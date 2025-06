Friday, 20 June 2025, 09:21 HKT/SGT Share: 光大控股攜手廈門國資等共同成立總規模20億元「廈門海洋高新產業發展基金」

香港, 2025年6月20日 - (亞太商訊) - 6月19日,中國光大控股有限公司(「光大控股」,165.HK)境內附屬公司與廈門火炬集團有限公司(「廈門火炬集團」)及其全資子公司廈門火炬集團創業投資有限公司(「廈門火炬創投」)、廈門市炬盛隆投資合夥企業(有限合夥)(「廈門炬盛隆」)、廈門南方海洋研究中心秘書處(「南方中心秘書處」)、廈門市翔安創業投資有限公司(「翔安創投」)合作發起設立「廈門海洋高新產業發展基金」(工商登記名稱擬為廈門火炬光煜海洋高新產業發展股權投資基金合夥企業(有限合夥))並簽署有限合夥協議。基金認繳規模為人民幣20億元,將貫徹落實習近平總書記關於"做大做強海洋經濟"的重要指示精神,積極響應國家海洋經濟發展戰略。 「廈門海洋高新產業發展基金」由光大控股全資子公司宜興光控投資有限公司(「宜興光控」)擔任基金管理人,廈門光耀企業管理合夥企業(有限合夥)與廈門火炬創投擔任基金執行事務合夥人,光大銀行廈門分行擔任託管機構,主要投資方向為海洋生物醫藥及生物製品、海洋高端裝備製造和材料、海洋信息與數字、漁港經濟和海洋種苗、藍碳及海水綜合利用等涉海產業、涉海產業上下游相關產業及其他高新技術產業等領域。 在全球範圍內,海洋經濟已經高度滲透到各個國家的國民經濟體系,成為重要的經濟增長點,構成拓展經濟和社會發展空間的重要依託,重要性和戰略地位日益突出。海洋新興產業如海洋生物醫藥、海洋高端裝備製造等領域不斷取得新突破。 此次設立的「廈門海洋高新產業發展基金」,將充分發揮各方優勢,整合資源,助力廈門海洋高新產業的快速發展。基金的成立不僅為涉海企業提供資金支持,推動海洋科技成果孵化轉化,還將進一步完善廈門海洋產業投融資體系,促進海洋經濟高質量發展。 通過此次合作,各方將攜手共進,為廈門海洋經濟的騰飛注入強大動力,推動我國海洋經濟邁向更高水平,為實現海洋強國目標貢獻更多力量。



話題 Press release summary



部門 金融, Funds & Equities

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network