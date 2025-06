Friday, 13 June 2025, 19:06 HKT/SGT Share:

來源 Jacobson Pharma Corporation Limited 雅各臣公佈二零二五財年全年業績 持續經營業務溢利飈升43.1%至3.0億港元 - 把握醫療趨勢 保持增長勢頭

- 財務實力穩健 推動未來增長

業績亮點 - 收入增長7.4%至15.8億港元

- 來自持續經營業務的溢利增長43.1%至3.0億港元

- 淨資本負債比率由12.2%下降低至8.3%

- 建議派發現金末期股息每股5.50港仙及現金特別股息每股6.00港仙

- 持續通過研發及策略引進授權豐富產品線

- 透過提高生產設施營運效率及槓桿,促進運營效率 香港, 2025年6月13日 - (亞太商訊) - 從事基礎藥物及專科藥物研發、生產、市場推廣及銷售的領先企業 ─ 雅各臣科研製藥有限公司(「雅各臣」或「公司」;股份代號:2633.HK)今天公佈公司及其附屬公司(統稱「集團」)截至二零二五年三月三十一日止年度(「二零二五財年」或「報告期」)的全年業績。 承接過去數年的穩健增長勢頭,雅各臣於本財政年度持續錄得可觀表現,縱使面對持續的宏觀經濟挑戰,全年收入約為15.8億港元,按年增長7.4%。持續經營業務的溢利飆升43.1%,達至3.0港億元,充分體現集團堅守卓越營運及策略執行的成效。 集團財務狀況保持強健,為推動未來發展及股息回報提供堅實基礎。在強勁業務表現及持續成本管理的支持下,集團於報告期內錄得經調整EBITDA約5.7億港元。淨資本負債比率由12.2%降至二零二五財年末的8.3%,現金儲備約為5.1億港元,維持穩定水平。 董事會建議派付現金末期股息每股5.50港仙(二零二四年財年:每股3.00港仙)及現金特別股息每股6.00港仙(二零二四年財年:無)。包括已派付的現金中期股息每股3.50港仙,二零二五財年的現金股息合共每股15.00港仙(二零二四財年:每股5.50港仙),按年上升172.7%。 多元產品組合滿足不斷上升的醫療需求 集團於二零二五財年的銷售增長受多項因素推動。香港經歷漫長的流感季節,加上多種呼吸道病原體同時活躍,帶動對傷風感冒藥物的需求大幅上升。人口老化,加上糖尿病及高血壓等慢性疾病高發,以及精神健康需求日益增加等,進一步推升醫療需求的趨勢。此外,公共衛生計劃提高了公眾對預防保健及早治療的意識,增加對藥物和就診需求。在這些因素共同作用下,集團整體業務於報告期內維持銷售增長。 憑藉豐富的基礎藥品及專科藥物組合,集團繼續具備優越的條件,滿足香港不斷增長的醫療需求,而透過高效的供應鏈,集團能夠提供具成本效益的治療選擇,進一步鞏固其作為香港值得信賴醫療服務供應商地位。 持續推進研發與拓展專科藥物組合 集團於報告期內持續推進研發管線擴充,貫徹產品組合拓展戰略。截至二零二五年三月三十一日,集團的研發項目包括219項處於不同開發階段的產品。 為擴大專科藥物組合,集團與多家國際藥廠簽訂授權協議,引進20項高效藥物,涵蓋自身免疫性疾病、腫瘤、心血管疾病、神經疾病及罕見病等多個治療領域。這些新增藥物具有出色的臨床表現和市場潛力,不僅支持集團持續增長,更體現集團致力以創新療法改善患者生活質量的承諾。 以創新科技提升治療成效 集團持續擴大三氧化二砷口服液(Arsenol)的市場覆蓋,該產品用於治療急性早幼粒細胞白血病(APL),由集團與香港大學聯合開發。臨床試驗顯示,該療法的存活率為97%,分子學緩解達100%,因而獲美國食品藥品監督管理局及歐洲藥品管理局認定為罕見病用藥。全球第三期試驗將於二零二六年開始,目標是於二零二八年獲上市批准。 集團亦於二零二五年二月二十日達成另一重大里程碑 - 與上海復星醫藥(集團)股份有限公司及Fosun Kairos Biotechnology Inc. 合作,推出CAR-T療法Axicabtagene Ciloleucel (商品名:Yikaida) 的供應鏈協調服務。此療法專為治療瀰漫性大B細胞淋巴瘤而設,並已獲發先進治療產品(ATP)物流牌照,標誌著集團在下一代癌症療法領域邁出重要一步。 智能生產驅動產能 為配合集團提升製造能力的策略目標,集團旗下公司正美藥品有限公司(Jean Marie Pharmacal Co. Limited)已於二零二五年二月於大埔創新園展開全新製藥設施的建設工作。在香港政府「新型工業加速計劃」的支持下,該廠房將配備十條智能生產線,用於生產無菌眼藥水、固體劑型藥物及口服液,通過AI、機器人及實時數據分析,提升生產效率及品質水平。試產計劃預計於二零二六年底展開,重點生產專科治療藥物,針對未被滿足的醫療需求。此項策略性投資不僅鞏固本集團的行業領導地位,更有助推動香港發展成為先進藥業製造樞紐。 雅各臣主席及行政總裁岑廣業先生表示:「二零二五財年對雅各臣而言是充滿意義的一年,再次印證我們策略的前瞻性、團隊的堅毅與投入,以及持份者對我們的信任。這些堅實基礎,持續鞏固我們作為香港仿製藥市場領導者的地位。 展望二零二六年,我們對業務前景充滿信心。隨着醫療政策改革推進,以及人口老化與慢性病帶動藥物需求上升,將持續推動基礎藥物市場增長。憑藉強大的產品線、不斷拓展的合作夥伴關係,以及數碼創新,我們已具備有利優勢,把握增長機遇,為集團業務創造可持續價值。」 關於雅各臣科研製藥有限公司(股份代號:2633)

雅各臣是本地領先的醫藥公司,擁有垂直整合的業務,包括基礎藥物及專科藥物的研發、生產、分銷、銷售及物流。作為本地主要的非專利藥供應商,集團在香港私營及公營領域,具有最廣泛的銷售及分銷的市場覆蓋,並積極向策略性選擇的亞洲市場伸延擴展。集團於香港設有9間PIC/S GMP認證的非專利藥生產設施,並在各種治療藥物類別中擁有廣泛的產品組合與享有優越市場地位。 同時,集團一直致力透過增加各種高增值產品,策略性地擴大其非專利藥的產品組合。紮根香港,集團已於中國、澳門、台灣及柬埔寨開設營運子公司,建立區域性商業平台,以把握亞太區及大中華地區的市場潛力。而自 2017 年 6月 1 日,集團獲納入 MSCI 香港微型股指數成份股。更多詳情請瀏覽雅各臣科研製藥有限公司網站:

http://www.jacobsonpharma.com



