遺產與生活方式：U.S. Polo Assn. 在義大利佛羅倫斯 Pitti Uomo 108 舉辦標誌性派對

義大利佛羅倫斯和佛羅里達州西棕櫚灘,2025年6月20日 - (亞太商訊) - U.S. Polo Assn. 是美國馬球協會(USPA)的官方品牌,在第 108 屆 Pitti Uomo 展會上,以一整週精彩紛呈的時尚、運動、藝術與音樂活動,慶祝其輝煌 135 年的品牌歷程。從充滿活力的 2026 年春夏系列首秀,到於佛羅倫斯標誌性聖母瑪利亞諾維拉教堂舉辦的群星薈萃週年慶典,該品牌在全球最負盛名的時尚舞台之一上,完美呈現馬球運動的傳統與當代活力。 U.S. Polo Assn. X Pitti Uomo 108

為慶祝 U.S. Polo Assn. 成立 135 週年,DJ Benny Benassi 在義大利佛羅倫斯聖母瑪利亞諾維拉修道院歷史悠久的大回廊 Chiostro Grande 震撼登場,帶來轟動全場的表演,點燃了“為當下而戰,為傳承而生(Play for the Moment, Live for the Legacy)”的靈感之夜。 難忘之夜:“為當下而戰,為傳承而生” 6 月 18 日晚,超過 1500 名來自世界各地的受邀嘉賓齊聚這座歷史悠久的聖母瑪利亞諾維拉修道院壯麗大回廊,參與這場令人銘記的週年慶典。在義大利知名演員 Roberto Ciufoli 的主持下,來賓們開啟了一場融合運動精神與品牌真實故事的感官之旅,體驗 U.S. Polo Assn. 百年傳承的精髓。 義大利音樂新星 Clara 隨後登台獻唱,以其極富感染力的現場演出俘獲全場,演繹出充滿美感、風格與情感的音樂篇章。她的舞台魅力與當晚優雅氛圍交相輝映,為最終高潮鋪墊氛圍。當國際知名 DJ Benny Benassi 接管舞台時,整座修道院瞬間化身為躍動的露天舞池,超過 1000 名來賓在星空下狂歡至深夜,將派對氣氛推向最高潮。 沉浸式藝術、傳承與願景 活動現場透過在聖母瑪利亞諾維拉教堂數百年歷史的古牆上投影宏大的品牌歷史時間軸,淋漓盡致地呈現 U.S. Polo Assn. 的過去與現在。從 1890 年至 2025 年,這幅視覺敘事講述了馬球運動的發展,以及品牌如何成長為市值數十億美元的全球時尚巨擘。 本次慶典的創意核心來自兩位極具遠見的藝術家。Luca Agnani 為修道院建築帶來沉浸式影像映射效果;而以詩意解構流行文化和品牌識別聞名的 Pietro Terzini,首次呈現為 U.S. Polo Assn. 量身打造的視覺裝置藝術,巧妙融合品牌運動傳承與其獨特文字美學。他對“傳承”、“時尚”與“時間”的簡約而深刻詮釋,令人印象深刻,也凸顯了當晚核心信息:傳承不僅值得致敬,更能煥發新生。 慶祝當下,築夢未來 “這不僅是一場行業展會,更是一場對 U.S. Polo Assn. 品牌傳承、文化與未來的全球性慶典。”——USPA Global 總裁兼首席執行官 J. Michael Prince 表示。USPA Global 是負責營運與推廣 U.S. Polo Assn. 這一全球市值數十億美元品牌的公司。“能與我們傑出的合作夥伴及團隊,一同在充滿創意能量的佛羅倫斯參與如此沉浸且激動人心的活動,實屬非凡體驗。” 他補充道:“這正是我們品牌以運動為靈感的傳承力量,以及其光明未來的最佳寫照。” Incom S.p.A. 總裁兼 Pitti Immagine 董事會成員 Lorenzo Nencini 表示:“能在佛羅倫斯呈現我們品牌 135 週年慶典,是難以言喻的榮耀。我們於 Pitti Uomo 的成功展示,加之 Pietro Terzini、Clara 與 Benny Benassi 的壓軸演出,使此活動不僅是一場文化盛事,也成為所有支持 U.S. Polo Assn. 人士心中難以忘懷的回憶。” 閃耀全場的展位體驗 在 6 月 17 日至 20 日舉行的 Pitti Uomo 展會期間,U.S. Polo Assn. 位於 Cavaniglia 展館的 32 號展位堪稱標誌性存在。展位內設置一塊高達 30 英尺的大型視頻螢幕,播放品牌歷史與核心宣傳片;還有精心設計的產品拼貼牆、優雅香檳吧台、身著全新系列的模特、堪比紅毯的明星合影背景牆,以及巨型 3D “135” 立體裝置,紀念品牌 135 週年。沉浸式空間活力滿溢,吸引來自貿易、社群媒體與媒體領域的觀眾,共同探索品牌過去、現在與未來。展位並迎來驚喜嘉賓,包括藝術家 Pietro Terzini、歌手 Clara、演員 Roberto Ciufoli,以及奧運游泳選手 Luca Dotto,吸引數百位媒體、賓客、粉絲與網紅「打卡」並與 U.S. Polo Assn. 互動。 U.S. Polo Assn. 的所有義大利授權商亦悉數亮相,展示最新系列,進一步彰顯堅實的戰略合作關係: Incom S.p.A. 展出完整男裝與女裝系列,特色為精緻剪裁、大膽配色及富運動靈感的經典設計,主打 2026 年春夏新品。 Bonis S.p.A. 推出一系列時尚運動休閒鞋款,兼顧功能性與生活美學,專為現代全球消費者打造。 EastLab S.r.l. 帶來極具現代感的配飾系列,包括手袋與皮件,採用高品質材質並融合馬球元素細節。 EuroTrade S.r.l. 則呈現最新腕錶與珠寶作品,巧妙結合經典美式風格與義大利匠心工藝及創新。 難忘的一週 “U.S. Polo Assn. 的 135 週年不僅是一個里程碑,更是一場關於傳承、身份與持久風格的慶典,” Pitti Immagine 主席 Antonio De Matteis 表示。“能在佛羅倫斯這座傳統與創新交匯的城市紀念此重要時刻,意義非凡。聖母瑪利亞諾維拉之夜不僅向品牌深厚的馬球傳承致敬,更生動展現其全球活力與未來願景。我們非常榮幸迎接 U.S. Polo Assn. 再度回歸 Pitti Uomo — 一場將時尚、文化、藝術與音樂匯聚於國際舞台的盛會。” 品牌於 Pitti Uomo 的亮相深深觸動來自世界各地的粉絲、消費者與意見領袖,再度鞏固 U.S. Polo Assn. 作為與馬球運動緊密相連之全球時尚品牌的獨特地位。此次佛羅倫斯 135 週年慶典不僅致敬品牌輝煌運動歷史,更激勵未來,並呼應品牌信念 ——“天生為戰”(Born to Play)。 “從我們的沉浸式展位體驗,到在聖母瑪利亞諾維拉舉行的精彩慶典,整整一週都是向 U.S. Polo Assn. 傳承致敬 —— 植根於馬球運動,並面向下一代蓬勃發展。” Prince 補充道。 照片說明: 1. DJ Benny Benassi 於義大利佛羅倫斯歷史悠久的聖母瑪利亞諾維拉修道院標誌性大回廊 Chiostro Grande 為 U.S. Polo Assn. 帶來激情現場演出,慶祝品牌“為當下而戰,為傳承而生” — 135 年運動靈感之旅。

2. 義大利模特、演員兼歌手 Clara 為受邀 VIP 嘉賓獻上私人表演,慶祝 U.S. Polo Assn. 於佛羅倫斯 Pitti Uomo 108 的“為當下而戰,為傳承而生” 135 週年慶典。

3. 義大利演員 Roberto Ciufoli 主持 U.S. Polo Assn. 於佛羅倫斯 Pitti Uomo 108 舉行的“為當下而戰,為傳承而生” 135 週年慶典。

4. 影星 Jeff Goldblum 與家人現身 U.S. Polo Assn. 於佛羅倫斯 Pitti Uomo 108 舉辦的“為當下而戰,為傳承而生” 135 週年慶典。

5. 眾多尊貴來賓出席 U.S. Polo Assn. 於佛羅倫斯 Pitti Uomo 108 舉行的“為當下而戰,為傳承而生” 135 週年慶典。

6. U.S. Polo Assn. 嘉賓齊聚佛羅倫斯歷史悠久的聖母瑪利亞諾維拉修道院大回廊 Chiostro Grande,在國際巨星 DJ Benny Benassi 的節奏中歡慶。

7.(左至右)Lorenzo Nencini(Incom S.p.A.)、Franco Zuccon(EuroTrade)、藝術家 Pietro Terzini、表演嘉賓 Clara、U.S. Polo Assn. 全球總裁兼 CEO J. Michael Prince、Augusto Bonetto(Bonis S.p.A.)、Andrea Zini(EastLab S.r.l.)在佛羅倫斯 Pitti Uomo 108 U.S. Polo Assn. 展位合影。

8. U.S. Polo Assn. 模特與義大利奧運游泳選手 Lucca Dotto 於佛羅倫斯 Pitti Uomo 108 品牌展位合影。

9. U.S. Polo Assn. 於佛羅倫斯 Pitti Uomo 108 展會打造的 135 週年紀念展位 ——“天生為戰”。 圖片來源:Matteo Lippera 關於 U.S. Polo Assn. 和 USPA Global U.S. Polo Assn. 為美國馬球協會(USPA)之官方品牌,該協會創立於 1890 年,是北美最大馬球俱樂部與馬球運動員聯盟。今年,U.S. Polo Assn. 與美國馬球協會(USPA)共同慶祝品牌成立 135 週年,持續從體育汲取靈感。U.S. Polo Assn. 擁有數十億美元的全球品牌價值,並透過逾 1,100 間品牌零售店及數千個銷售據點,在全球超過 190 個國家提供男裝、女裝、童裝、配件與鞋類產品。 透過與美國 ESPN 及印度 Star Sports 的歷史性協議,U.S. Polo Assn. 贊助的多項世界頂級馬球賽事首次轉播至全球數百萬體育迷,讓這項激動人心的運動登上世界舞台。 據《License Global》報導,U.S. Polo Assn. 長期被評為全球頂尖體育授權品牌之一,與 NFL、NBA 和 MLB 並列。此外,該品牌亦因於全球及數位市場的成長,獲得多項國際獎項肯定。U.S. Polo Assn. 曾登上《富比士》、《財富》、《現代零售》和《GQ》等主流媒體,也多次出現在 Yahoo Finance 與 Bloomberg 等財經平台。 欲了解更多資訊,請造訪 uspoloassnglobal.com 並追蹤 @uspoloassn。 USPA Global 為 USPA 子公司,負責營運全球價值數十億美元之 U.S. Polo Assn. 品牌。透過其子公司 Global Polo Entertainment(GPE),USPA Global 亦營運提供體育與生活風格內容的 Global Polo TV。 關於 INCOM S.P.A. Incom S.p.a. 成立於 1951 年,總部位於義大利蒙特卡蒂尼泰爾梅(PT),為 U.S. Polo Assn. 品牌服裝部門授權營運方,同時於全球生產及分銷多個重要服裝品牌。Incom S.p.a. 亦為義大利國家軍隊與準軍事組織主要服裝供應商之一,提供制服並採用其專利技術「Float」製作漂浮機能服裝。自 2008 年 1 月起,Incom S.p.a. 即於歐洲地區生產並銷售 U.S. Polo Assn. 男裝、女裝、童裝、內衣及泳裝,業績持續成長。詳情請造訪:www.incomitaly.com。 關於 Bonis S.p.A. Bonis 為 U.S. Polo Assn. 在西歐地區獨家鞋履授權商。公司創立於 1970 年,是鞋業領域領導品牌之一,亦為眾多國際知名品牌指定合作夥伴。總部位於義大利 Asolo 與 Montebelluna 鞋業重鎮,該區為眾多運動品牌發源地。Bonis 經營私標製造、代工生產及品牌授權業務。網站:www.bonis-spa.com 關於 Eastlab S.r.l. Eastlab S.r.l. 為 U.S. Polo Assn. 在歐洲地區獨家包款與配件授權商。成立於 2015 年,Eastlab 已成為義大利領先的包袋、配件與行李箱製造及銷售公司之一。Eastlab 憑藉對市場需求的敏銳洞察與對品質的熱忱,不僅迅速贏得業界信任,亦建立與多家國際夥伴的穩固合作。網站:www.eastlab.it 關於 EuroTrade S.r.l. EuroTrade 為 U.S. Polo Assn. 在西歐地區腕錶與配件授權商。公司總部設於義大利,創立於 1987 年,專注設計與分銷兼具原創風格與創新技術的高品質腕錶與時尚配件。EuroTrade 致力為市場提供兼具時尚感與實用性的配飾,適用於各種日常場合。網站:www.incomitaly.com/en/euro-trade-s-r-l/ 聯絡方式: Paola Varani

