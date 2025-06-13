品質基石的守護者：檢測檢驗行業賦能高質量發展

香港, 2025年6月12日 - (亞太商訊) - 改革開放以來，中國經濟實現了高速增長。 然而，隨著經濟的發展，如何保持長期的生產率增長成為關鍵問題。 2017年，中國共產黨第十九次全國代表大會首次提出"高質量發展"，標誌著中國經濟由高速增長階段轉向高品質發展階段。 2023年2月，國務院印發《品質強國建設綱要》，強調國家品質基礎設施是實現高質量發展的重要保障。

檢驗檢測行業作為高技術服務業，在推動國民經濟高質量發展方面發揮著重要作用。 據行業調查報告，中國獨立檢測檢驗行業市場總規模預計將從2022年的4,276億元增長至2027年的7,081億元，復合年增長率為10.6%。 其中，建設工程檢測檢驗行業是最大的子板塊，預計到2027年市場規模將達到約1,500億元。

廣東省作為檢測檢驗行業的第一大省，通過「百千萬工程」加速基礎設施建設，促進了對建設工程檢測的需求。 粵西地區作為三線及以下縣市的檢測需求集中地，市場規模預計將從2023年的36億元增長至2028年的65億元，復合年增長率為12.7%。

在粵西地區，廣東集信國控檢測認證技術服務中心股份有限公司（簡稱"集信國控"）表現突出，前身為信宜市建設工程質量檢測站，成立於2000年，2024年在香港聯合交易所GEM板上市。 截至2024年12月，公司已獲得建設工程、環境、產品品質、食品、農林水畜漁等五個檢測領域41個檢測類別、3183+個檢測參數，在全省縣市級同類公司中名列前茅。

受疫情影響，集信國控2022年的營業收入下降到1996萬人民幣，但公司憑藉清晰的戰略規劃和專業的檢測能力，業務迅速恢復增長。 2024年，公司營業收入達到5526萬人民幣，較2023年增長33.2%，毛利潤增長17.9%，凈利潤增長23.0%。 建設工程檢測檢驗板塊是公司最大的業務板塊，佔比超過50%。 公司現金流充足，2024年現金及現金等價物為99.86百萬元人民幣，並宣派了每股0.16港元的末期股息。

集信國控正積極向綜合性檢測服務機構邁進，佈局交通檢測、水利檢測、消防檢測等新板塊。 2025年4月，收購了茂名市粵水工程檢測有限公司51%的股權，開拓水利檢測業務。 此外，公司還與佛山市高明區當地國企合資成立子公司，拓展區域市場。 借助香港上市平台，集信國控有望實現跨越式發展。

在國家高質量發展和鄉村振興政策的雙重推動下，檢測檢驗行業將迎來高速發展。 集信國控憑藉國企公信力、技術實力和戰略佈局，為高新技術產業鏈供應鏈發展保駕護航，提升行業服務水準和國際競爭力。

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