Tuesday, 17 June 2025, 18:00 HKT/SGT Share:

來源 CaoCao Inc. 曹操出行宣佈於香港聯交所主板上市計劃 - 發售價為41.94港元 集資額最多18.5億港元

香港, 2025年6月17日 - (亞太商訊) - 中國領先的網約車平台 - 曹操出行有限公司(「曹操出行」或「公司」,股份代號︰02643. HK),今日宣佈將於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)主板上市計劃。公司擬發行44,178,600股股份(視乎超額配股權行使與否而定),發行價為41.94港元,最高集資額達18.5億港元。華泰金融控股(香港)有限公司、農銀國際融資有限公司及廣發融資(香港)有限公司,為這次上市的聯席保薦人。 發行計劃詳情 總發售︰44,178,600股股份(視乎超額配股權行使與否而定)

國際發售︰39,760,700股股份,佔總發行量90%(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)

香港公開發售︰4,417,900股股份,佔總發行量10%(可予重新分配)

公開認購日期︰2025年6月17日(星期二)上午9時開始

截止認購日期︰2025年6月20日(星期五)中午12時結束

預計上市日期︰2025年6月25日(星期三)

每手交易單位︰100股

股份代號︰02643.HK 由吉利孵化的網約車龍頭,打造中國最大共享出行定制車隊 曹操出行是一家由吉利集團孵化的中國網約車平台。公司主要服務包括提供出行服務(主要指為乘客提供網約車服務及為司機提供派單服務)、車輛租賃,以及車輛出售。公司以曹操出行及禮帽出行品牌,以網約車形式提供出行服務。與此同時,亦以禮帽出行品牌提供線下出租車約車服務。截至2024年12月31日,公司在中國136個城市運營,2024年總交易價值(GTV)達170億元人民幣,市場份額5.4%,是市場第二大參與者(根據弗若斯特沙利文數據)。 曹操出行的定制車由吉利集團製造,公司深度參與設計、開發、部署、銷售及運營,令車輛設計更能滿足乘客及司機需求。截至2024年12月31日,曹操出行已在中國31個城市建立一支超過34,000輛定制車的車隊供附屬司機使用。根據弗若斯特沙利文的資料,曹操出行的車隊為中國同類車隊最大。未來公司計劃最終向所有附屬司機提供定制車,並向運力合作伙伴銷售更多定制車。 在Robotaxi服務發展領域具有領先地位 2025年2月28日,曹操出行自動駕駛平台曹操智行上線,並宣佈在蘇杭兩地試點開啟Robotaxi服務。曹操智行平台是公司與吉利集團緊密合作的最新成果,結合了公司作為中國最大網約車平台之一及管理龐大車隊方面豐富經驗的優勢以及吉利集團作為領先汽車OEM和自動駕駛技術開發領域的領先地位的優勢。 曹操出行正在與吉利集團合作開發一款專門提供Robotaxi服務的新定制車,包括一款專為自動駕駛而設的L4級Robotaxi,預期將於2026年底推出。未来,曹操出行將不斷擴充自動駕駛研發團隊,加強Robotaxi的運營和技術能力。此外,公司將尋求機會逐步將無人駕駛出租車的覆蓋範圍擴大至全國更多城市,以更早實現大規模自動駕駛出租車的運營。 強大的品牌認知度,用戶認可度排名第一 曹操出行一直專注於提供優質服務。公司的全面司機管理協議激勵所有司機(包括由運力合作夥伴管理的司機)提供卓越的標準化服務。2023年第四季度至2024年第四季度相繼進行的五次涵蓋全國數千名共享出行用戶的季度調查中,於中國領先共享出行平台中,曹操出行獲評為「服務口碑最佳」,用戶認可度排名第一。 曹操出行與眾不同的用戶體驗來自於定制車隊及智能座艙功能。該等創新不僅鞏固了公司的品牌,亦大大提高了用戶滿意度。公司还秉持安全為綱的理念為用戶為提供服務。根據弗若斯特沙利文的資料,公司於2023年及2024年的訂單事故率遠低於行業平均水平。 高瞻遠矚且經驗豐富的管理團隊 曹操出行的高級管理團隊(平均年齡為43歲)積極進取且具有全球視野,平均擁有超過13年於互聯網、出行服務和汽車行業的經驗。在由經驗豐富資深人士組成的董事會,包括公司的董事會主席楊健先生(彼曾於吉利控股擔任副董事長逾12年)及執行董事兼首席執行官龔昕先生(彼曾任職一家領先的共享出行平台,於任職期間累積了豐富的經驗)的指引下,公司的領導團隊善於識別及處理乘客及司機的關鍵需求,顯著提升了車輛的功能及用途。 盈利能力持續提升 曹操出行在實現規模增長的同時,盈利能力持續提升。於2022年至2024年,公司的收入由人民幣76億元增加至人民幣147億元,毛利率由負4.4%上升至8.1%。其中,公司出行服務收入於2022年至2024年間大幅增長,由2022年人民幣75億元增至2023年人民幣103億元,及2024年人民幣136億元。隨著共用出行行業持續擴張,公司實施增長戰略,預期出行服務收入將繼續增長,並在可預見將來持續成為總收入的重要貢獻者。 收入明細 曹操出行有限公司執行董事兼首席執行官龔昕先生表示︰「當前共享出行市場高度集中,曹操出行以差異化策略提升市場滲透率,為用戶提供更高質量的網約車服務。憑藉我們的定制車隊及智能座艙功能,我們為用戶提供與眾不同的體驗,亦大大提高了用戶滿意度。未來,通過進軍新的城市市場擴大我們在中國的業務覆蓋範圍。我們將堅持科技驅動、生態協同戰略,通過定制車與智能化技術持續降低運營成本、提升用戶體驗,為股東創造長期價值。」 所得款項用途: 經扣除已付及應付的有關全球發售的包銷佣金及其他估計開支,不計及根據首次公開發售前期權計劃可能發行的任何股份,假設(i)超額配股權未獲行使; 及(ii)每股優先股轉換為一股股份,基於發售價每股發售股份41.94港元計算,公司估計將獲得全球發售所得款項淨額1,718.4百萬港元。根據公司的策略,公司擬按下文所述金額運用全球發售所得款項作下文所載用途: - 所得款項淨額約19.0%(或約326.5百萬港元)將在未來三年內用於改進車服解決方案及改善服務質量;

- 所得款項淨額約18.0%(或約309.3百萬港元)將在未來三年內用於提升並推出一系列定制車;

- 所得款項淨額約17.0%(或約292.1百萬港元)將在未來三年內用於提升技術及投資自動駕駛;

- 所得款項淨額約16.0%(或約274.9百萬港元)將在未來三年內用於擴大地理覆蓋範圍;

- 所得款項淨額約20.0%(或約343.7百萬港元)將用於償還若干銀行借款的部分本金及利息;

- 所得款項淨額約10.0%(或約171.8百萬港元)預期將用作營運資金及其他一般公司用途。 如有垂詢,請聯絡: 博达浩華國際財經傳訊集團

馮嘉莉 +852 3150 6763 kelly.fung@h-advisors.global

杨冬梅 +86 15021840493 may.yang@h-advisors.global



話題 Press release summary



部門 Transport & Logistics, 通用汽车

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network