中國品質火鍋第一品牌 巴奴毛肚火鍋終於遞交港股招股書！

香港, 2025年6月19日 - (亞太商訊) - 2025年以來，港股消費板塊持續升溫，不少頭部企業股價迭創新高。新股市場同樣掀起投資盛宴，蜜雪冰城、海天味業等多家消費細分巨頭登陸港交所。6 月 16 日，火鍋品牌巴奴國際控股有限公司（「巴奴」）向港交所提交上市申請，衝刺「中國品質火鍋第一股」，受到資本市場關注。

巴奴以「毛肚+菌湯」為招牌產品，憑藉對產品主義的極致踐行和差異化品牌定位，成為中國最大的品質火鍋企業。此次港股上市，有望為港股消費板塊注入品質餐飲的新血。

火鍋行業增長穩健，品質火鍋增速最為顯著，年複合增長率為7.8%

根據弗若斯特沙利文預測，中國火鍋行業預計將於2024年至2029年間保持穩健增長，年複合增長率約為6.5%。其中品質火鍋行業增速更為顯著，年複合增長率預計達7.8%。而巴奴毛肚火鍋，作為品質火鍋第一品牌，有望抓住行業增長機遇，進一步提升其市場份額。

「產品主義」+獨特品牌定位，構建差異化競爭壁壘

火鍋行業作為中國餐飲第一大品類，早已經是競爭紅海，而巴奴能夠脫穎而出，成為中國品質火鍋的領軍品牌，源於其對「產品主義」的堅守以及獨特的品牌定位。

早在創立之初，巴奴就通過創新採用新技術、工藝改革以及自建原料加工廠等方式，從源頭重塑食材標準，帶動火鍋行業進入綠色健康消費新階段。在供應鏈環節，巴奴通過中央廚房日配體系，實現食材次日達門店，有效保障了食材的新鮮度與品質，進一步鞏固了其「品質火鍋」的市場標籤形成極高的品牌粘性。

在品牌定位上，巴奴將產品力作為核心賣點，通過毛肚、野山菌湯等招牌產品以及專業、適度的服務體系，重塑火鍋品類的顧客體驗，精准鎖定注重產品品質與消費體驗的社會主力顧客群體，高品質品牌形象深入人心。

憑藉高品質產品與差異化的市場定位，巴奴實現規模的持續擴張。截至最後實際可行日期，其直營門店網路覆蓋全國39個城市145家門店，較 2021 年末增長 74.7%，在不同層級市場均建立起較強的品牌認知。按2024 年收入計，巴奴穩居中國品質火鍋市場頭把交椅，充分印證了在品質消費賽道的持續擴張能力。

單店盈利能力已獲驗證，業績穩健增長

在快速擴張的同時，巴奴亦實現了單店效能的持續提升。2022年、2023年、2024年、2024年首三個月及2025年首三個月，門店經營利潤率分別為15.2%、21.3%、21.5%、23.1%及23.7%，呈穩步提升之勢。整體翻台率也從2022年的3.0增長至2025年首季的3.7。2025年首季，巴奴一線城市的門店經營利潤率為20.7%，二線及以下城市門店經營利潤率為24.5%，均高於行業平均水準。

基於二十餘年的深耕運營經驗與體系化能力積累，巴奴成功探索出一條可在全國範圍內複製的高效率擴張路徑。憑藉長期差異化產品塑造與穩定口碑沉澱所形成的品牌勢能，以及覆蓋廣泛、對巴奴品牌有真實體驗、情感連結與明確期待的顧客群體，巴奴在新市場首店即實現了快速起勢。例如，巴奴於2024年進入了四個新城市，每個城市的首家門店在開業首個完整曆月的平均翻台率約為4.8。

得益于單店效能的提升以及門店的持續擴張，巴奴業績穩健增長。2022年至2024 年，收入從人民幣14.33億元持續增至23.07億元，經調整淨利潤從人民幣4,150 萬元增至1.96億元，複合年增長率分別為26.9%及117.3%。2025年首季延續強勢，收入同比增長25.7%；經調整淨利潤同比增長33.4%。此外，公司現金流充裕，2022年、2023年及2024年，持續實現經營活動現金流量淨流入分別為人民幣2.62億元、4.29億元及4.95億元，彰顯了巴奴出色的盈利質量與經營韌性。

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