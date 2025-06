Thursday, 12 June 2025, 18:28 HKT/SGT Share: 品質基石的守護者:檢測檢驗行業賦能高質量發展

香港, 2025年6月12日 - (亞太商訊) - 改革開放以來,中國經濟實現了高速增長。 然而,隨著經濟的發展,如何保持長期的生產率增長成為關鍵問題。 2017年,中國共產黨第十九次全國代表大會首次提出"高質量發展",標誌著中國經濟由高速增長階段轉向高品質發展階段。 2023年2月,國務院印發《品質強國建設綱要》,強調國家品質基礎設施是實現高質量發展的重要保障。 檢驗檢測行業作為高技術服務業,在推動國民經濟高質量發展方面發揮著重要作用。 據行業調查報告,中國獨立檢測檢驗行業市場總規模預計將從2022年的4,276億元增長至2027年的7,081億元,復合年增長率為10.6%。 其中,建設工程檢測檢驗行業是最大的子板塊,預計到2027年市場規模將達到約1,500億元。 廣東省作為檢測檢驗行業的第一大省,通過「百千萬工程」加速基礎設施建設,促進了對建設工程檢測的需求。 粵西地區作為三線及以下縣市的檢測需求集中地,市場規模預計將從2023年的36億元增長至2028年的65億元,復合年增長率為12.7%。 在粵西地區,廣東集信國控檢測認證技術服務中心股份有限公司(簡稱"集信國控")表現突出,前身為信宜市建設工程質量檢測站,成立於2000年,2024年在香港聯合交易所GEM板上市。 截至2024年12月,公司已獲得建設工程、環境、產品品質、食品、農林水畜漁等五個檢測領域41個檢測類別、3183+個檢測參數,在全省縣市級同類公司中名列前茅。 受疫情影響,集信國控2022年的營業收入下降到1996萬人民幣,但公司憑藉清晰的戰略規劃和專業的檢測能力,業務迅速恢復增長。 2024年,公司營業收入達到5526萬人民幣,較2023年增長33.2%,毛利潤增長17.9%,凈利潤增長23.0%。 建設工程檢測檢驗板塊是公司最大的業務板塊,佔比超過50%。 公司現金流充足,2024年現金及現金等價物為99.86百萬元人民幣,並宣派了每股0.16港元的末期股息。 集信國控正積極向綜合性檢測服務機構邁進,佈局交通檢測、水利檢測、消防檢測等新板塊。 2025年4月,收購了茂名市粵水工程檢測有限公司51%的股權,開拓水利檢測業務。 此外,公司還與佛山市高明區當地國企合資成立子公司,拓展區域市場。 借助香港上市平台,集信國控有望實現跨越式發展。 在國家高質量發展和鄉村振興政策的雙重推動下,檢測檢驗行業將迎來高速發展。 集信國控憑藉國企公信力、技術實力和戰略佈局,為高新技術產業鏈供應鏈發展保駕護航,提升行業服務水準和國際競爭力。



Press release summary



食品, Construction

