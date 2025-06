Monday, 9 June 2025, 10:07 HKT/SGT Share: 光大控股成功發行30億元人民幣熊貓中期票據

香港, 2025年6月9日 - (亞太商訊) - 6月5日,光大控股(股份代號:165.HK)2025年度第一期中期票據在中國銀行間市場成功發行,發行規模30億元人民幣,票面利率2.09%,創光大控股歷史債券發行票面利率新低。 本次發行獲得了銀行及非銀機構投資者的踴躍認購,全場認購倍數2.6倍,邊際認購倍數2.8倍,充分體現出市場機構投資者對公司高質量發展的認可與支持。 公司選用光大證券擔任牽頭主承銷商及簿記管理人,選用中國銀行、浦發銀行、中信證券、中國工商銀行、中信銀行擔任聯席主承銷商,強強聯合、通力合作、攜手共贏,達成本次發行工作的圓滿成功。 本次發行進一步降低融資成本,優化公司的債務結構。光大控股將繼續發揮跨境資管平台優勢,持續推進業務高質量發展,服務中國經濟可持續發展。



話題 Press release summary



部門 金融, Funds & Equities

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network