百望股份攜手港科大 共築「AI時代數據大腦」重塑金融決策與宏觀預測格局

香港, 2025年6月18日 - (亞太商訊) - 近日,數據智能領軍企業百望股份與國際頂尖研究型學府香港科技大學正式簽署戰略合作協議。雙方將憑藉由港府支持、香港科技大學主導成立的香港生成式人工智能研發中心(HKGAI)及其HKGAI V1成果,聚焦於數據智能全球化,在金融智能體、宏觀經濟研究、實物資產證券化等領域展開深度合作。透過真實交易數據重建經濟預測模型,雙方將共同打造「AI時代的數據大腦」,推動金融決策與宏觀預測範式革新。 作為中國數據智能領域的頭部企業,百望股份擁有覆蓋上千萬級企業用戶的龐大生態網絡,沉澱了海量、高頻、真實的企業交易與發票數據流。這些高價值、結構化的數據資產,為洞察微觀經濟運行提供了獨特視角。公司已率先佈局「智能體驅動大模型落地」策略,並在交易、經營決策及金融業務智能體領域累積了實踐經驗。 香港科技大學憑藉其在人工智能、金融科技、複雜系統建模及經濟預測等領域的全球頂尖研究實力與跨學科人才優勢,為項目提供堅實的理論支撐與演算法創新引擎。 香港科技大學金融研究院院長兼商學院副院長樓棟、金融研究院助理院長唐博、百望股份董事長陳傑、百望股份數字經濟與金融科技研究院院長李國平,以及雙方專家與業務骨幹成員出席了發佈會,共同見證了這一歷史性時刻。 雙方合作的核心在於研發先進的「金融智能體」,旨在實現三大關鍵領域的顛覆性變革: 破解AI落地核心瓶頸:直面高質量場景化數據獲取與應用難題,為打破技術與金融場景間的「次元壁」提供了可複製的成功路徑,是「真數據、深耦合、實場景」理念的完美實踐。 重構經濟預測模型:摒棄傳統依賴滯後宏觀統計數據的局限,以百望平台即時、細顆粒度的企業真實交易數據為基石,重建經濟預測基礎模型。此舉有望顯著提升對GDP、CPI、行業景氣度等關鍵指標的預測時效性、準確性與微觀洞察力,推動宏觀預測邁入「微觀即時」時代。 打造跨境數字服務新樞紐:雙方可合作搭建全球創新中心體系,整合全球研發資源,依托香港得天獨厚的區位優勢和國際化營商環境,發展全球合作夥伴,打造跨境數字服務創新高地。 雙方高層對合作寄予厚望,視其為前沿科技賦能實體經濟的里程碑。 「金融服務的未來在於對實體經濟脈搏的精準把握,」陳傑強調,「與港科大的深度攜手,是將頂尖學術智慧注入產業『毛細血管』的關鍵一步。我們期待利用獨有的真實數據資產,共同鍛造開啟更智能、普惠金融未來的鑰匙,讓金融活水更精準灌溉實體經濟。」 香港科技大學金融研究院高度重視此次與百望股份的合作。未來將在研究項目、聯合實驗室、產學研結合等多個層面深度推進合作,真正實現「以智賦能、以研促產」,推動AI在金融與經濟領域的可持續創新。 在全球聚焦模型參數競賽之際,百望股份與香港科技大學選擇了一條紮根中國實體經濟數據沃土、深耕產學研融合的務實路徑。這場以真實交易數據為矛、以頂尖學術智慧為盾的合作,不僅旨在鍛造驅動金融決策與宏觀預測躍遷的「智能引擎」,更致力於為中國乃至全球金融業趟出一條依靠真實數據與學術創新突破壁壘、提升服務實體經濟效能的新範式。



