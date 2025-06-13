健倍苗苗二零二五財年全年業績表現亮眼 純利飆升51.2%至1.97億港元



業績亮點 - 收益增長20.7%至7.8億港元

- 毛利上升22.4%至4.1億港元

- 權益持有人應佔綜合溢利增長51.2%至1.97億港元

- 董事會建議派發末期股息每股11.5港仙

- 憑藉有效的品牌管理，旗艦品牌何濟公、保濟丸和飛鷹活絡油實現強勁增長

- 濃縮中藥顆粒業務表現強韌，為整體業務表現提供穩定貢獻 香港, 2025年6月12日 - (亞太商訊) - 健倍苗苗（保健）有限公司（「健倍苗苗」或「公司」；股份代號：2161，連同其附屬公司統稱「集團」）為香港品牌保健品的領先營銷商及分銷商，集團今天公佈截至二零二五年三月三十一日止年度（「二零二五財年」或「報告期」）的全年業績。 儘管香港零售環境疲軟，健倍苗苗於二零二五財年的財務與營運表現仍然出色。集團品牌醫療保健業務的收益按年增長20.7%至7.8億港元。毛利增長22.4%至4.1億港元，權益持有人應佔綜合溢利飆升51.2%至1.97億港元。 權益持有人應佔綜合溢利大幅增長主要來自旗艦品牌的強勁銷售表現，當中包括何濟公、保濟丸與飛鷹活絡油，以及濃縮中藥顆粒業務的穩健表現。這一優異表現，顯示本集團成功落實整合的線上與線下營銷策略，並體現集團的前瞻性市場觸角，有效地把握香港、澳門及大灣區主要城市品牌消費健康市場增長機遇。 董事會建議派發末期股息每股11.5港仙。包括已派付的中期股息每股5.5港仙，二零二五財年的股息總額為每股17.0港仙。 各個核心業務表現卓越 在何濟公持續銷售勢頭的帶動下，品牌藥分部的收益錄得43.2%的強勁增長。何濟公透過精準的市場營銷計劃擴大市場滲透率，成功擴大消費群體，同時進一步鞏固品牌的知名度。 在本港中成藥及中藥材的零售銷售放緩的背景下，集團的品牌中藥分部仍實現5.0%的增長。此增長主要來自旗艦品牌保濟丸及飛鷹活絡油的強勁表現，以及濃縮中藥顆粒業務的穩健支持。保濟丸通過持續的電視廣告投放和冠名贊助電視人氣節目，進一步提高品牌知名度。與此同時，飛鷹活絡油透過以「飛鷹至係真王道」為主題的宣傳計劃強化市場地位，使其品牌知名度提升三倍，當中位於尖沙咀天星碼頭的「飛鷹哥」廣告板更成功引起熱議，迅速在網上瘋傳。 健康保健品分部的銷售收益增長44.9%，動力來自安可待乳癌腫瘤基因檢測 (「Oncotype DX」)的穩健表現，加上產品組合擴展及加強推廣，有效回應大眾對健康產品日益增長的需求。Oncotype DX日益受到香港及澳門的醫療機構及醫護專業人士的認可。 把握跨境電子商務及中醫藥市場的增長潛力 集團在拓展線上業務方面取得穩步進展，尤其是跨境電子商務平台，同時策略性地進行部署，把握香港及大灣區持續增長的傳統中藥行業機遇。集團在天貓國際和京東的旗艦店表現強勁，何濟公於2024年雙11期間位列十大海外藥品暢銷榜。為了推動可持續增長，集團正豐富多元化產品組合，同時加強B2B和B2C的銷售網絡。 策略性收購天喜堂 二零二五年四月，集團完成收購天喜堂藥廠有限公司90%的股權，其旗艦產品「天喜堂天喜丸」於香港及中國內地享有極高的品牌知名度，特別受到女性消費者青睞，因其在調節女性生理週期及促進生殖健康方面具顯著功效。這項收購進一步豐富了集團的品牌中藥產品組合，並透過整合天喜堂品牌與集團現有的生產與營銷能力，創造顯著的協同效應。集團將憑藉在品牌推廣方面的豐富經驗，開展全方位的市場推廣計劃，以提升該品牌知名度，加強與消費者的互動，以及擴展分銷網絡，進一步拓展客戶基礎。 健倍苗苗行政總裁黃一偉先生表示：「面對零售環境的種種挑戰，我們依然交出亮麗的財務及營運成績，這有賴於我們多元而穩健的產品組合、旗艦品牌持久的市場吸引力，以及我們對卓越營運的不懈追求。 展望未來，我們將繼續秉持穩健增長與卓越營運的原則。隨著健康意識提升、久坐的生活模式普及以及人口老齡化持續帶動需求，我們已做好充分準備把握消費保健行業的增長機遇。我們將持續強化品牌管理能力，鞏固核心品牌價值，擴展產品組合，並擴大市場覆蓋範圍。」 有關健倍苗苗（保健）有限公司 （股份代號：2161）

健倍苗苗是設於香港的品牌醫療保健品推廣及分銷公司，產品據點遍及大中華、東南亞及其他選定國家。集團擁有豐富的行銷專業知識並具備深厚的製藥背景，秉承產品功效和品質至上的優良傳統，在行業內定位獨特，致力於滿足消費者的保健需要。作為本地領先的品牌醫療保健品運營商，集團擁有一廣泛系列品牌醫療保健品，包括品牌藥、品牌中藥及健康保健品，其中包括「保濟丸」、「何濟公止痛退熱散」、「天喜堂天喜丸」、「飛鷹活絡油」、「唐太宗活絡油」、「十靈油」、「鎮痛霸祛風活絡油」等家喻戶曉的傳統品牌。而自2021年 5月27日，集團獲納入 MSCI 香港微型股指數成份股。有關集團詳情，請瀏覽：www.jbmhealthcare.com.hk



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