國文化傳媒集團主辦。集傳承發展、培訓教育、宣傳推介、展覽展示、交易交流、鑒證鑒定、版權認證、評估定價、市場轉化等功能於一體,旨在弘揚中華優秀傳統文化,振興傳統工藝,推動非遺、工藝美術、現代設計及民俗藝術的發展。

由中央黨校出版社立項,成立《數字中國》系列叢書工作委員會,作為專門負責策劃、運營、編輯、出版《數字中國》系列叢書的內設機構,在推動數字中國建設的知識傳播與理論探索方面發揮著關鍵作用。《數字中國》系列叢書緊扣國家關於數字中國建設的戰略部署,內容涵蓋數字經濟、數字文旅、數字健康等多個重要領域。

天盛資本有限公司(「天盛資本」) 於2006年創立,是一間綜合性企業集團,管理其附屬公司的一系列投資計劃。而在香港的大方向轉變下,天盛資本近年投資及落戶大灣區,成立ADX安達微電數字科技(深圳)有限公司,專注於數字資產及Web3.0相關的投資及發展。



