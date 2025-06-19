U.S. Polo Assn. 於佛羅倫斯聖母瑪利亞新教堂盛大慶祝品牌創立 135 週年，並在 Pitti Uomo 108 發表 2026 年春夏系列



義大利佛羅倫斯和佛羅裡達州西棕櫚灘, 2025年6月19日 - (亞太商訊) - U.S. Polo Assn. 為美國馬球協會（USPA）官方品牌，於 Pitti Uomo 第 108 屆男裝展重返佛羅倫斯，並發表其 2026 年春夏系列新品，涵蓋經典且富運動靈感的服飾、鞋款、包包與配件，同時舉辦一場難得一見的 135 週年慶祝活動。今年夏天，U.S. Polo Assn. 將於 6 月 17 日至 20 日在 Cavaniglia 展館第 32 號攤位展出，邀請多位重量級嘉賓與運動風模特，並透過沉浸式展示全面呈現品牌形象與新品系列。本次展覽以高能量主題「PITTI BIKES」為特色，將傳奇地標 Fortezza da Basso 打造成一座時尚與生活風格交匯的熱鬧賽道，為 U.S. Polo Assn. 提供絕佳舞台，展現其深植於運動、真誠與永恆美式風格的品牌精神。 U.S. Polo Assn. 攜手 Pitti Uomo 108 展覽亮點：沉浸式體驗 Pitti Uomo 108 對 U.S. Polo Assn. 而言，是具有指標性意義的重要時刻——品牌將隆重慶祝 135 年來從運動汲取靈感的歷程，這不僅是對傳統、運動精神以及馬球獨特魅力的致敬，也獻給那些「為賽而生」（Born to Play）的人們。作為全球最重要的男裝貿易展會，U.S. Polo Assn. 將推出全新設計的展覽空間，透過視覺化沉浸式體驗，生動講述品牌的真實精神與悠久傳承，以此慶祝這一重要的 135 週年里程碑。 為了紀念本次周年，展位將於 6 月 18 日（星期三）舉行產品發表會與媒體亮相活動，出席嘉賓包括 U.S. Polo Assn.（USPA Global）執行長 J. Michael Prince，以及 INCOM S.p.A 執行長、同時為 Pitti Immagine 董事會成員的 Lorenzo Nencini。與 Prince 和 Nencini 一同出席的還有品牌在義大利的授權夥伴，包括 Bonis 代表 Augusto Bonetto、EastLab 代表 Andrea Zini，以及 EuroTrade 代表 Franco Zuccon，他們將展示各自的產品，並與合作夥伴、供應商及品牌代表進行互動交流。 難忘之夜：「為當下而戰，為傳承而生」 6 月 18 日晚間，U.S. Polo Assn. 將於佛羅倫斯歷史悠久的聖母瑪利亞新教堂建築群（Complesso di Santa Maria Novella）中的壯麗大迴廊（Chiostro Grande）舉辦僅限受邀賓客參加的 135 週年慶典。來自世界各地的嘉賓將齊聚一堂，共同舉杯慶祝這個誕生於 1890 年、深植於馬球運動精神的品牌，其輝煌的過去、當下與未來。 本場盛會由義大利知名演員暨作家 Roberto Ciufoli 擔任主持，晚宴僅限受邀嘉賓參加，之後由義大利人氣歌手 Clara 帶來現場表演，並以傳奇 DJ Benny Benassi 的電音表演劃下高潮。現場嘉賓還將欣賞由前衛藝術家 Luca Agnani 與 Pietro Terzini 精心策劃的沉浸式藝術演出，使這場慶典成為一場多感官盛宴，向 U.S. Polo Assn. 的品牌傳承致敬，同時自信迎向未來。 當晚所提供的葡萄酒來自世界知名酒莊 Marchesi Frescobaldi，該酒莊代表了托斯卡尼釀酒傳統的精髓與卓越的風土條件。 「我非常興奮能重返佛羅倫斯——這座與藝術、工藝與永恆風格齊名的城市——在全球最具指標性的男裝展會 Pitti Uomo 108 上，與我們在歐洲的合作夥伴一同代表 U.S. Polo Assn. 出席，」USPA Global 總裁暨執行長 J. Michael Prince 表示。USPA Global 是負責經營與推廣全球市值數十億美元之 U.S. Polo Assn. 品牌的公司。「今年我們在佛羅倫斯的亮相別具意義，透過動態展覽與一場難忘的慶典活動，邀集義大利音樂與藝術界最耀眼的名字，在這座具代表性的場地，共同慶祝 U.S. Polo Assn. 成立 135 週年。」 Prince 補充道：「對我們這個全球品牌而言，這是一個非凡的時刻，不僅向我們源自運動的品牌傳承致敬，也在時尚界最具影響力的舞台之一上，展現 U.S. Polo Assn. 面向未來的蓬勃動能。」 2026 年春夏全方位生活風格系列 由 U.S. Polo Assn. 在西南與中歐地區的授權商 Incom 發表，本次 2026 年春夏服裝系列為男女打造出融合現代感與經典傳承的生活風格衣櫥。該系列圍繞數個核心膠囊單元展開，巧妙結合高品質材質、現代剪裁與鮮明的季節性色彩。 「能在佛羅倫斯——我所摯愛的城市，也是一座時尚之心——呈現 U.S. Polo Assn. 2026 年春夏系列，這份感動難以言喻，」Incom S.p.A 總裁 Lorenzo Nencini 表示。「作為 Pitti Immagine 董事會成員之一，並身為這個卓越全球品牌的獨家服裝合作夥伴，我非常榮幸能為 U.S. Polo Assn. 135 週年的盛大慶典貢獻一己之力。」 他補充道：「Incom 帶來的不只是產品，更是熱情。我們以義大利工藝為根基，結合全球視野，將這份熱情帶入 Fortezza da Basso。這個時刻，是對 U.S. Polo Assn. 所建立一切的致敬，更是對未來無限可能的期許。」 服裝系列 本季全新男女服裝系列圍繞數個具辨識度的膠囊系列設計，完整體現 U.S. Polo Assn. 所秉持的核心價值：真實本質、實用功能與永恆風格。 傳承系列（Heritage）：充滿活力地向馬球運動致敬，採用大膽條紋、品牌標誌印花、鉤針細節、串珠裝飾與手工刺繡標誌，搭配明亮夏日色調，展現奔放風格。

高級系列（Premium）：選用亞麻、Supima 棉與大麻混紗等精緻面料打造洗鍊基本款，並以天然染料處理，呈現優雅的夏日質感。

剪裁系列（Tailored）：採用棉麻混紡與優雅中性色，呈現柔和輪廓。融合現代西裝風格、輕量針織與清新襯衫，演繹全新輕鬆優雅美學。

季節色盤（Seasonal Palette）：經典紅、白、藍與仿舊丹寧為基調，點綴檸檬黃、珊瑚橘、天藍與萊姆綠，為美式風格注入新時代氣息。 包款系列（Handbag Collection） Eastlab 發表的 2026 年春夏包款系列，巧妙融合運動風實用性與夏日風情魅力，為男女打造兼具功能與風格的理想配件。 女款系列（Women's Line）：從俐落輕盈的尼龍款式，到可變換造型的 2 合 1 包款，以及具馬術風格靈感的馬鞍形設計，本系列提供兼顧日常實用與精緻造型需求的多樣選擇。亮點包括緞面材質的「Ceremonial 儀式系列」及以毛巾布與網布製成、帶有刺繡細節的「Beach 沙灘系列」。

男款系列（Men's Line）：推出全新「Tennis Backpack 網球後背包」，設計時尚且具防潑水功能，配備多個收納口袋，滿足日常機動生活所需。其他新款包款則包含商務與休閒風格選項，強調多功能與細節美感。

永續焦點（Eco Focus）：為慶祝品牌 135 週年，特別推出紅、白、藍三色的限定環保包款，具備如水壺收納袋等貼心環保細節，展現對永續時尚的承諾。 鞋履系列（Footwear Collection） Bonis 重新詮釋運動時尚，推出全新鞋履系列，融合經典美式傳承風格與當今最受歡迎的街頭潮流元素，展現現代感十足的運動優雅風。 女款系列（For Her）：Ibiza 與 Samoa 草編鞋經典回歸，搭配煥新的水鑽裝飾與大膽刺繡；Jada 與 Milly 涼鞋則以俐落線條與現代厚底設計搶眼登場，展現時尚與自信。

男款系列（For Him）：經典懶人鞋結合全新綁帶款式，Swift 跑鞋與 Seneka 球鞋等新穎鞋型注入青春活力與動感魅力。

潮流趨勢（Trends）：從復古慢跑鞋到都市風涼鞋，本季鞋履系列全面擁抱夏季的多變風格，同時兼顧舒適性與機能性，打造理想的休閒穿搭選擇。 錶款與飾品系列 EuroTrade 全新發表精緻的錶款與飾品系列，融合夏季優雅氛圍與亮眼風格，透過大膽色彩與細膩設計，展現充滿玩心的時尚魅力。 錶款（Watches）：以緞面與柔軟皮革等高級材質打造，結合引人注目的設計細節——如 Jayden 系列的繽紛錶盤與 Vivian 系列的奢華錶帶，展現精緻與時尚兼具的腕錶美學。

飾品（Jewelry）：大膽而富表現力的設計，搭配金屬光澤與愉悅色調。從 Maisie 系列的清新藍色，到 Naomi 系列的鮮明色彩，每件作品皆為日常造型注入亮點與風格。

門市體驗（In-Store Experience）：EuroTrade 同步推出全新 USPA 錶款專用展示櫃，具備防盜設計，現已進駐 U.S. Polo Assn. 門市，為顧客帶來安全又具觸感互動的購物體驗。 U.S. Polo Assn. 於 Pitti Uomo 108 的亮相，不僅是一場產品展示，更是一項里程碑。透過大膽現代的全新系列與在佛羅倫斯舉辦的盛大慶典，品牌持續致敬其源自馬球運動的根基，同時自信邁向時尚未來。 關於 U.S. Polo Assn. 和 USPA Global U.S. Polo Assn. 是美國馬球協會（USPA）的官方品牌，該協會創立於1890年，是北美最大的馬球俱樂部與馬球運動員聯盟。U.S. Polo Assn. 擁有數十億美元的全球品牌價值，並通過超過 1,100 間品牌零售店及數千個銷售據點，在全球超過 190 個國家提供男裝、女裝、童裝、配件與鞋類產品。 透過與美國 ESPN 及印度 Star Sports 的歷史性協議，U.S. Polo Assn. 贊助的多項世界頂級馬球賽事現已首次轉播至全球數以百萬計的體育迷，讓這項激動人心的運動走向世界舞台。 根據《License Global》報導，U.S. Polo Assn. 長期被評為全球頂尖體育授權品牌之一，與 NFL、NBA 和 MLB 並列。此外，該品牌也因其在全球與數位市場的成長，獲得眾多國際獎項肯定。U.S. Polo Assn. 曾登上《富比士》、《財富》、《現代零售》和《GQ》等主流媒體版面，也多次出現在 Yahoo Finance 和 Bloomberg 等財經平台。 欲了解更多資訊，請造訪 uspoloassnglobal.com 並追蹤 @uspoloassn。 USPA Global 是 USPA 的子公司，負責經營全球價值數十億美元的 U.S. Polo Assn. 品牌。透過其子公司 Global Polo Entertainment（GPE），USPA Global 同時營運提供體育與生活風格內容的 Global Polo TV。 關於 INCOM S.P.A. Incom S.p.a. 成立於1951年，總部位於義大利蒙特卡蒂尼泰爾梅（PT），是 U.S. Polo Assn. 品牌服裝部門的授權營運方，同時也在全球生產與分銷多個重要服裝品牌。此外，Incom S.p.a. 亦是義大利國家軍隊與準軍事組織的主要服裝供應商之一，提供制服及使用其專利技術「Float」製成的漂浮功能服裝。自2008年1月起，Incom S.p.a. 即開始在歐洲地區生產並銷售 U.S. Polo Assn. 的男裝、女裝、童裝、內衣與泳裝，銷售表現持續成長。欲了解更多資訊，請造訪：www.incomitaly.com。 關於 Bonis S.p.A. Bonis 是 U.S. Polo Assn. 在西歐地區的獨家鞋履授權商。公司創立於 1970 年，是鞋業領域的領導品牌之一，亦為眾多全球知名國際品牌所指定的合作夥伴。總部位於義大利 Asolo 與 Montebelluna 鞋業重鎮——此區為眾多運動品牌的發源地。Bonis 經營私標製造、代工生產與品牌授權業務。造訪網站：[www.bonis-spa.com](http://www.bonis-spa.com) 關於 Eastlab S.r.l. Eastlab S.r.l. 為 U.S. Polo Assn. 在歐洲地區的獨家包款與配件授權商。成立於 2015 年，Eastlab 如今已成為義大利領先的包包、配件與行李箱製造與銷售公司之一。Eastlab 憑藉對市場需求的敏銳回應與對品質的熱忱，不僅快速贏得業界信任，也建立起與多家國際夥伴的穩固合作關係。造訪網站：[www.eastlab.it](http://www.eastlab.it) 關於 EuroTrade S.r.l. EuroTrade 是 U.S. Polo Assn. 在西歐地區的錶款與配件授權商。公司總部設於義大利，創立於 1987 年，專注於設計與分銷具原創風格與創新技術的高品質錶款與時尚配件。EuroTrade 致力於為市場提供兼具時尚感與實用性的配飾，適合各種日常場合佩戴。造訪網站：[ www.incomitaly.com/en/euro-trade-s-r-l/ ]( http://www.incomitaly.com/en/euro-trade-s-r-l/ ) 聯絡方式:

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