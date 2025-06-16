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來源 General Atomics Aeronautical Systems, Inc
無人空中力量的未來在巴黎航展上亮相
通用原子航空系統公司（GA-ASI）在展會上展示新型 YFQ-42A 協同作戰飛機的全尺寸模型，旨在實現低成本規模化和空中主導

法國巴黎, 2025年6月16日 - (亞太商訊) -  通用原子航空系統公司（GA-ASI）將於2025年重返巴黎航展，並於6月16日開始在3號館 B-176 展位展示一系列新產品和概念，並聚焦於未來的無人空中作戰能力。本次展覽的亮點是美國空軍命名為 YFQ-42A 的 GA-ASI 協同作戰飛機（CCA）全尺寸模型，首次在國際展會上亮相。

「我們很高興能在本年度最大的航空盛會上展示我們的新型 YFQ-42A 協同作戰飛機設計，」GA-ASI 總裁 David R. Alexander 表示，「我們知道世界正在關注我們的 CCA 開發項目。目前地面測試正在進行，我們期待在接下來的幾週內實現首次飛行，再次改寫空中作戰的規則。」

除了 CCA 外，GA-ASI 在巴黎展會上還將展示眾多其他產品和能力，包括其不斷擴展的無人機系統（UAS）系列，如 MQ-9B SkyGuardian® 和 SeaGuardian®，以及配置 MQ-9B 平台的短距起降（STOL）能力，以及 MQ-9B 的空中預警（AEW）能力開發。

展位還將展示 TacSit-C2® 的最新版本，這是 GA-ASI 的戰術態勢感知軟體，用於負載指揮與控制（C2），使操作人員能夠作為 GA Quadratix 軟體企業的一部分進行任務規劃和執行。

關於 GA-ASI

通用原子航空系統公司（GA-ASI）是通用原子公司的子公司，致力於設計與製造成熟可靠的遠程駕駛航空系統（RPA）、雷達及電光與相關任務系統，包括 Predator® RPA 系列與 Lynx® 多模式雷達。GA-ASI 營運超過 800 萬飛行小時，提供具備長航時與任務能力的航空平台，並整合感測器與資料鏈系統，以實現持續態勢感知。公司亦研發多種感測器控制與圖像分析軟體，提供飛行員訓練與支援服務，並開發超材料天線。

更多資訊，請造訪：www.ga-asi.com

Avenger、Gray Eagle、Lynx、Predator、Reaper、SeaGuardian 和 SkyGuardian 均為通用原子航空系統公司在美國及其他國家／地區註冊的商標。

聯絡資訊
GA-ASI 媒體關係部
asi-mediarelations@ga-asi.com
(858) 524-8101

來源：General Atomics Aeronautical Systems, Inc.



話題 Press release summary

部門 航空航天和国防
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