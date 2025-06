Friday, 13 June 2025, 23:14 HKT/SGT Share: 調味品龍頭來襲!海天味業啟動港股招股

香港, 2025年6月13日 - (亞太商訊) - 消費板塊因其兼具「高安全邊際」與「成長確定性」,歷來是價值投資的首選。今年以來,以泡泡瑪特、蜜雪冰城、老鋪黃金為代表的消費標的受到資金熱捧。在港股消費賽道持續升溫之際,又一細分領域龍頭強勢叩門,為港股消費賽道再添一把火。 6月11日,中國調味品行業的領軍者——佛山市海天調味食品股份有限公司(「海天味業」,股份代號:3288.HK)正式啟動港股招股,擬全球發售263,237,500股H股,每股發售價介乎35.00港元至36.30港元,募資總額約95.56億港元,預期於6月19日登陸聯交所主板。中金、高盛、摩根士丹利擔任聯席保薦人。 資本搶籌 投票中國消費確定性 據了解,從2025年1月13日遞表港交所申請赴港上市,到5月23日通過港交所聆訊,海天味業僅用了4個多月的時間,如此緊湊且順暢的進程,在眾多赴港上市企業中較為罕見。「閃電上市」背後,國際資本對中國核心消費資產的渴求已不言而喻。「從路演熱度看,這可能是今年最不需要推銷的新股。」一位參與路演的投行人士透露。 而其豪華的基石投資者陣容,更是這場資本盛宴的有力佐證。根據招股書,本次IPO,海天味業共吸引了高瓴、GIC、加拿大皇家銀行、源峰基金等8家國內外頂級投資機構,作為基石投資者合計認購5.95億美元的發售股份,按發售價中位數35.65港元算,相當於提前鎖定49.74%的發行份額(發售量調整權及綠鞋前)。招股首日,國際配售獲市場踴躍認購,彰顯其對專業投資者的強大吸引力。 資本搶籌海天味業,不僅是對中國消費市場韌性與潛力的深刻認知,更是對海天味業作為行業龍頭長期價值的的深度押註。公開數據顯示,2013年至2023年間,在全球領先調味品企業中,海天味業是全球唯一一家實現收入雙位數增長的企業。2024年,海天味業淨利潤率高達23.6%,顯著領先國際同行。 三重護城河 鑄就「醬茅」底氣 作為中國調味品龍頭,海天味業能夠在龐大業務規模的基礎上持續保持穩健增長態勢,在於其始終秉持長期主義發展戰略,深耕產品創新、研發投入與渠道建設三大核心領域,不斷夯實自身競爭力,為業績的可持續增長構築堅實基礎。 在產品端,海天味業擁有深入億萬消費者味蕾記憶的國民產品和產品家族,7個年收入超10億級的大單品系列,31個年收入1億級以上產品系列,橫跨醬油、蠔油、調味醬、食醋、料酒等多個品類,構成一道難以逾越的產品護城河。同時,在產品健康化、產品口味風味升級、個性化定制化功能產品等方面不斷創新,持續豐富現有產品系列,捕捉消費升級機遇。這種「存量優化+增量開拓」的策略,使其產品市場競爭力不斷提高,推動收入增長。於2024年,海天味業調味醬、其他調味品等產品合計收入同比增長14.0%,貢獻25.1%的收入規模。 在研發端,海天味業長期堅持科技立企,截至2024年底,過去十年累計研發投入超59億,並轉化為超1,000項專利,涵蓋產品研發、菌種培育、釀造關鍵裝備、極致檢測技術等。海天味業通過將古法釀造等傳統工藝與現代科技智能相融合,實現「醬」心「智」造。2025年1月,海天味業廣東高明生產基地,憑借著超5項全球領先的智能釀造技術成果,被世界經濟論壇評為「燈塔工廠」,成為全球燈塔網絡中首家且唯一醬油生產工廠,標誌著海天智能釀造達國際頂級水平,也彰顯其以科技驅動產業轉型的卓越實力。 在渠道端,海天味業以經銷為主,積極開拓市場,其銷售網絡覆蓋全國近100%地級市、90%縣級市,終端銷售網點多達300萬個,形成行業內覆蓋最廣、下沉最深的立體化全國銷售網絡,可全面觸達各類消費群體。根據凱度《2024年品牌足跡報告》,在中國,「海天」以超80%的家庭滲透率,位居中國消費者首選品牌第四、調味品品牌第一。 長線投資價值收穫市場認可 成長潛力可期 得益於紮實的基本面與品牌聲譽,海天味業長線投資價值獲得資本市場普遍看好。平安證券表示,海天味業作為調味品龍頭,在品牌、產品、渠道方面競爭優勢突出,市場份額持續提升,看好其長期發展。 另有知名券商研報指出,短期來看,近期國家政策對消費定調積極,後續促消費範圍與力度有望加大,餐飲消費場景有望穩步恢復,進而對海天味業餐飲端產品需求起到一定提振。中長期來看,隨著居民健康意識提升,高品质的健康產品有望成為調味品行業未來發展趨勢之一。海天味業積極拓展市場、優化產品結構,並專注產品研發,開發新品類,市場競爭力有望進一步提升。 海通國際則認為,海天味業港股上市為國際化戰略奠定基礎,隨著其有序推進海外佈局,中長期公司業績有望受益於消費基礎良好、調味品需求旺盛的海外市場。 此次赴港上市,標誌著海天味業邁出國際化戰略的關鍵一步。港股上市不僅有助於其優化資本結構、提升品牌國際知名度,更為公司拓展海外市場、深化全球供應鏈、引進國際資源搭建更廣闊平台。在全球經濟復甦與中國品牌加速出海背景下,海天味業有望抓住消費升級與全球調味品市場擴容的雙重紅利,實現自身投資價值的持續提升。



