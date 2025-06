Tuesday, 10 June 2025, 19:10 HKT/SGT Share: 爆款IPO前瞻:「香水第一股」穎通控股強勢登場!港股IPO再現黃金賽道 龍頭勢掀「嗅覺經濟」新浪潮

香港, 2025年6月10日 - (亞太商訊) - 隨着港股IPO市場熱度回升,中國除品牌所有者之外最大的香水集團穎通控股已正式通過港交所聆訊,劍指「香水第一股」之位。作為除品牌擁有者以外,中國(包括香港及澳門)規模最大的香水集團,穎通控股擁有包括Hermès Beauty、Van Cleef & Arpels、Versace、COACH、Laura Mercier、Albion和Elegance 等72個國際知名品牌的授權,具備強大的品牌組合優勢。公司近年營收穩步增長,年度收入突破人民幣20億元,盈利能力亦持續提升,基本面表現穩健。其核心業務聚焦於中國高端香水市場,該賽道複合年增長率達15%,在消費升級與審美趨勢驅動下,市場潛力可觀。憑藉稀缺的業務定位與行業領先地位,穎通控股有望成為繼美妝新股「凍資王」毛戈平之後,引發市場高度關注的IPO焦點新股,並為投資者帶來新一輪的增長機遇。 招股書披露,穎通核心業務涵蓋第三方品牌授權產品的銷售與分銷,以及為品牌授權方提供全方位市場拓展服務,包括品牌管理、定制化市場進入及擴張策略的設計與實施。截至2025年3月31日,穎通為合共72個外部品牌組合進行產品分銷及市場部署,其中61個品牌享有獨家授權或分授權。業務版圖覆蓋香水、彩妝、護膚品、個人護理產品、眼鏡及家居香氛等多元品類,形成顯著的規模優勢。 值得注意的是,作為國際奢侈品牌進入中國市場的合作夥伴,穎通通過獨家授權體系獲得品牌方深度信任,進行線上線下全域營銷,這一差異化優勢持續強化穎通行業領導地位。穎通擁有廣闊的銷售及分銷網絡,線下業務覆蓋了400多個城市,有超過100個直接經營的線下POS及超過8,000個由零售商客戶經營的POS出售;線上電商管道亦不斷發力,積極佈局社交媒體和電商渠道,同時驅動免稅業務,形成全方位佈局。 財務方面,穎通的經營業績穩健增長,彰顯其經營韌性。截至2025年3月31日止年度,收入分別為人民幣16.99億元、18.64億元、20.83億元;同期,錄得純利為人民幣1.73億元、2.06億元、2.27億元;毛利率亦保持穩定於50%以上。 穎通挾「嗅覺經濟」東風強勢登場,配合中產消費升級與Z世代對個性化香氛的剛需,這隻「香水第一股」憑紮實品牌矩陣與全渠道運營實力,極可能複製美妝板塊上市熱潮,長線看更吃盡「嗅覺經濟」的結構性紅利,結合行業增長潛力與公司基本面,實力新股值得市場持續關注。



