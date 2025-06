Friday, 13 June 2025, 20:20 HKT/SGT Share:

來源 Yee Hop Holdings Limited 義合控股(1662.HK)附屬APEL與生產力局攜手打造智能微工廠正式投產 - 革命性首創Wisepura Aquapura多孔結構矽微囊專利

- 開拓大灣區水質淨化及水產養殖科技新機遇

香港, 2025年6月13日 - (亞太商訊) - 隨著國家「新質生產力」成為推動高質量發展的重要策略,義合控股有限公司(「義合控股」;香港主板上市編號:1662)旗下附屬公司 Absolute Pure EnviroSci Limited(「APEL」或「本公司」)積極響應國家政策,攜手香港生產力促進局(「生產力局」)共同建設智能微工廠,在香港實現 Wisepura Aquapura 多孔結構矽微囊專利技術產業化,推動香港智能製造和新型工業化。今年 3 月開幕的生產力局「生命健康科技館」展示了逾 20 項由生產力局、InnoHK 研發平台、本地大學及業界攜手研發的科技成果及創新應用,包括Wisepura Aquapura 多孔結構矽微囊專利技術。 全球首個 Wisepura Aquapura 智能微工廠全面投入生產運營 作為雙方合作的重要成果,APEL 與生產力局合作建設的全球首個 Wisepura Aquapura 智能微工廠於 2025 年 6 月 13 日香港九龍灣正式啟用,標誌著「工業 4.0」的第一階段正式落地和 APEL 科研成果產業化發展的重要里程碑。在投資界和商界眾多嘉賓的見證下,義合控股主席詹燕群先生、APEL 主席鍾偉强博士及 APEL 董事楊學光博士於啟用典禮上共同為 APEL Wisepura Aquapura 智能微工廠揭幕,正式宣告其投入生產運營。 APEL 董事楊學光博士(左一)、義合控股主席詹燕群先生(左二)、生產力局總裁畢堅文先生(右二)及APEL 主席鍾偉强博士(右一)於 Wisepura Aquapura 智能微工廠啟用典禮合照。 APEL 主席鍾偉强博士表示:「我們非常榮幸可以與生產力局合作建設 Wisepura Aquapura 智能微工廠,並衷心感謝生產力局對 APEL 的支持,充分印證了我們在生命健康科技領域深厚的科研實力與創新能力。APEL Wisepura Aquapura 智能微工廠的正式投產,提升了我們應對市場日益增長需求的能力,為公司發展注入新動能。展望未來,我們將持續拓展合作夥伴網絡,積極拓展國際版圖,致力將本地科研成果推向全球,為全球健康與環境保護貢獻力量,攜手共創可持續發展的美好未來。」 APEL 主席鍾偉强博士於啟用典禮致辭。 與山湖集團建立戰略合作關係,共拓大灣區水質淨化及水產養殖科技新機遇 廣東山湖集團有限公司(「山湖集團」)作為全球領先的室內空氣環境處理專家,其核心産品大廈扇暢銷全球六大洲,服務超過5,000萬用戶。十年前,山湖集團旗下公司山湖機電前膽性地投入研發智能節能養殖機械科技。2025年6月13日,APEL與山湖集團正式簽署戰略合作備忘錄,共同進軍水質淨化治理及智能水産養殖領域。雙方計劃開發對水質淨化設備、生態修復技術、智能監測系統等有較大需求的包括各類環保工程項目,如河道治理、黑臭水體整治、生態修復等環保工程市場。對新型過濾材料、水處理工藝、水質監測技術等有穩定需求包括城市污水處理廠、工業園區污水處理設施的市政污水處理市場。與政府環保部門、市政工程公司建立合作關係,參與污水處理項目的招投標,提供定制化解决方案。 合作內容涵蓋技術研發、市場拓展及資源共享。雙方將聯合開發智能水質監測系統,利用大數據及人工智能優化養殖決策,並針對環保工程、市政污水處理等市場推廣高效淨化技術。合作項目將深度融合山湖集團在機電設備與消毒技術的産業優勢,以及APEL旗下Wisepura Aquapura智能微工廠的先進水處理專利技術。此合作為期一年,期滿後可自動續約,通過雙方商業及技術資源技術交流會,合作成果將率先在粵港澳大灣區推廣應用,有望推動大灣區環保與水産養殖産業升級,帶動産業鏈的升級轉型,展望未來將逐步拓展至海外市場。 APEL(左)與山湖集團簽署戰略合作備忘錄。 邁向「工業4.0」智能製造新時代 在推動「工業 4.0」的進程上,APEL Wisepura Aquapura 智能微工廠將人工智能、物聯網、大數據等先進技術整合到製造流程,實現智能監控與自動化管理,提升整體運營效率與產品品質。為解決混合過程中溫度急升對智能矽微囊結構和性能的影響,工廠安裝了一套由物理人工智能(Physical AI)驅動的定製智能溫控系統、工廠更配備人機介面(HMI)、可程式設計邏輯控制器(PLC)及在位清洗(CIP)系統,以提升生產效率與靈活性。此外,工廠引入工業物聯網(IIoT)監控系統,實時監測用電情況,有效優化能源管理;同時透過及時化生產管理(JIT)有效減少倉庫積壓及資源浪費,全面推動智能製造的高效運營。 一眾嘉賓參觀 APEL Wisepura Aquapura 智能微工廠。 健康與環境科技創新雙重升級 水資源是維繫人類生命與生態環境健康的關鍵,但隨著城市發展,水污染問題日益嚴重,對公共衛生和生態系統構成重大威脅。為改善水質,APEL 研發的 Wisepura Aquapura 採用了全球首創、並於 2022 年及 2024 年榮獲日內瓦國際發明展一金一銀獎項的多孔結構矽微囊專利技術。該技術能在與水接觸時智能控釋其活性物質,有效消滅逾 95%的有害微生物及耐藥性細菌,同時滿足多樣化的應用需求。這項創新技術已廣泛應用於香港多個公共基礎設施,有效針對供水系統、空調系統及下水道系統中超過 30 種細菌、真菌及病毒,包括退伍軍人症、手足口病原體、流感病毒及白色念珠菌等,顯著減低水系統及氣溶膠傳播疾病的風險。此外,矽微囊系統可多次循環使用,且在使用壽命結束後亦能安全棄置,降低環境負擔,為水質處理解決方案樹立新標準。 通過精益管理及智能製造的概念,APEL 全球首個 Wisepura Aquapura 智能微工廠在有限的空間內成功整合了定製的生產技術、機械自動化和數據可視化,實現靈活小批量定製生產和「工業 4.0 的 1i 成熟度水準」,為 Physical AI 的應用鋪平了道路。 APEL 全球首個 Wisepura Aquapura 智能微工廠成功整合了定製的生產技術、機械自動化及數據可視化,實現了「工業 4.0的 1i 成熟度水準」。 關於APEL Wisepura Aquapura 智能微工廠 位於九龍灣的 APEL Wisepura Aquapura 智能微工廠將實驗室規模的工藝放大至中試規模,並巧妙適應香港傳統多層工業建築的空間限制,成功實現每日6噸的高效產能。生產線的核心在於其 C 形佈局設計,為高效運作奠定基礎。工廠配備混合系統、灌裝及旋蓋系統,以及智能化設置,並透過定製的管道系統連接 5 個藥用級混合罐,實現全流程精益管理。針對有限空間,工廠特別配備了一台 2.5米高的自動上蓋機,充分利用立面空間,展現空間利用與智能化的完美結合。 智能微工廠的啟用和投產,不僅大幅提升了生產效率,也加速了 APEL 與力霸水泵機械工程有限公司的合作進程,促進科研產品的市場拓展。此外,智能微工廠已獲渠務署正式訂單,彰顯其解決方案獲得高度認可,並為公司持續帶來實質經濟效益。為佈局日本這個高度重視個人健康與環境衛生的市場,APEL 現正於大阪 The Lab.舉行創新互動展覽會,展示三大旗艦產品-Wisepura 水質及空氣淨化系統、GERMAGICTM 抗菌塗層和 GERMAGICTM PET 寵物健康及護理方案,把握亞洲健康科技產業的發展機遇。 關於義合控股有限公司 義合控股有限公司為香港主板上市公司(1662.HK),是香港一間歷史悠久的承建商,主要從事提供地基工程及隧道工程業務。此外,旗下聯營公司 Windmill Street Development 於英國伯明罕發展優質物業項目。集團於 2023 年成立 Absolute Pure EnviroSci Limited (「APEL」),主要從事健康及環境創新業務,包括特種生化及生物醫藥產品之分銷及研發業務,並先後與香港科技大學及香港科學園成立實驗室。其中「香港科技大學-AP EnviroSci Ltd.環境科學健康與環境創新聯合實驗室」之聯合實驗室於 2024 年 1 月 10 日啟用,而位於香港科學園之「APEL生物醫藥科技創新及轉化商業實驗室」亦於 2024 年 3 月 13 日正式啟用。 欲知更多有關義合控股有限公司資料,請瀏覽網頁:http://www.yee-hop.com.hk/ 關於 Absolute Pure EnviroSci Limited Absolute Pure EnviroSci Limited(「APEL」)為香港聯合交易所主板上市公司-義合控股有限公司(香港主板上市編號:1662)的間接非全資附屬公司。以改善生活品質及居住環境為使命, APEL 主要從事健康與環境科技創新的研究、開發及商業化。基於其多層次殺菌塗層技術(MAP-1),APEL 已在四個關鍵領域:飛機空氣淨化、水質淨化、畜牧健康和環保建材,研發專門的應用配方,旨在應對全球迫切挑戰。APEL 期待與全球研究人員和行業夥伴合作,推動更多健康與環境科技創新。 欲知更多有關 APEL 資料,請瀏覽網頁:https://apesl.com/ 傳媒如有查詢,請聯絡: AJA (IR & Communications)

庾婉華

電話:+852 9500 4443

電郵:avy.yu@ajacapital.com.hk / info@ajacapital.com.hk



