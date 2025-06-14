SAP商業AI持續釋放數據價值 驅動企業韌性增長

香港, 2025年6月13日 - (亞太商訊) - SAP香港今日舉辦年度盛會 2025 SAP NOW AI Tour。本次大會吸引了數百名企業用戶、業界專家以及合作夥伴齊聚一堂，共同深入探討 SAP 如何將企業應用、數據及商業AI 進行深度整合，實現協同發展，助力企業解鎖「飛輪效應」，在充滿不確定性的商業環境中提升業績、實現靈活營運，為企業注入持續增長的動能，引領未來發展方向。由智能生成至財務預測，由業務角色重構至場景化AI應用，多項全球領先的應用演示貫穿全場，生動描繪出「未來企業」的藍圖。



SAP全球副總裁、台灣暨香港澳門總經理陳志惟

SAP全球副總裁、台灣暨香港澳門總經理陳志惟表示：「在商業 AI 驅動的智慧營運時代，企業競爭力的核心在於數據、洞察 和行動之間的即時轉化能力。SAP 借助SAP Business Suite，實現端到端的業務整合，形成『應用沉澱數據、數據培育 AI、AI 優化應用』的良性循環。憑藉飛輪效應的協同機制，SAP 正幫助香港企業從單點效率優化，邁向涵蓋供應鏈、合規體系及市場網路的全域韌性升級 - 這既是應對當前不確定性挑戰的關鍵，也是邁向智能化未來的必經之路。」

飛輪驅動：「應用、數據、AI」協同，賦能智能化升級

本屆峰會聚焦SAP如何透過強大的應用組合、豐富的業務數據與先進的AI技術深度融合，構建起「應用、數據、AI」三位一體的飛輪效應，透過SAP Business Suite助力企業從容面對不確定性，持續創造價值，提升韌性，推動智能化升級和長期可持續增長。

SAP憑藉廣泛的應用組合，全面覆蓋企業端到端業務流程，積累了豐富、高質量的業務數據。這些數據透過SAP Business Data Cloud統一整合並挖掘洞察。在此基礎上，SAP將AI深度嵌入業務流程，透過數據驅動的智能化流程，大幅提升企業的效率與決策能力。

作為其中的關鍵引擎，SAP的生成式AI助手Joule深度嵌入SAP全線應用，推動企業實現從數據到洞察、從洞察到行動的智能閉環，形成持續學習、遞增價值的正向飛輪效應，助力企業加速轉型，釋放潛能。

商業 AI 加速應用，Joule Agents提升全員生產力

備受矚目的SAP商業AI正加速規模化應用，預計可協助企業實現高達30%的生產力躍升，推動關鍵業務突破。目前SAP已於所有產品中成功推出超過230個AI應用案例，預計今年年底前將此數字增至400個以上。全球逾3.4萬家客戶每日藉此革新其工作模式與業務流程。

無論用戶身處何地，Joule都能夠提供個人化解答和實時業務洞察，優化工作流程。它透過學習用戶行為，主動回應需求，並遵循嚴格的AI倫理準則。此外，Joule增強了從結構化和非結構化數據中提取資訊的能力，能夠即時提供基於實時業務數據的可視化答案，協助用戶分析預測業務影響。覆蓋多系統、多業務線的Joule Agents，重塑了業務流程和工作方式，具備預測、適應與自主行動的能力，支援關鍵業務的點對點流程執行，助力企業保持靈活和應變能力。

此外，專為 AI 開發而設的操作系統 SAP AI Foundation，為開發者提供統一入口，方便大規模構建、擴展及運行定制化的 AI 解決方案，成為首個真正面向商業 AI 的操作系統。

關於SAP

作為企業應用和商業AI的全球領導者，SAP位於商業和技術的交匯點。50多年來，企業一直信賴SAP通過整合財務、採購、人力資源、供應鏈和客戶體驗等核心業務營運，來發揮其最佳表現。如需瞭解更多SAP資訊，

請瀏覽https://www.sap.com/hk 。

如要查詢更多資訊，請聯絡（只限傳媒）：

縱橫公共關係顧問集團（SPRG）

葉銘諾（Vincent Ip） 崔駿宏（Andico Tsui） 電話：2114 4341/5498 9705 電話：2114 4346/6902 3831 電郵：vincent.ip@sprg.com.hk 電郵：andico.tsui@sprg.com.hk 傳真：2114 0880 傳真：2114 0880

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network