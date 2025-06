Friday, 13 June 2025, 22:52 HKT/SGT Share: SAP商業AI持續釋放數據價值 驅動企業韌性增長

香港, 2025年6月13日 - (亞太商訊) - SAP香港今日舉辦年度盛會 2025 SAP NOW AI Tour。本次大會吸引了數百名企業用戶、業界專家以及合作夥伴齊聚一堂,共同深入探討 SAP 如何將企業應用、數據及商業AI 進行深度整合,實現協同發展,助力企業解鎖「飛輪效應」,在充滿不確定性的商業環境中提升業績、實現靈活營運,為企業注入持續增長的動能,引領未來發展方向。由智能生成至財務預測,由業務角色重構至場景化AI應用,多項全球領先的應用演示貫穿全場,生動描繪出「未來企業」的藍圖。

SAP全球副總裁、台灣暨香港澳門總經理陳志惟 SAP全球副總裁、台灣暨香港澳門總經理陳志惟表示:「在商業 AI 驅動的智慧營運時代,企業競爭力的核心在於數據、洞察 和行動之間的即時轉化能力。SAP 借助SAP Business Suite,實現端到端的業務整合,形成『應用沉澱數據、數據培育 AI、AI 優化應用』的良性循環。憑藉飛輪效應的協同機制,SAP 正幫助香港企業從單點效率優化,邁向涵蓋供應鏈、合規體系及市場網路的全域韌性升級 - 這既是應對當前不確定性挑戰的關鍵,也是邁向智能化未來的必經之路。」 飛輪驅動:「應用、數據、AI」協同,賦能智能化升級 本屆峰會聚焦SAP如何透過強大的應用組合、豐富的業務數據與先進的AI技術深度融合,構建起「應用、數據、AI」三位一體的飛輪效應,透過SAP Business Suite助力企業從容面對不確定性,持續創造價值,提升韌性,推動智能化升級和長期可持續增長。 SAP憑藉廣泛的應用組合,全面覆蓋企業端到端業務流程,積累了豐富、高質量的業務數據。這些數據透過SAP Business Data Cloud統一整合並挖掘洞察。在此基礎上,SAP將AI深度嵌入業務流程,透過數據驅動的智能化流程,大幅提升企業的效率與決策能力。 作為其中的關鍵引擎,SAP的生成式AI助手Joule深度嵌入SAP全線應用,推動企業實現從數據到洞察、從洞察到行動的智能閉環,形成持續學習、遞增價值的正向飛輪效應,助力企業加速轉型,釋放潛能。 商業 AI 加速應用,Joule Agents提升全員生產力 備受矚目的SAP商業AI正加速規模化應用,預計可協助企業實現高達30%的生產力躍升,推動關鍵業務突破。目前SAP已於所有產品中成功推出超過230個AI應用案例,預計今年年底前將此數字增至400個以上。全球逾3.4萬家客戶每日藉此革新其工作模式與業務流程。 無論用戶身處何地,Joule都能夠提供個人化解答和實時業務洞察,優化工作流程。它透過學習用戶行為,主動回應需求,並遵循嚴格的AI倫理準則。此外,Joule增強了從結構化和非結構化數據中提取資訊的能力,能夠即時提供基於實時業務數據的可視化答案,協助用戶分析預測業務影響。覆蓋多系統、多業務線的Joule Agents,重塑了業務流程和工作方式,具備預測、適應與自主行動的能力,支援關鍵業務的點對點流程執行,助力企業保持靈活和應變能力。 此外,專為 AI 開發而設的操作系統 SAP AI Foundation,為開發者提供統一入口,方便大規模構建、擴展及運行定制化的 AI 解決方案,成為首個真正面向商業 AI 的操作系統。 關於SAP

作為企業應用和商業AI的全球領導者,SAP位於商業和技術的交匯點。50多年來,企業一直信賴SAP通過整合財務、採購、人力資源、供應鏈和客戶體驗等核心業務營運,來發揮其最佳表現。如需瞭解更多SAP資訊,

請瀏覽https://www.sap.com/hk 。 如要查詢更多資訊,請聯絡(只限傳媒): 縱橫公共關係顧問集團(SPRG) 葉銘諾(Vincent Ip) 崔駿宏(Andico Tsui) 電話:2114 4341/5498 9705 電話:2114 4346/6902 3831 電郵:vincent.ip@sprg.com.hk 電郵:andico.tsui@sprg.com.hk 傳真:2114 0880 傳真:2114 0880



話題 Press release summary



部門 Cloud & Enterprise, Artificial Intel [AI]

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

May 21, 2025, 12:46 HKT/SGT SAP商業AI重塑企業營運 Feb 26, 2024, 15:03 HKT/SGT SAP推出優惠計劃 鼓勵香港企業開啟雲端轉型之路 Copyright © 2025 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS 美國: +1 214 890 4418 | 中國: +86 181 2376 3721 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6549 7068 | 東京: +81 3 6859 8575

   