通用原子航空系統公司（GA-ASI）為國際客戶推出全新 PELE 小型無人機

聖地牙哥，2025年6月16日 -（亞太商訊）- 全球領先的無人機製造商——從標誌性的「掠食者®」到 YFQ-42A 協同作戰飛機——通用原子航空系統公司（GA-ASI），推出了一款全新的、小型的發射式無人作戰效應器，具備廣泛的多任務能力，面向全球航太與國防市場。

受太平洋地區強大自然力量的夏威夷女神佩雷（Pele）啟發，這款名為「PELE（Precision Exportable Launched Effect，精確型可出口發射效應器）」的小型、可容忍折損的螺旋槳驅動無人機，旨在擴展母機及其所屬軍種的感知與其他能力。PELE 是一款半自主的無人機系統（UAS），翼展為11英尺，配備16馬力引擎，可在複雜環境中增強使用者作戰能力並發揮強大效能。PELE 亦可由地面發射。

這款全新的 PELE 專為搭載於 MQ-9B「天空守衛者®」上而優化，該平台是目前世界上最先進的中空長航時多任務無人機。MQ-9B 已在全球多個國家服役或被列入採購考量清單。PELE 可搭載機載光電紅外感測器以實現全動態影像，同時整合其他感測器，機身內部還可儲存多樣化任務載荷。

「PELE 為全球日益壯大的 MQ-9B 機隊帶來了更強的多樣性，」GA-ASI 總裁大衛・R・亞歷山大（David R. Alexander）表示。「某一天，一支空軍可能會為了最大限度延長巡航時間而讓 MQ-9B 不掛載任何外掛載荷執行任務。而隔天，同一架飛機就可以攜帶多架 PELE 起飛，在接敵時釋放 PELE 承擔風險，從而保護主飛機安全。」

例如，MQ-9B 可從國際水域靠近有爭議的邊界，並釋放 PELE 穿越爭議區域，偵察敵方兵力部署，或偵測並精確定位防空系統。PELE 機身長9英尺，最大起飛重量為250磅，續航時間為7小時，航程達500海里。

關於 GA-ASI

通用原子航空系統公司（GA-ASI）是通用原子公司的子公司，致力於設計與製造成熟可靠的遠程駕駛航空系統（RPA）、雷達及電光與相關任務系統，包括 Predator® RPA 系列與 Lynx® 多模式雷達。GA-ASI 累積超過 800 萬飛行小時的運行經驗，提供具備長航時與任務能力的航空平台，並整合感測器與數據鏈系統，以實現持續態勢感知。公司亦研發多種感測器控制與影像分析軟體，提供飛行員訓練與支援服務，並開發超材料天線。

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Avenger、Gray Eagle、Lynx、Predator、Reaper、SeaGuardian 和 SkyGuardian 均為通用原子航空系統公司在美國及其他國家／地區註冊的商標。

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來源：General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

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