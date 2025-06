Monday, 16 June 2025, 12:00 HKT/SGT Share:

來源 General Atomics Aeronautical Systems, Inc 通用原子航空系統公司(GA-ASI)為 MQ-9B 增加 Saab 空中預警能力 新功能將改變 MQ-9B 客戶對空中預警的取得與成本結構

聖地牙哥,2025年6月16日 - (亞太商訊) - 通用原子航空系統公司(GA-ASI)正與 Saab 合作,為其 MQ-9B 系列遙控飛行器(包括 SkyGuardian® 和 SeaGuardian® 機型、英國的 Protector,以及目前正在研發的新型 MQ-9B 短距起降(STOL)機型)開發空中預警與管制(AEW&C)能力。GA-ASI 計劃於 2026 年在 MQ-9B 上進行 AEW 首飛。 「高低技術的空中威脅皆對全球空軍構成重大挑戰,」GA-ASI 總裁 David R. Alexander 表示,「我們正在與 Saab 合作開發一款經濟實惠的 AEW 解決方案。Saab 是領先的 AEW&C 系統供應商,我們的解決方案將改變客戶應對複雜巡航導彈與簡易但危險的無人機群的作戰方式。我們也將在目前尚未具備 AEW 能力的區域實現此功能,例如某些海軍艦艇上。」 GA-ASI 將把 Saab 的 AEW 感測器與全球航程最遠、續航時間最長的無人飛行系統 MQ-9B 結合。在海上或陸地上,搭載 AEW 任務組件的 MQ-9B 將以低於傳統平台的成本實現空中優勢。 MQ-9B AEW 解決方案將提供關鍵的高空感知能力,以應對戰術空中威脅、導引飛彈、無人機及其他威脅,其成本僅為載人平台的一小部分。中空長航時無人系統的任務可用率為所有軍用飛機中最高,且作為無人平台,機組人員無需承受風險。MQ-9B 的 AEW 功能將擴展現有 AEW 機隊的有效範圍,同時為那些尚未擁有傳統平台但急需 AEW 的空軍,提供強大且經濟的威脅應對方式。 GA-ASI 與 Saab 的 AEW 方案適用於廣泛應用場景,包括預警與偵測、遠距偵測與追蹤、目標同時追蹤及彈性的作戰系統整合,均支援視距通訊與衛星通訊連接。 MQ-9B 是全球最先進的中空長航時無人系統。GA-ASI 已接獲來自英國、比利時、加拿大、波蘭、日本、台灣、印度與美國空軍(支援特種作戰司令部)的 MQ-9B 訂單。MQ-9B 亦參與了美國海軍的多項演習,包括 Northern Edge、Integrated Battle Problem、RIMPAC 與 Group Sail。 關於 GA-ASI 通用原子航空系統公司(GA-ASI)為通用原子公司的子公司,致力於設計與製造成熟可靠的遠程駕駛航空系統(RPA)、雷達及電光與相關任務系統,包括 Predator® RPA 系列與 Lynx® 多模式雷達。GA-ASI 營運飛行時數已超過 800 萬小時,提供具備長航時與任務能力的航空平台,並整合感測器與數據鏈系統,以實現持續態勢感知。公司亦開發多種感測器控制與影像分析軟體,提供飛行員訓練與支援服務,並研發超材料天線。 更多資訊,請造訪:www.ga-asi.com。 Avenger、Gray Eagle、Lynx、Predator、Reaper、SeaGuardian 和 SkyGuardian 均為通用原子航空系統公司於美國及其他國家/地區註冊的商標。 聯絡資訊

GA-ASI 媒體聯絡

asi-mediarelations@ga-asi.com

(858) 524-8101 來源:General Atomics Aeronautical Systems, Inc.



話題 Press release summary



部門 航空航天和国防

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network