冠君產業信託呈獻「Lupus Reimagined」藝術展 以藝術連結社區 共創多元共融未來

香港, 2025年6月6日 - (亞太商訊) - 持有花園道三號及朗豪坊物業的冠君產業信託(「信託」)(股份代號:2778)聯合香港首個紅斑狼瘡多媒體關注組織「My Lupus Diary」(MLD)以及提供場地贊助的高端共享工作空間Eaton Club,於旗下物業舉辦「Lupus Reimagined」藝術展覽,展示紅斑狼瘡患者的原創藝術作品,透過藝術語言呈現患者面對身心挑戰的歷程與力量,進一步推動社會對健康、多元與共融議題的關注與理解。展覽匯集多元化的藝術表達形式,包括攝影作品、畫作、頭飾及裝置藝術等,讓公眾近距離感受患者的創作心聲。其中最矚目的展品為一件別具意義的藥物裝置藝術:以患者兩個月的藥物堆砌而成的「戰士盔甲」,象徵紅斑狼瘡患者縱然需要長期服用大量藥物,仍能以堅毅的鬥志對抗疾病。 冠君產業信託一直秉持身心靈健康和可持續理念,致力與社區建立長遠夥伴關係,期望透過跨界合作發揮協同效應,創造可共享的社會環境。作為是次展覽的主要支持機構,信託不僅為患者提供表達空間,更藉此提升公眾對罕見疾病的認知與關懷,實踐企業促進社會共融的責任。 「Lupus Reimagined」藝術展覽匯聚九位紅斑狼瘡症患者的藝術創作,通過不同的藝術手法表達患者面對疾病過程中的轉變、掙扎與成長。當中最受矚目的作品之一,是MLD與香港知名模特兒,包括馬詩慧、伍靜麗、Ana R和龍玥心,合作拍攝的藝術攝影系列,模特兒頭戴由紅斑狼瘡患者親自設計、象徵堅強與蛻變的創意頭飾,展現病患的內在力量與堅韌,藉此啟發社會重新審視病患群體的獨特經歷與生命價值。 MLD創辦人沈仲文女士表示:「我們三位創辦人都是紅斑狼瘡症患者。我們希望透過藝術為橋樑,打破標籤與誤解,讓社會真正理解患者面對的挑戰與勇氣,並建立一個更有同理心與包容性的社會。」 早前於5月10日世界紅斑狼瘡日,一系列有關最新治療方案的教育講座及公眾關注活動於花園道三號的Eaton Club舉行。延續開幕活動的成功,藝術展已於5月在花園道三號正式向公眾展覽,並於6月移師朗豪坊辦公樓繼續展出。創辦人沈仲文女士將與合作模特兒於6月8日親臨現場,與公眾及患者進行深度交流,分享彼此的心路歷程。朗豪坊辦公樓近年積極推動「六大健康維度」(6 Dimensions Wellness)理念,即身體、情緒、智力、社交、精神和財務為核心的新生態系統,為租戶提供全方位的身心靈健康支持平台。朗豪坊亦配合該策略推出「6D Wellness」YouTube頻道(www.youtube.com/@6dwellnesslp),邀請專業人士及嘉賓每週分享實用健康資訊,為社區注入積極正面的社會價值。 冠君產業信託行政總裁侯迅女士表示:「我們深信企業的可持續發展,離不開與社區的緊密聯繫及共同成長。信託一直以身心靈健康與可持續發展為核心策略,積極與社區建立長遠夥伴關係,推動共融共建社會。作為是次藝術展的場地支持機構,我們希望為社會不同群體提供表達與被理解的平台,讓更多元的聲音得以被聽見。我們將以實際行動回饋社會,為構建更包容、和諧和健康的社會環境獻一分力。」 信託近年積極與不同社會組織合作,創造共享價值以實現多方共贏。信託於2024年首度舉辦「ESG週」,聯合伙伴開展涵蓋氣候韌性、社會創新及可持續生活的多元活動,亦攜手豐盛社企學會邀請本地社企展示聚焦社會議題的創新解決方案,助推社會共融、多元文化及跨界合作。為延續ESG承諾,信託將於今年七月底舉行年度旗艦活動「ESG Gala」,通過更加豐富的形式,攜手合作夥伴共同實踐身心靈健康,並向社會傳遞多元共融的聲音。 「Lupus Reimagined」2025世界狼瘡日藝術展覽 公眾展覽 地點:九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊辦公樓5樓大堂

日期:2025年6月2日至30日

時間:09:00 - 20:00(星期一至日) 公眾交流會 地點:九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊辦公樓5樓大堂

日期:2025年6月8日

時間:12:30 - 17:30(星期日) 圖片說明: 冠君產業信託以藝術連結社區,於朗豪坊辦公樓舉辦「Lupus Reimagined」藝術展覽, 展示紅斑狼瘡患者的原創藝術作品。 「Lupus Reimagined」藝術展覽匯聚九位紅斑狼瘡症患者的藝術創作,通過不同的藝術手法表達患者面對疾病過程中的轉變、掙扎與成長。 看似沉重的藥物負擔,卻化身為守護生命的堅韌盔甲。這件以患者兩個月藥物,約720粒藥丸製成的裝置藝術,訴說著每位紅斑狼瘡戰士的抗病故事。 藝術家Christy Cheung與其作品合影。

「My Lupus Diary」創辦人沈仲文女士分享藝術展覽的創作理念及推廣共融的願景。 鳴謝 主辦機構:My Lupus Diary @mylupusdiary

製作人/創意總監:Sapphire Shen @shensapphire

藝術總監/攝影師:Kim Lo @lamma @klw_hk

化妝師:Kae Li @kae.liii

髮型師:Brian Lee @brianlee_hmua

特別鳴謝:Aarya Kalathiya, Crystal. S 關於冠君產業信託(股份代號:2778)

冠君產業信託擁有及投資提供租金收入的寫字樓及零售物業。信託主要投資位於優越地點的甲級商用物業。現時擁有花園道三號及朗豪坊兩幢位於香港的地標性物業,並以合資股權形式擁有位於倫敦市中心的 66 Shoe Lane,總樓面面積約300 萬平方呎,讓投資者可直接投資於優質甲級寫字樓及零售物業。信託自2023年榮獲全球房地產GRESB可持續的最高五星級別。

網站: www.championreit.com 關於My Lupus Diary

My Lupus Diary 由三位紅斑狼瘡症患者創立,是一所旨在透過增權、教育和倡議三方面來改善紅斑狼瘡患者群體生活質素的機構。自成立至今,一直幫助及支援與紅斑狼瘡相關疾病的教育及推廣工作,令大眾關注及認識與紅斑狼瘡相關疾病及病友和其家人的需要。本會將會繼續積極提高公眾對紅斑狼瘡症的認識,並促進及謀求患有紅斑狼瘡的人士及其家人之福利及服務。 傳媒聯絡方法:

傳媒聯絡方法:

縱橫財經公關顧問有限公司



