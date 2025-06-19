《周遊記3》斬獲收視十二連冠！巨星傳奇IP生態與商業價值雙贏



香港, 2025年6月18日 - (亞太商訊) - 6月15日，由巨星傳奇與浙江衛視聯合出品、魔胴西西里咖啡獨家冠名的戶外實境互動綜藝《周遊記3》完美收官。這檔以「無腳本、無人設、無規則」收獲諸多好評的綜藝，開播三季以來熱度居高不下，本季節目收視率更是連續十二期穩居CSM71城省級衛視同時段綜藝收視第一，全季節目全網累計收獲375個熱搜、節目相關話題曝光量超41億。其中，微博主話題#周遊記#閱讀量突破22億，主話題詞三季累計閱讀量超37.7億；共計56個熱搜單話題在榜超10小時，形成全季熱搜累計在榜時長超1220小時的長尾傳播效應。在優酷平台，節目穩居免費綜藝熱度榜、旅行綜藝熱度榜等多個榜單TOP1。《周遊記3》不管是社交媒體熱度還是觀眾互動參與度，均創三季新高，僅微博單一平台話題閱讀量就超過前兩季之和，折射出節目本身敘事能力和文化影響力的全面升級。 本季節目，「J式之旅」發起人周杰倫，與劉畊宏、林暐恒、杜國璋、蔡威澤、方建德、陳冠廷、陳冠霖組成周遊團，用一站站真實的風景與動人的故事，構建起獨屬於「J式旅行」的情感連接，為節目貢獻了諸多高光時刻。全新加入的劉畊宏為節目注入了新鮮活力，他與周杰倫的默契互動創造了諸多精彩看點：無論是希臘街頭帶領外國友人跳《本草綱目》健身操，還是在廣東共同體驗詠春拳與舞獅等傳統文化，都讓節目增添了別樣趣味。 《周遊記3》以尋找「華人之光」為題，著重展示在各個行業中海外華人的奮鬥代表、藝術家等群體，足跡遍佈義大利、希臘、沙地阿拉伯等地，尋訪網球名將張之臻、歌劇新星王亢、咖啡拉花世界冠軍胡仲華，以及眾多非遺傳承人。通過他們的奮鬥故事，節目生動詮釋了「熱愛無國界」的華人之光，展現了全球化背景下華人身份認同的多元與力量。本季節目不再僅僅是明星好友的隨性遊玩，而是成功蛻變為一場有溫度、有深度、有共鳴的文化探索。 本季《周遊記3》在保持「無腳本、無人設、無規則」的隨性拍攝風格基礎上，進一步升級了節目的「鬆弛感」旅行美學。節目以更快的敘事節奏和更豐富的轉場設計，帶領觀眾穿梭於各地市集、街頭美食等生活化場景，既呈現了深度的城市文化探索，又提供了實用的旅行指南。節目收官之旅中，周遊團與中國青年舞蹈家梁岱青、廣西少數民族原生態民歌演唱組合「梢麗組合」進行了一場壯族文化交流會，「山歌×流行」的跨界融合也展現了少數民族文化的獨特魅力。 隨著節目熱度持續走高，《周遊記3》背後的贊助商也受到了廣泛關注。據了解，《周遊記3》由魔胴西西里咖啡獨家冠名，支付寶戰略合作，ADATA、恩雅賽博吉他、愛吃鮮摩人、VIVICYCLE等品牌特約贊助，沙地阿拉伯旅遊局、澳大利亞旅遊局特別支持。本季節目吸引多元品牌強勢支持，內容IP商業化價值得到全面釋放。縱觀過往綜藝市場，明星個人定制類節目往往陷入「叫好不叫座」的困境--即便坐擁頂流明星的天然號召力和忠實粉絲的強力應援，卻始終難以突破圈層壁壘，實現真正意義上的全民爆款，此次《周遊記3》背後的打造者巨星傳奇無疑為明星IP商業化運營塑造了標竿案例。 區別於藝人經紀公司，巨星傳奇致力於圍繞不同藝人的特性塑造自有品牌，對於明星IP的商業價值開發也堅持長線開發思路。在本季節目背後，巨星傳奇憑藉精品內容IP實現商業閉環再升級。業內人士指出：《周遊記》背後的商業邏輯是巨星傳奇通過節目吸引到品牌贊助及實現節目版權收入的同時，節目亦可以賦能自有IP及品牌以帶動新零售產品的銷售，依靠藝人的影響力及直播電商、私域等全域渠道推廣產品，將IP的流量轉化為產品的銷量，形成了完整的商業化閉環，充分體現了其運營模式的優越性。 《周遊記3》的熱播與商業變現，標誌著巨星傳奇「IP賦能新零售」模式已趨成熟。在內容與消費深度融合的賽道中，這種以IP為核心、全域營銷為驅動的商業閉環，不僅提升了明星IP的長尾價值，更為行業探索出了一條可持續的變現路徑。



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