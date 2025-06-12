英國國防部與通用原子航空系統公司簽署「保護者」支援合約

聖地牙哥，2025年6月11日 - (亞太商訊) - 英國國防部已與通用原子航空系統公司（GA-ASI）簽署一項關於「守護者」RG Mk1 遙控駕駛飛機系統的物流與維護支援合約。該合約被稱為「英國守護者可用性與支援方案」（UK PASS），將為由 GA-ASI 提供、目前由英國皇家空軍（RAF）操作的新型「守護者」遙控駕駛飛機系統提供持續支援。該型號的「守護者」遙控機基於 GA-ASI 的 MQ-9B SkyGuardian® 平台。

照片來源：英國皇家空軍

UK PASS 是一項直接商業銷售（Direct Commercial Sale）合約，涵蓋對「守護者」項目中遙控駕駛飛機（RPA）、可認證地面控制站以及模擬訓練系統的支援。

「這份合約標誌著英國皇家空軍部署『守護者』遙控系統的重要里程碑，」通用原子公司歐洲 MQ-9B 副總裁克里斯・杜塞爾（Chris Dusseault）表示，「隨著 UK PASS 合約的簽訂，我們可以從測試和開發階段正式過渡到皇家空軍飛行員的操作訓練階段。」

UK PASS 是通用原子公司「天空守護者全球支援方案」（SkyGuardian Global Support Solutions，簡稱 SGSS）的一部分，SGSS 為 MQ-9B 所有用戶提供支援。該方案採用共享的承包商後勤支援（Contractor Logistics Support, CLS）模式，將維護、供應管理及其他所需支援功能所涉人員、物資和間接資源統一整合，供所有客戶共同使用。此方式提升了效率，並為客戶降低了成本。

「PASS 合約的簽訂是通用原子公司與英國國防部跨領域團隊三年來密切合作的成果，它將一個概念轉化為現實。我們為皇家空軍的『守護者』機隊打造了首個同類中的可持續支援方案，依托的是全球通用備件池中的承包商自有庫存。該合約不同於傳統的備件與維修合約，而是透過多客戶通用營運模式實現規模經濟，」英國皇家空軍無人機系統 3 組組長里奇・卡梅隆上校（Group Captain Rich Cameron）表示。

通用原子公司的 MQ-9B 是目前全球最先進的遙控駕駛飛機系統，具備卓越的續航能力與作戰範圍。MQ-9B 包括「天空守護者」（SkyGuardian）與「海洋守護者」（SeaGuardian®）兩種型號，目前已向英國皇家空軍（即「守護者」項目）交付多架，並獲得來自加拿大、波蘭、日本海上保安廳、日本海上自衛隊、台灣、印度及美國空軍（用於特種作戰司令部支援）的訂單。MQ-9B 亦曾參與多項美國海軍演習，包括「北方利劍」（Northern Edge）、「整合作戰問題」（Integrated Battle Problem）及「聯合航行演訓」（Group Sail）。

關於 GA-ASI

通用原子航空系統公司（GA-ASI）是通用原子公司的子公司，致力於設計與製造成熟可靠的遠程駕駛航空系統（RPA）、雷達及電光與相關任務系統，包括 Predator® RPA 系列與 Lynx® 多模式雷達。GA-ASI 營運超過 800 萬飛行小時，提供具備長航時與任務能力的航空平台，並整合感測器與資料鏈系統，以實現持續態勢感知。公司亦研發多種感測器控制與圖像分析軟體，提供飛行員訓練與支援服務，並開發超材料天線。

更多資訊，請造訪：www.ga-asi.com。

Avenger、Gray Eagle、Lynx、Predator、Reaper、SeaGuardian 和 SkyGuardian 均為通用原子航空系統公司在美國及其他國家／地區註冊的商標。

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來源：General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

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