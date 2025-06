達豐設備服務有限公司公佈2024/25全年業績

香港, 2025年6月13日 - (亞太商訊) - 達豐設備服務有限公司(「達豐」或「公司」,連同其附屬公司統稱「集團」)(股份代號:2153)為在中國成立的首家外資塔式起重機服務供應商,公佈其截至2025年3月31日止年度(「2025財年」或「年內」)的全年業績。 2025財年,集團的收益為人民幣634.6百萬元(2024財年:682.3百萬元)。公司權益持有人應佔虧損為人民幣120.5百萬元(2024財年:95.6百萬元)。虧損增加主要是由於於(i)經濟增長放緩及建築業不景氣導致收入下降;及(ii)遞延稅項調整導致所得稅開支增加。 截至 2025 年 3 月 31 日,集團全年平均管理的塔式起重機總數為1,180台。集團的使用總噸米由截至2024年3月31日止年度的3,178,404減少至截至2025年3月31日止年度的3,137,910。於2025年3月31日,集團有256個在建項目,未完成合同總價值約為人民幣721.4百萬元,手頭項目共有38個,預計合同總價值約為人民幣78.7百萬元。 於本財政年度內,在市場需求不足及塔式起重機每噸米平均每月服務價格下降的影響下,供需失衡導致整個工程機械行業面臨激烈的市場競爭。為應付市場疲弱情況,集團因時制定不同戰略,並不斷地調整業務佔比,逐年降低房地產行業的收入佔比。 集團積極回應國家提出的大力發展清潔能源的號召,並應市場發展趨勢及發展潛力,專注於火電項目和核電項目。而清潔能源項目施工期長,規模大,集團依靠豐富的行業經驗,成熟的施工技巧以及雄厚的技術實力取得相當的優勢。 於2025財年,集團加快推進境外市場的佈局,通過大灣區和印尼深入貫徹集團運營策略,逐步擴大大中型塔式起重機機隊。截止目前,香港和印尼的項目多半為大噸米塔機。由於以上原因,清潔能源和境外項目依舊是集團未來的發展重點。 年內,集團繼續投資於數字化管理平台及新的塔式起重機技術解決方案的研發。於2025年3月31日,集團擁有187項塔式起重機相關的實用新型及發明註冊專利。雄厚的技術實力將繼續助力集團獲得項目,而在塔式起重機技術解決方案方面的研發能力提升將增強集團交付卓越服務的能力。 達豐設備服務有限公司行政總裁邱國燊先生表示:「除了房地産市場和建築行業的低迷外,地緣政治緊張局勢和人民幣貶值壓力進一步削弱了中國經濟。爲應對這些經濟挑戰和瞬息萬變的營商環境,我們迅速調整了發展戰略,包括拓展清潔能源建築領域,並將地域範圍擴展至大灣區及印尼。我們相信,這些舉措的積極影響將在未來幾年逐步顯現。」 達豐設備服務有限公司主席黃山忠先生總結:「即使身處最艱難的環境,我們始終堅守初心。秉承『厚德、安全、卓越』的核心價值觀,我們將在業務發展中持續追求卓越。在下一財年中,我們將進一步鞏固在清潔能源及新市場的優勢地位,把握市場新機遇,同時專注於塔式起重機新技術的研發,使我們具備最強大的技術能力,為客戶提供卓越的服務。此外,我們還將持續推進資源共享及降本增效等舉措。透過上述措施,我們相信,我們能夠實現集團的企業願景『做最好的建築設備服務供應商』。」 有關達豐設備服務有限公司(股份代號:2153) 達豐設備服務有限公司為中國首家外資塔式起重機服務供應商。自2007 年以來,集團主要向中國特級及一級EPC 承建商提供諮詢、技術設計、調試、施工至售後服務等一站式塔式起重機解決方案服務。集團主要參與基建、能源商業及住宅行業的工程、採購及建築項目。作為新加坡註冊企業Tat Hong Holdings Ltd.的間接附屬公司,集團於2021年1月13日在香港聯交所上市。在「厚德、安全及卓越」的核心價值觀指導下,集團已成功建立領先的市場地位,並保持穩固的客戶關係,在員工安全意識、服務質量和技術優勢方面樹立了良好的聲譽。 有關詳情,請瀏覽:http://www.tathongchina.com/。 傳媒垂詢: 縱橫財經公關顧問有限公司 蘇嘉麗 電話:(852) 2864 4826 電郵:heidi.so@sprg.com.hk 黎一心 電話:(852) 2864 4855 電郵:mel.lai@sprg.com.hk



