實踐社會責任守護生命價值 上海福壽園連續三屆蟬聯「全國文明單位」榮譽稱號背後的故事

時間：2025-06-18 來源：中國社會報 本報記者 朱婕妤

香港, 2025年6月19日 - (亞太商訊) - 近日，全國精神文明建設表彰大會在北京召開， 會議表彰了第七屆全國文明城市、文明村鎮、文明單位， 第三屆全國文明家庭、文明校園和第九屆 國道德模範。上海福壽園實業發展有限公司（以下簡稱福壽園）獲繼續保留「全國文明單位」榮譽稱號，這已是福壽園連續三次蟬聯該榮譽。

沉甸甸的榮譽背後，是福壽園不斷深化產業文明創建，致力於為民眾、為社會提供專業殯葬服務、推動產業創新、實踐社會責任的持續努力。

公益托底，讓生命更有尊嚴

長久以來， 福壽園秉承「以人為本， 文化為根」的企業理念， 為逝者和家屬提供溫情、多元和個人化的安葬服務。其推出的「千元身後事」公益花葬項目， 僅需980元就提供涵蓋殯儀服務、公墓服務和安葬服務等一整套殯葬服務。此外， 家屬還可申領1,000元的上海市節地生態安葬補貼， 從而真正現「0元殯葬」。

福壽園總經理範軍介紹， 此計畫自去年12月推廣以來， 已有1,498位上海已故市民採取這種與自然共融的生態安葬方式。福壽園在普惠性、基礎性兜底性安葬服務上持續探索創新，積極推廣文明節儉、綠色生態的殯葬新風尚，讓優質殯葬服務惠及更多百姓。

創新引領，樹立產業發展新標桿

「過去我們在做物理意義上的'留'， 比如做墓碑、碑文等； 現在我們在做數字意義上的'留'， 透過科技、數字人等手段， 留下逝者的信息與場景。」壽園執行董事兼長王計生說，殯葬業正經歷從處理身後事到傳承著生命文化的質變， 承擔著守護總裁王計生說， 殯葬業正經歷從處理身後事到傳承著生文化的質變，承擔著守護生命價值的使命。福壽園始終走在殯葬業創新發展的前沿，要把「記號做美、記載做厚、紀念做長」。

建園之初， 福壽園便提出「墓園變公園」的創新理念， 將傳統的墓園打造成充滿生機與紀念意義的生命文化空間。漫步園區， 這裡綠樹成蔭、花香溢，每一處景觀都蘊含著對生命的敬意。

跨入數位時代， 福壽園更是率先推出線上紀念場景、AI數位人科技服務、數位禮葬等創新服務， 為治喪群眾提供更智慧、人性化的生命服務體驗。些創新舉措，不僅提升了服務品質，更契合了殯葬業發展方向。

公益擔當，傳遞社會溫暖與力量

積極履行社會責任，是福壽園文明建設的重要內涵。

本著文化建園、傳遞溫暖的理念， 福壽園建立了全國首座勞模豐碑園， 為市級以上已故勞模及其配偶免費提供室內葬； 建立了遺體捐獻者紀念碑，年舉辦紀念活動，弘揚無私奉獻精神； 為"癌康俱樂部"成員等群體舉辦集體捐贈者紀念碑， 每年舉辦紀念活動， 弘揚無私奉獻精神； 為"癌康俱樂部"成員等群體舉辦集體花壇葬禮；創立了關愛港哀傷家庭的星星哀傷家庭。其中，「星星港」組織的汶川地震心理救援計畫曾榮獲「中華慈善獎」。

此外， 福壽園也建造了上海新四軍紀念廣場、山東老戰士紀念廣場等， 使其成為傳承紅色基因、弘揚革命精神的重要地點。這些公益計畫不僅服務特定群體，也向社會傳遞了守望相助的正能量。

https://www.mca.gov.cn/n152/n166/c1662004999980005589/content.html

實踐社會責任守護⽣命價值-上海福壽園連續三屆蟬聯「全國⽂明單位」榮譽稱號背後的故事 - 中華⼈⺠共和國⺠政部

文明傳承，打造生命教育新陣地

積極拓展墓園功能，努力打造傳承文明、弘揚美德的生命教育基地， 這是福壽園孜孜以求的。福壽園透過舉辦「先賢與城市記憶」系列論壇、編「百姓家史」叢書等活動，挖掘並傳播城市歷史文化，讓先賢的精神得以延續，也讓一般百姓的故事得以傳揚。

福壽園也創立了紀念先烈、先賢群體的人文紀念館， 成立了中共黨史人物研究中心、人文紀念研究所等機構， 深化生命教育和愛國教育。業界專家示，這些工作豐富了生命教育的內涵，讓文明的火種照亮大眾心靈。

三度登頂，是里程碑更是起跑線

連續三屆蟬聯"全國文明單位"，是對福壽園過往成績的認可，更是對未來發展的鞭策。

範軍表示， 福壽園未來將持續深化產品與服務品質， 以責任承擔回饋社會： 在生命服務領域探索更多創新模式； 在公益事業上加大投入， 惠及更多 體；在文明傳承方面，透過豐富活動和項目，弘揚中華優秀傳統文化，為推動產業健康發展和諧建構和諧社會貢獻更大力量。

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