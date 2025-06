通用原子航空系統公司（GA-ASI）為國際客戶推出全新 PELE 小型無人機

聖地牙哥,2025年6月16日 -(亞太商訊)- 全球領先的無人機製造商——從標誌性的「掠食者®」到 YFQ-42A 協同作戰飛機——通用原子航空系統公司(GA-ASI),推出了一款全新的、小型的發射式無人作戰效應器,具備廣泛的多任務能力,面向全球航太與國防市場。 受太平洋地區強大自然力量的夏威夷女神佩雷(Pele)啟發,這款名為「PELE(Precision Exportable Launched Effect,精確型可出口發射效應器)」的小型、可容忍折損的螺旋槳驅動無人機,旨在擴展母機及其所屬軍種的感知與其他能力。PELE 是一款半自主的無人機系統(UAS),翼展為11英尺,配備16馬力引擎,可在複雜環境中增強使用者作戰能力並發揮強大效能。PELE 亦可由地面發射。 這款全新的 PELE 專為搭載於 MQ-9B「天空守衛者®」上而優化,該平台是目前世界上最先進的中空長航時多任務無人機。MQ-9B 已在全球多個國家服役或被列入採購考量清單。PELE 可搭載機載光電紅外感測器以實現全動態影像,同時整合其他感測器,機身內部還可儲存多樣化任務載荷。 「PELE 為全球日益壯大的 MQ-9B 機隊帶來了更強的多樣性,」GA-ASI 總裁大衛・R・亞歷山大(David R. Alexander)表示。「某一天,一支空軍可能會為了最大限度延長巡航時間而讓 MQ-9B 不掛載任何外掛載荷執行任務。而隔天,同一架飛機就可以攜帶多架 PELE 起飛,在接敵時釋放 PELE 承擔風險,從而保護主飛機安全。」 例如,MQ-9B 可從國際水域靠近有爭議的邊界,並釋放 PELE 穿越爭議區域,偵察敵方兵力部署,或偵測並精確定位防空系統。PELE 機身長9英尺,最大起飛重量為250磅,續航時間為7小時,航程達500海里。 關於 GA-ASI 通用原子航空系統公司(GA-ASI)是通用原子公司的子公司,致力於設計與製造成熟可靠的遠程駕駛航空系統(RPA)、雷達及電光與相關任務系統,包括 Predator® RPA 系列與 Lynx® 多模式雷達。GA-ASI 累積超過 800 萬飛行小時的運行經驗,提供具備長航時與任務能力的航空平台,並整合感測器與數據鏈系統,以實現持續態勢感知。公司亦研發多種感測器控制與影像分析軟體,提供飛行員訓練與支援服務,並開發超材料天線。 更多資訊,請造訪:www.ga-asi.com。 Avenger、Gray Eagle、Lynx、Predator、Reaper、SeaGuardian 和 SkyGuardian 均為通用原子航空系統公司在美國及其他國家/地區註冊的商標。 聯絡資訊

GA-ASI 媒體關係部

asi-mediarelations@ga-asi.com

(858) 524-8101 來源:General Atomics Aeronautical Systems, Inc.



話題 Press release summary



部門 航空航天和国防

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network