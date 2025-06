Saturday, 21 June 2025, 09:48 HKT/SGT Share: 塑造全球增長新平台 - SPIEF-2025開放對話討論

Moscow, Russia, 2025年6月21日 - (亞太商訊) - 6月18日,基於俄羅斯國家中心開放對話成果的「塑造全球增長新平台」會議,開啟了聖彼得堡國際經濟論壇(SPIEF)商業議程。 來自俄羅斯、喀麥隆、西班牙、阿塞拜疆和加拿大的知名國際專家,以及開放對話優秀論文作者共同參與了討論。 與會嘉賓圍繞不斷變化的世界秩序、非洲潛力及未來經濟趨勢展開,包括人口變化和突破性技術的應用。 「今年聖彼得堡國際經濟論壇正值全球局勢動盪之際,涵蓋中東局勢與貿易戰等議題。論壇將大量關注這一當前議程。我們不能忘記,是哪些長期趨勢和挑戰導致了現狀,哪些趨勢是基本且決定性的。開展開放對話,探討如何構建未來世界,如何打造全球增長新平台至關重要。全球增長在哪些國家發生?基於哪些技術?遵循哪些原則和文化代碼?我們的任務是確保前進成果惠及所有像俄羅斯一樣致力於未來的國家人民。正是通過開放對話,構築了我們的未來及對未來的認知,」馬克西姆-奧列什金強調。 西班牙發言人、馬德里康普頓斯大學經濟學博士、教授胡安-安東尼奧-德-卡斯特羅-德-阿雷斯帕科查加介紹了全球多數國家如何改變現實。 「如今,大多數國家不僅參與全球進程,更在改變現實。我們看到越來越靈活、多極化的世界秩序正在形成。世界貿易變得碎片化、高速且技術化,國際體系則演變為一張優先協議網絡,扭曲了GATT和世貿組織的基本原則,」他指出。 討論的重點之一是「非洲--未來經濟秩序的引擎」。非洲諮詢委員會主席弗朗索瓦-恩德格韋表示,人口增長正將非洲轉變為未來全球勞動力的搖籃。 「這不僅是數據統計,更是人力資本,能成為全球增長的新引擎。那些今天投資教育、建設非洲大學的人,將在明天與非洲共同塑造市場,制定遊戲規則,」他說。 EFKO集團執行董事兼董事會成員謝爾蓋-伊萬諾夫談及現代企業的新責任。他強調,企業不只是利潤製造者,更是社會變革的積極參與者。 「今天我們應投資哪些項目和技術?投資標準有三條:質的提升人類生活、製程與自然和諧、具備可及性至少具備大眾潛力。但更重要的不是你製造什麼,而是在哪種文化下製造。2012年總統曾說過一句我近期經常引用的話:俄羅斯人的偉大使命是團結,透過文化、語言與普遍的感知力連接文明。因此,我們努力圍繞這種普遍感知力建立文化和倫理,打造有人文關懷的資本主義,」他說。 另一場聚焦突破性技術的會議中,「未來交通」有限責任公司總經理尤里-科扎連科表示,自動化如今已達到機器人製造機器人的階段,生產面向人類的商品與服務。 「今年是人工智能技術發展的躍進之年。中國開設了多個中心、學校和研究所,培養各類專業機器人。我們俄羅斯也在薩馬拉和莫斯科開設機器人培訓中心,包括無人系統研究所,教授機器人以經濟高效的方式創造社會價值,」他強調。 專家補充說,科技創新正直接影響社會領域,例如助力解決人口危機。 會議期間,參與者還討論了由「第三羅馬」跨行業專業中心準備的開放對話成果報告。「塑造全球增長新平台」會議的結論成為SPIEF-2025後續商業議程的基礎。會議錄像可於俄羅斯國家中心網站觀看。 Social Links Telegram: https://t.me/gowithrussia

