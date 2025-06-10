這項技術正在征服世界：中微子光電技術正在重新定義全球基礎設施

尼黑，2025年6月11日 - (亞太商訊) - 全球能源轉型已不再是可選項，而是勢在必行。然而，在太陽能和風能的背後，一項具有更深遠意義的技術正逐步走入工業現實。由 Neutrino® 能源集團開發的中微子光伏技術，不再是遙不可及的概念，而是已投入運行的分散式全天候能源生成平台，並正擴展至交通、航空航太、海洋系統，甚至高安全通信領域。

中微子光伏技術通過將中微子及其他不可見輻射的動能轉化為電能來實現發電。這些無所不在的粒子會激發由石墨烯與摻雜矽交替層構成的奈米材料中的原子振動，產生共振頻率並被轉換為直流電。這種方式遠非環境能量「採集」，而是一種可控、可擴展的發電方法，已被用於多項先進應用。

無需燃料的電力：中微子能源方塊

中微子能源方塊是一種緊湊型、模組化、零排放的能源系統，可持續輸出5至6千瓦電力。設備僅重50公斤，運行時安靜、無需人工干預，且不受天氣與地理位置影響。它不依賴燃料、不產生燃燒、無需接入電網，具備去中心化能源基礎設施的潛力，有望成為全球潔淨、離網發電的重要支柱。

自主移動出行：Pi Car

Pi Car將中微子光伏技術應用於電動車領域。它不依賴傳統充電基礎設施，而是透過將中微子光伏材料嵌入車身面板、車頂等結構部件中來實現持續發電。在常規環境條件下，僅需一小時即可為車輛帶來最多達100公里的額外續航里程。合作夥伴包括負責基於人工智慧的能源優化的 Simplior Technologies、從事材料研發的 C-MET Pune，以及提供電池整合方案的 SPEL Technologies。該技術理念還支援對現有電動車平台進行改造，以提升續航能力並實現能源獨立。

突破飛行極限：Pi Fly

Pi Fly 是 Neutrino® 能源集團的航空項目，致力於開發由機載中微子光伏系統與超級電容儲能供能的無人飛行器（UAV）。目前的原型機包括多旋翼與飛翼機型。下一階段的目標是開發用於貨物運輸的自主垂直起降（VTOL）飛行器。為支持該項目，還配備了由中微子光伏技術供能的移動氫燃料補給裝置，以推動離網航空基礎設施的發展。

海洋創新：Nautic Pi

Nautic Pi 將這一能源平台拓展至海洋領域。採用中微子光伏技術驅動的船舶目前正處於概念開發階段，目標是實現無需燃料或外部充電的自主航行。該系統尤其適用於長時間任務、遠程作業及水下平台。

通信突破：12742號專案

最後，12742號專案探索基於中微子的數據訊號傳輸。與無線電訊號不同，中微子可輕易穿透密集介質，幾乎不受干擾。這項技術使得即便是在岩層、海洋，甚至是行星體之間，也能實現即時、加密的全球通信——為高安全等級通信及星際數據傳輸帶來巨大飛躍。

在全球政府與產業尋找可行的脫碳途徑之際，Neutrino® 能源集團不再只是提出解決方案，而是在實際推進落地。該集團匯聚來自40多個國家的數百位研究人員、工程師與科學家，組建跨學科團隊，並與多方建立戰略聯盟，持續拓展高影響力應用領域。中微子光伏技術不再是未來的想像，它已經到來，正征服世界。

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