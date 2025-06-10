光大控股成功發行30億元人民幣熊貓中期票據

香港, 2025年6月9日 - (亞太商訊) - 6月5日，光大控股（股份代號：165.HK）2025年度第一期中期票據在中國銀行間市場成功發行，發行規模30億元人民幣，票面利率2.09%，創光大控股歷史債券發行票面利率新低。

本次發行獲得了銀行及非銀機構投資者的踴躍認購，全場認購倍數2.6倍，邊際認購倍數2.8倍，充分體現出市場機構投資者對公司高質量發展的認可與支持。

公司選用光大證券擔任牽頭主承銷商及簿記管理人，選用中國銀行、浦發銀行、中信證券、中國工商銀行、中信銀行擔任聯席主承銷商，強強聯合、通力合作、攜手共贏，達成本次發行工作的圓滿成功。

本次發行進一步降低融資成本，優化公司的債務結構。光大控股將繼續發揮跨境資管平台優勢，持續推進業務高質量發展，服務中國經濟可持續發展。

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