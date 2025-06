Thursday, 19 June 2025, 12:05 HKT/SGT Share: 實踐社會責任守護生命價值 上海福壽園連續三屆蟬聯「全國文明單位」榮譽稱號背後的故事

時間:2025-06-18 來源:中國社會報 本報記者 朱婕妤 香港, 2025年6月19日 - (亞太商訊) - 近日,全國精神文明建設表彰大會在北京召開, 會議表彰了第七屆全國文明城市、文明村鎮、文明單位, 第三屆全國文明家庭、文明校園和第九屆 國道德模範。上海福壽園實業發展有限公司(以下簡稱福壽園)獲繼續保留「全國文明單位」榮譽稱號,這已是福壽園連續三次蟬聯該榮譽。 沉甸甸的榮譽背後,是福壽園不斷深化產業文明創建,致力於為民眾、為社會提供專業殯葬服務、推動產業創新、實踐社會責任的持續努力。 公益托底,讓生命更有尊嚴 長久以來, 福壽園秉承「以人為本, 文化為根」的企業理念, 為逝者和家屬提供溫情、多元和個人化的安葬服務。其推出的「千元身後事」公益花葬項目, 僅需980元就提供涵蓋殯儀服務、公墓服務和安葬服務等一整套殯葬服務。此外, 家屬還可申領1,000元的上海市節地生態安葬補貼, 從而真正現「0元殯葬」。 福壽園總經理範軍介紹, 此計畫自去年12月推廣以來, 已有1,498位上海已故市民採取這種與自然共融的生態安葬方式。福壽園在普惠性、基礎性兜底性安葬服務上持續探索創新,積極推廣文明節儉、綠色生態的殯葬新風尚,讓優質殯葬服務惠及更多百姓。 創新引領,樹立產業發展新標桿 「過去我們在做物理意義上的'留', 比如做墓碑、碑文等; 現在我們在做數字意義上的'留', 透過科技、數字人等手段, 留下逝者的信息與場景。」壽園執行董事兼長王計生說,殯葬業正經歷從處理身後事到傳承著生命文化的質變, 承擔著守護總裁王計生說, 殯葬業正經歷從處理身後事到傳承著生文化的質變,承擔著守護生命價值的使命。福壽園始終走在殯葬業創新發展的前沿,要把「記號做美、記載做厚、紀念做長」。 建園之初, 福壽園便提出「墓園變公園」的創新理念, 將傳統的墓園打造成充滿生機與紀念意義的生命文化空間。漫步園區, 這裡綠樹成蔭、花香溢,每一處景觀都蘊含著對生命的敬意。 跨入數位時代, 福壽園更是率先推出線上紀念場景、AI數位人科技服務、數位禮葬等創新服務, 為治喪群眾提供更智慧、人性化的生命服務體驗。些創新舉措,不僅提升了服務品質,更契合了殯葬業發展方向。 公益擔當,傳遞社會溫暖與力量 積極履行社會責任,是福壽園文明建設的重要內涵。 本著文化建園、傳遞溫暖的理念, 福壽園建立了全國首座勞模豐碑園, 為市級以上已故勞模及其配偶免費提供室內葬; 建立了遺體捐獻者紀念碑,年舉辦紀念活動,弘揚無私奉獻精神; 為"癌康俱樂部"成員等群體舉辦集體捐贈者紀念碑, 每年舉辦紀念活動, 弘揚無私奉獻精神; 為"癌康俱樂部"成員等群體舉辦集體花壇葬禮;創立了關愛港哀傷家庭的星星哀傷家庭。其中,「星星港」組織的汶川地震心理救援計畫曾榮獲「中華慈善獎」。 此外, 福壽園也建造了上海新四軍紀念廣場、山東老戰士紀念廣場等, 使其成為傳承紅色基因、弘揚革命精神的重要地點。這些公益計畫不僅服務特定群體,也向社會傳遞了守望相助的正能量。 https://www.mca.gov.cn/n152/n166/c1662004999980005589/content.html

實踐社會責任守護⽣命價值-上海福壽園連續三屆蟬聯「全國⽂明單位」榮譽稱號背後的故事 - 中華⼈⺠共和國⺠政部 文明傳承,打造生命教育新陣地 積極拓展墓園功能,努力打造傳承文明、弘揚美德的生命教育基地, 這是福壽園孜孜以求的。福壽園透過舉辦「先賢與城市記憶」系列論壇、編「百姓家史」叢書等活動,挖掘並傳播城市歷史文化,讓先賢的精神得以延續,也讓一般百姓的故事得以傳揚。 福壽園也創立了紀念先烈、先賢群體的人文紀念館, 成立了中共黨史人物研究中心、人文紀念研究所等機構, 深化生命教育和愛國教育。業界專家示,這些工作豐富了生命教育的內涵,讓文明的火種照亮大眾心靈。 三度登頂,是里程碑更是起跑線 連續三屆蟬聯"全國文明單位",是對福壽園過往成績的認可,更是對未來發展的鞭策。 範軍表示, 福壽園未來將持續深化產品與服務品質, 以責任承擔回饋社會: 在生命服務領域探索更多創新模式; 在公益事業上加大投入, 惠及更多 體;在文明傳承方面,透過豐富活動和項目,弘揚中華優秀傳統文化,為推動產業健康發展和諧建構和諧社會貢獻更大力量。



