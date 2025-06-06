誰將成為名留青史的「初代世界冠軍」！

香港, 2025年6月10日 - (亞太商訊) - 圓谷製作株式會社 (總公司：東京澀谷區， 總裁兼首席運營官永竹 正幸) 宣布，將為旗下的《超人力霸王卡牌遊戲》舉辦首屆全球賽事《ULTRA LEAGUE WORLD CHAMPIONSHIP 2026》！本賽事將於2026年5月9 日與10日，在日本東京太陽城展示廳B隆重舉行。

在初代超人力霸王播出60週年的紀念之年，從全球23個國家和地區預選賽中勝出的「ULTRA LEAGUERS」們將齊聚一堂，透過激烈的卡牌戰鬥，爭奪「初代世界冠軍」的寶座。

全球 143 位最強「Ultra Leaguers」齊聚一堂!

來自世界各地的選拔賽將陸續舉行，最終僅有143位頂尖選手能晉級《Ultra League World Championship 2026》。

其中部分選手將被選為「贊助選手」，其參賽旅費與費用將由官方負擔。

「ULTRA LEAGUE WORLD CHAMPIONSHIP 2026」活動訊息

活動日期：2026年5月9日至10日

活動地點：池袋袋太陽城, World Import Mart大樓, 4樓展示廳B（日本東京都豐島區東池袋 3 丁目 1 號）

賽制：雙牌組 BO3

宣傳影片：https://youtu.be/OfIQdj76HfY

官方網站：https://ultraman-cardgame.com/page/hk/wcs

玩家區域分布（共143位）

・亞洲地區

日本：32 中國：20 韓國：16 台灣：11 香港：11 新加坡：6 馬來西亞：6 印尼：6 越南：5 菲律賓：4 泰國：6 澳洲：4

・北美地區

美國、墨西哥和加拿大：12

・欧洲

意大利、其他欧盟国家：4

※參賽名額為預估數，可能會有所變更。

※請查询官方網站，了解各區域的區域預選賽日程安排。

※各預選賽將使用「ULTRA LEAGUE」App。

※如果主辦單位認定申請者涉嫌使用多個帳戶，則其申請和參賽資格將被取消，恕不另行通知。

「ULTRA LEAGUE WORLD CHAMPIONSHIP 2026」賽事徽章

本次活動的官方徽章設計為地球形球體上的盾牌，並以多彩配色象徵「ULTRA LEAGUE」之團結精神。

ULTRA LEAGUE 裁判計畫啟動

官方將於賽事前推出「ULTRA LEAGUE 裁判制度」，建立一個公平、公正、可安心參與的競技環境。

通過嚴格審核與考核的合格裁判，將承擔以下職責：

根據官方規則做出公平判定

確保賽事順利進行

即時處理現場問題

向選手提供合適的協助與建議

通過認證的裁判將獲得包含宣傳卡在內的專屬福利。期盼更多有志之士參與，共同推動 ULTRA LEAGUE 的健全發展。

日程表

裁判資格考試將於2025年8月起展開

通過者將自同年11月起正式執行裁判職務

裁判專屬徽章

本徽章以「天秤」象徵公平，並融入溫暖氛圍，未來將用於裁判專屬的宣傳卡等物品。

裁判資格考試將於2025年8月起展開

通過者將自同年11月起正式執行裁判職務

《ウルトラマンカードゲーム（超人力霸王卡牌遊戲）》

【官方網站】https://ultraman-cardgame.com/

【註冊入口】https://ultraman-cardgame.com/page/hk/sign-up

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商品資訊

產品名稱：超人力霸王卡牌遊戲

銷售地區：日本、中國、韓國、台灣、香港、新加坡、馬來西亞、印尼、越南、菲律賓、泰國、澳洲、美國、加拿大、墨西哥、英國、義大利、西班牙、葡萄牙、荷蘭、德國、丹麥、法國 銷售通路：各地大型通路、玩具店、卡牌專賣店等

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【產品陣容】

《超時空の英雄たち (超時空的英雄們)（SD01）》：現正販售中

《零のキズナ (零之羈絆)（SD02）》：現正販售中

《地球の守護者たち (地球的守護者們)（BP01）》：現正販售中

《Ultraman: Rising（EXD01）》：現正販售中

《吹き荒れる紅と蒼 (緋紅與蒼藍的風暴)（BP02）》：現正販售中

《復讐と闇の輪廻 (復仇與黑暗的輪迴)（BP03）》：現正販售中

《未来へ駆けるΩ (邁向未來的Ω)（SD03）》：2025年7月25日（五）發售

《希望と光の覚醒 (希望與光的覺醒)（BP04）》：2025年8月1日（五）發售

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