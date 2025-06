Friday, 13 June 2025, 15:53 HKT/SGT Share:

來源 HKTDC 第八屆貿發局「創業快綫」10間優勝初創誕生 - 進一步推動本港創業生態圈發展 人工智能融合多間初創業務

- 「創業快綫」終極決選10間優勝初創順利誕生,綠創能源有限公司奪得「環境、社會、企業管治大獎」,安神生物科技有限公司奪得「我最喜愛初創大獎」

- 「創業快綫」終極決選日邀請到逾200名業界人士參與,助初創建立人脈及增加曝光,持續推動本港創業生態圈發展

- 本屆優勝初創業務主要集中於健康科技,亦有多間來自綠色科技、智慧城市及人工智能等領域 香港, 2025年6月13日 - (亞太商訊) - 2025年6月12日,香港貿易發展局(香港貿發局)舉辦的第八屆初創培育計劃「創業快綫」終極決選順利完成,10間優勝初創誕生。大會今年繼續設有「環境、社會、企業管治大獎」(ESG Award),表揚最具可持續發展及社會效益的初創企業,最終由綠創能源有限公司嬴得此獎項。至於現場觀眾一人一票選出的「我最喜愛初創大獎」,則由安神生物科技有限公司奪得。10間優勝初創將可參與一系列由貿發局組織的本地及海外的商貿活動,全面建人脈、拓市場、增曝光、覓夥伴。 貿發局全力支援及推動初創企業發展,協助他們進軍海外及內地市場,推廣香港創科優勢。香港貿發局商品貿易及創新總監兼對外事務總監黃燕表示: 「『創業快綫』作為香港貿發局的旗艦初創培育計劃,一直推動本港最具潛力及創新的科技初創茁壯成長,致力協助本地初創提升實力及建立人脈,開拓新市場同時尋找商業及融資夥伴,並提升品牌知名度。自2018啟動計劃以來,我們已協助70間本地初創提升規模,同時擴展業務至海外市場,不少已取得卓越成就及贏得國際獎項,得到重大投資及建立重要的商業夥伴關係,充份體現這個平台加速推動香港初創成功發展。」 第八屆「創業快綫」報名公司超過200間,反應踴躍。十間優勝初創業務主要集中於健康科技,亦有多間來自綠色科技、智慧城市及人工智能等領域。今年「創業快綫」終極決選日吸引逾200位業界人士參與,包括一眾投資者及商界領袖,現場亦設有初創展覽,由「創業快綫」入圍初創向與會人士進行業務介紹。 貿發局將為優勝初創提供多元化商貿交流及配對活動 晉身「創業快綫」最後20強的初創,在今天的終極決選上簡介業務及創業理念,在現場接受評判的即場提問及評分,最終勝出的10間優勝初創分別為:ACTuWISE Limited、Decennium Platforms Limited、安神生物科技有限公司、Digitoe Limited、世美拉有限公司、湯宏健康科技有限公司、Firefilm Group Limited、艾柏輪科技有限公司、Entoptica Limited及綠創能源有限公司。(請按此下載完整得獎名單及初創簡介)。香港貿發局將為優勝初創安排一系列的交流考察及推廣活動,與潛在投資者、買家和合作夥伴會面。 評判讚賞優勝初創緊貼市場發展及決選表現 評判之一阿里雲(亞太北區)資深顧問車品覺表示:「每屆新入選的初創都給我們帶來驚喜,面對AI迅速發展,不少企業都迅速將AI融入實體業務,可見本地初創人才緊貼市場趨勢,同時具備創新思維及一定實力。」 另一評判香港初創企業協會主席杜偉樑亦表示:「本屆參賽初創質素頗高,提供的產品及服務牽涉不同科技領域,特別是在人工智能、綠色科技和醫療創新等方面。我們樂見新一代初創在創新及科技各範疇都持續推陳出新,為社會整體發展出一份力,展現出無限潛力和創造力。香港初創持續蓬勃增長,去年香港初創企業已達4,694間再創新高,顯示香港的營商吸引力有增無減,繼續是設立初創的理想地點,前景亮麗,相信今年的優勝初創將可透過『創業快綫』獲得更多拓展市場及建立人脈的寶貴發展機會。」 「創業快綫」助初創取得公司投資及合作機會 「創業快綫」為初創提供全面的宣傳機會,優勝初創企業將可親身參與內地及海外的展覽會,以及與本地及世界各地的投資者會面接洽等,從而了解更多行業動態、海外市場趨勢及投資者取向,以建立商脈和拓展市場及業務。上屆優勝初創之一途齡科技(Libpet Tech)最近更完成了300萬美元的種子輪融資,籌集所得資金將用於技術升級及拓展國際市場。途齡科技行政總裁徐華峰表示:「參加『創業快綫』成功為公司增加曝光及提升品牌知名度,獲得不少潛在客戶及投資者關注,在此十分感謝投資者對公司的信心。公司將攜手公私營合作夥伴,將機器人技術融入日常生活,推動以人為本的智慧出行。」 第四屆「創業快綫:國際篇」12月舉行 全球初創大比拼 香港貿發局一直致力加強本地與海外創業生態圈的交流,鞏固香港致力作為亞洲創科樞紐的競爭優勢。於2022年首度舉行的「創業快綫:國際篇」,過去三屆吸引環球各地如澳洲、法國、德國、日本、韓國、土耳其、新加坡、阿聯酋及美國等地的初創報名。第四屆「創業快綫:國際篇」今年將繼續在12月初的「創業日」舉行,協助勝出的海外初創落戶香港,並透過香港的平台探索大灣區及其他内地市場。 「創業快綫」網頁:https://portal.hktdc.com/startupexpress/tc/ 圖片下載:http://bit.ly/4jPwedc 10間「創業快綫」優勝初創企業順利誕生,得獎初創代表與評判及嘉賓一起合照。後排由左至右為:阿里雲(亞太北區)資深顧問車品覺、興迅集團主席兼董事總經理張益麟、道源資本集團首席執行官陳甄灝、香港貿發局商品貿易及創新總監兼對外事務總監黃燕、Betatron Venture Group管理合夥人兼執行長Matthias Knobloch、PRD初創投資主席湯雷、香港初創企業協會主席杜偉樑。 「創業快綫」終極決選請來中小學生到場展示不同科創方案,由2023年優勝初創 Big Bang Academy 聯合創辦人唐蒨怡提供指導及頒發獎狀。 「創業快綫」終極決選邀請逾200名業界人士參與,讓初創與投資者和商界領袖等一起交流。 「創業快綫」終極決選現場設有初創展覽,入圍初創為與會者介紹公司業務。

香港貿發局新聞中心:http://mediaroom.hktdc.com/tc 傳媒查詢 新聞界如有查詢,請聯絡香港貿發局傳訊及公共事務部: 蘇顯博 電話:(852) 2584 4049 電郵:stanley.hp.so@hktdc.org 黃家欣 電話:(852) 2584 4524 電郵:katy.ky.wong@hktdc.org 張希汶 電話:(852) 2584 4272 電郵:serena.hm.cheung@hktdc.org 劉茸 電話:(852) 2584 4472 電郵:clayton.y.lauw@hktdc.org 香港貿易發展局簡介 香港貿易發展局(香港貿發局)是於1966年成立的法定機構,負責促進、協助和發展香港貿易。香港貿發局在世界各地設有超過50個辦事處,其中13個設於中國內地,致力推廣本港作為雙向環球投資及商業樞紐。 香港貿發局通過舉辦國際展覽會、會議及商貿考察團,為企業(尤其是中小企)開拓內地和環球市場的機遇。香港貿發局亦通過研究報告和數碼資訊平台,提供最新的市場分析和產品資訊。有關香港貿發局的其他資訊,請瀏覽www.hktdc.com/aboutus/tc。



