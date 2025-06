無人空中力量的未來在巴黎航展上亮相

法國巴黎, 2025年6月16日 - (亞太商訊) - 通用原子航空系統公司(GA-ASI)將於2025年重返巴黎航展,並於6月16日開始在3號館 B-176 展位展示一系列新產品和概念,並聚焦於未來的無人空中作戰能力。本次展覽的亮點是美國空軍命名為 YFQ-42A 的 GA-ASI 協同作戰飛機(CCA)全尺寸模型,首次在國際展會上亮相。 「我們很高興能在本年度最大的航空盛會上展示我們的新型 YFQ-42A 協同作戰飛機設計,」GA-ASI 總裁 David R. Alexander 表示,「我們知道世界正在關注我們的 CCA 開發項目。目前地面測試正在進行,我們期待在接下來的幾週內實現首次飛行,再次改寫空中作戰的規則。」 除了 CCA 外,GA-ASI 在巴黎展會上還將展示眾多其他產品和能力,包括其不斷擴展的無人機系統(UAS)系列,如 MQ-9B SkyGuardian® 和 SeaGuardian®,以及配置 MQ-9B 平台的短距起降(STOL)能力,以及 MQ-9B 的空中預警(AEW)能力開發。 展位還將展示 TacSit-C2® 的最新版本,這是 GA-ASI 的戰術態勢感知軟體,用於負載指揮與控制(C2),使操作人員能夠作為 GA Quadratix 軟體企業的一部分進行任務規劃和執行。 關於 GA-ASI 通用原子航空系統公司(GA-ASI)是通用原子公司的子公司,致力於設計與製造成熟可靠的遠程駕駛航空系統(RPA)、雷達及電光與相關任務系統,包括 Predator® RPA 系列與 Lynx® 多模式雷達。GA-ASI 營運超過 800 萬飛行小時,提供具備長航時與任務能力的航空平台,並整合感測器與資料鏈系統,以實現持續態勢感知。公司亦研發多種感測器控制與圖像分析軟體,提供飛行員訓練與支援服務,並開發超材料天線。 更多資訊,請造訪:www.ga-asi.com。 Avenger、Gray Eagle、Lynx、Predator、Reaper、SeaGuardian 和 SkyGuardian 均為通用原子航空系統公司在美國及其他國家/地區註冊的商標。 聯絡資訊

