溫哥華,2025年6月17日 -(亞太商訊)- 全球交通工程、分析與營運軟體領導者 Transoft Solutions 欣然宣布已收購 CGS Labs,該公司專注於交通基礎設施設計、氣象資訊系統與環境監測的軟體解決方案開發。 Transoft Solutions 收購 CGS Labs CGS Labs 的 Civil Solutions BIM 軟體套件涵蓋工程設計、施工與維護,其加入將為 Transoft 的土木與交通產品組合增添亮點。儘管 Transoft 與 CGS 長期合作,聯合開發過多項產品,兩家公司亦一直在 EMEA 地區(歐洲、中東及非洲)因各自的 AutoTURN 與 Autopath 路徑分析產品而存在競爭關係。 Transoft Solutions 執行長 Daniel Shihundu 表示:「我們非常期待 CGS 全面設計平台與 Transoft 現有產品之間的協同效應。憑藉兩家公司三十年來在市場中的深厚經驗,我們將為客戶提供更強大、更廣泛的道路設計解決方案。我們也對 CGS 的鐵路與水路設計軟體,以及其預測型道路氣象應用程式在減緩環境影響方面的潛力感到興奮,這些將為 Transoft 現有產品增添新維度。」 CGS 聯合創辦人 Matjaž Šajn 表示:「我們非常高興能成為 Transoft Solutions 成功故事的一部分。在過去 35 年中,CGS Labs 開發出全球用戶信賴的獨特軟體解決方案。透過與 Transoft 的合作,我們將能夠產生協同效應,進一步鞏固我們在全球交通軟體開發領域的領先地位。CGS Labs 將在 BIM 與氣象資訊系統方面為合併後的公司提供深厚專業知識。我們也欣喜地看到雙方團隊的價值觀與願景高度一致。展望未來,我們期待學習、合作與產品創新的全新機遇。」 CGS 總部位於斯洛維尼亞盧布爾雅那,在德國、塞爾維亞和捷克設有三個附屬辦事處。其約 25 名員工與承包商所組成的高素質團隊與 Transoft 的企業文化高度契合,雙方都在業界深耕近三十年。 CGS 在東歐的強大市場代表性,正好與 Transoft 在西歐的分銷網絡互補。雙方預計將在各自市場中共同推廣彼此的產品,以實現銷售成長。 關於 Transoft Solutions Transoft Solutions 專為航空、土木基礎設施與交通專業人士開發創新且高度專業化的軟體。自 1991 年以來,Transoft 始終專注於以安全為導向的解決方案,協助交通專業人員高效、自信地開展工作。我們的規劃、模擬、建模與設計軟體產品已在全球超過 150 個國家被超過 50,000 家客戶採用,涵蓋各級政府機構、顧問公司、機場管理局與港口。我們總部設在加拿大,並透過設於瑞典、斯洛維尼亞、英國、荷蘭、澳洲、德國、印度、比利時、法國、西班牙與中國的辦公室,提供高品質的客戶支援服務。 如需了解更多有關 Transoft 在航空、土木設計、規劃及交通安全與營運解決方案方面的產品資訊,請造訪我們的網站: transoftsolutions.com 聯絡資訊

