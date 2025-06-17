中信國際電訊CPC勇奪第50屆日內瓦國際發明展銀獎



香港, 2025年6月17日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司（「中信國際電訊」，香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊(信息技術)有限公司(「中信國際電訊CPC」)宣佈其創新產品智數庫(AI Databank) 於第50屆日內瓦國際發明展（The 50th International Exhibition of Inventions Geneva[i]）榮獲銀獎。這一國際性殊榮再次印證了中信國際電訊CPC在AI商業應用領域出類拔萃，科研創新實力達世界級水平。 全球享負盛名的日內瓦國際發明展是全球創科界重視的年度盛事，全球當代科研學者雲集，發表最新的前沿科研成果和發明。今年於4月9日至13日在瑞士舉行，展會彙聚全球創新意念，參賽作品來自35個國家和地區的1000多項發明，當中接近300項來自香港，得獎項目均經過由 135 名專家組成的國際評審團嚴格評選。中信國際電訊CPC 的"AI Databank"憑藉其突破性的人工智能數據治理技術、卓越的實用價值及市場潛力，成功在國際舞台斬獲獎項，彰顯科研與創新的核心能力。 中信國際電訊CPC行政總裁黃政華先生表示：「我們很榮幸獲得這項國際殊榮。智數庫 (AI Databank) 的獲獎及落地應用成果印證了中信國際電訊CPC在人工智能領域的創新實力與前瞻佈局，這既是對我們創新技術團隊的肯定，更是激勵我們 "創新‧不斷"的核心動力。展望未來，我們將持續強化人工智能及科技創新研發投入，推動更多具有數字轉型價值的解決方案在全球市場落地，彰顯國際一流的服務品質，加速企業國際化高品質發展。我再次衷心祝賀獲獎團隊，並期待他們繼續在全球舞台上綻放光芒。」 創新專利技術 統一平台打破數據孤島 AI Databank是中信國際電訊CPC研發的智能數據平台，透過智能算法與大數據分析，協助企業實現安全高效的數據治理、跨系統整合及智能分析報告生成，同時賦能企業ESG（環境、社會、治理）數據的收集、監測與合規報告。平台深度融合大數據、人工智能 (AI)、大語言模型 (LLM)和生成式AI技術，構建統一數據平台，不但打破數據孤島問題，更無縫連接並整合來自各業務系統數據，融合結構化與非結構化數據提煉高價值商業要素分析。AI Databank專為跨行業企業客戶、業務團隊及資料分析人員設計，其核心專利技術「基於人工智能問答的大數據商業智能報表系統」已獲得專業認證。此創新的AI驅動商業智能報告系統，以用戶友好性和統一分析能力為核心，結合大數據存儲架構與大語言模型助手，即使非技術背景用戶，也能透過自然語言問答(NLQ)實現跨數據庫查詢、數據處理和可視化分析，輕鬆挖掘洞察。 實現跨國企業的數據治理 賦能可持續發展 AI Databank 通過統一數據平台，以創新技術重塑企業級數據治理架構，結合中信國際電訊CPC的專業團隊，有效解決跨國企業面對的數據孤島與合規管理難題。該平台支援跨區域、跨系統的數據整合，智能化處理多語言轉換與在地合規要求，既能滿足總部掌握核心數據標準的需求，又能保留子公司或其他地區公司在地化營運彈性。憑藉先進AI技術，平台不僅能快速生成精準的跨國業務報告，更能深度分析各地區市場趨勢，提供產品競爭力與營收狀況等關鍵洞察，顯著提升企業決策效率與營運協同性。AI Databank適用於千行百業, 並已成功應用於金融企業，不僅支持跨數據庫查詢與可視化分析，更能整合能源消耗及碳排放等ESG數據, 助力客戶推進可持續發展，實現數據驅動的業務升級管理。 中信國際電訊CPC簡介 中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司（香港交易所股份代號：1883）的全資附屬公司，一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供綜合數碼解決方案，滿足不同行業的ICT服務需求。 憑借「創新‧不斷」的服務理念，中信國際電訊CPC積極利用創新技術，提煉"技術賦能"，將人工智能、擴增實境、大數據、物聯網和其他尖端新興技術，融合深度學習及智能數據分析技術，轉化為"數據賦能"生成式AI+應用，重塑企業智能營運之旅。 中信國際電訊CPC以「服務在地，連接全球」的優勢，承諾為客戶提供最優質的一站式ICT服務。全球化網絡資源連接近170個服務據點、60多個SDWAN 網關；20個雲服務中心、30多個數據中心及3個全天候運作的安全運作中心，服務遍布逾160個國家和地區，無縫連接亞洲、歐美、非洲、中東以及中亞等地區。透過全球化服務佈局，多年不斷深耕各個行業與領域經驗，一系列國際認證（SD-WAN Ready、ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），確保為企業提供國際化標準及專業在地服務能力，成為客戶信賴的信息智能化服務供應商。請瀏覽www.citictel-cpc.com獲取更多資訊。 傳媒查詢：

Catherine Yuen

中信國際電訊CPC

(852) 2170 7536

電郵：catherine.yuen@citictel-cpc.com [i] International Exhibition of Inventions Geneva - https://www.inventions-geneva.ch/en/home-en/



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