稀有中高端冷凍海產上市公司大洋環球上月跑贏大市 最新財報有啟示？

香港, 2025年6月6日 - (亞太商訊) - 被稱為「新消費三姐妹」今年以來累計倍升的表現,大幅跑贏大市同期(恒指同期升17.21%),令市場刮目相看,事實上,部份難以取締的高端消費相關股份同樣靜靜起革命,如市場稀有的與中高端香港冷凍海產消費相關的上市公司大洋環球(08476)正是一例,今年至今股價同樣已升43%。 大洋環球於6月3日收市後釋出其截至今年3月底止年度業績,當中會否有着任何啟示? 大洋環球自2017年10月在港創業板上市,當年以「業務穩健的香港急凍海產進口及代理商」作為公開招股的賣點,時至今日,公司依舊以從事進口及代理急凍海產品為主業的香港與澳門供應商,在急凍海產進口及代理行業擁有逾22年經驗,向逾370名批發商及大型餐飲連鎖店客戶供應各式各樣的急凍海產產品超過100個品種,而其客戶主要是急凍海鮮轉售商及急凍海鮮餐飲服務供應商。其知名產品包括:加拿大牡丹蝦、日本熟帆立貝、Clearwater牌北寄貝、帝王蟹腳、蒲燒鰻魚、北海道帶子、各類刺身蝦等。 表面上,公司2025財年收益錄得約3.96億港元,按年減少13.7%,但對比其上市後首年的2018財年收益約2.4億港元去計,收益於上市的8年間已增長了65%,反映公司並非一如部份企業所謂「恢復到疫情前水平」,而是真正做到穩步成長;公司2025財年純利約4,168.6萬元,按年增加2.3%。公司在收益減少下仍保持純利微增的情況,歸功於毛利率提高方面。 只要有追蹤公司業績就不難發現,大洋環球上市以來一直努力提升其利潤率,以毛利率為例,2025財年做出的16.6%,較上年度增加2.1個百分點,即使對比2018財年的13.1%以至上市前的2017財年的12.2%,均有着明顯的提升,都可見公司每年因應市況去積極挖掘高利潤產品進行銷售之能力。 公司2025財年每股基本盈利亦提升2.05%,至14.9港仙。擬派末期息4.2港仙,較上年度的4港仙增加了5%,反映其對一眾持續支持公司的股東毫不吝嗇,積極回饋股東的一面。 截至2025年3月底止,公司之銀行及現金結餘約1.39億港元,較2024財年增加32.4%,集團總債務僅約220萬元,並無銀行借款,資產負債比率約0.8%,反映其手頭現金極充裕,財務情況非常穩健。 業務及財務基本面穩健 未受本地零售趨勢影響失色 從公司按客戶地區來劃分的收益去看,公司主要收益來源仍來自香港客戶的收益,2025財年持平在約3.15億元水平,對比香港政府統計處所公布的2024年全年食肆購貨額按年跌1.9%的情況而言,反映公司業務表現合理,而此水平實際亦較2018財年及2019財年分別增長49.4%及16.3%。加上,隨着香港主要官員近日再強調會繼續積極爭取國際大型會議落戶香港,吸引更多高端過夜旅客來港,伴隨高端旅客而來的高端餐飲消費或被提振下,大洋環球客戶的經營環境有望進一步漸入佳境後,相信對公司同樣有着利好作用。 有趣的是,這家被市場憧憬有着轉主板可能的上市公司股價表現,從月線圖可見,呈持續上行的走勢,今年以來累積升幅已超過四成,單計5月亦累計升27.7%,表現跑贏恒指同期。即便大洋環球於4月15日已就轉至聯交所主板上市的可能性給出公告說法,公司當日的公告聲明已委任專業人士評估及評價可能轉板的可能性,惟評估及評價尚處於初步階段,公司並未就可能轉板向聯交所提呈正式申請;似乎說法無阻市場的樂觀預期。 縱使公司於其最新業績前景展望中未有描繪太多的色彩,僅稱「將密切監察市況,尤其本地零售市場(留意到香港市場消費趨勢的轉變),以及將加強公司節省成本措施。 然而,事實上,香港人對海鮮美食的熱愛絕對是世界級,可謂有數得計!據聯合國糧食及農業組織2023年最新統計顯示,每名港人每年平均消耗約65公斤海鮮,高於全球人均消耗量20公斤三倍有餘,更高踞全球第五、亞洲第三名。由此可見,大洋環球對這類高端急凍海鮮存在需求及面對着消費者終端有要求的客戶提供及時可靠供應的需求,不見得會有着反轉式的改變。 從聯合國糧食及農業組織發布的2024年《世界漁業和水產養殖狀況》可見,2022年全球水生動物食品消費量約1.625億噸,自1961年以來的增長率為世界人口年增長率的近兩倍;全球水生動物食品每年人均消費量由1961年的9.1公斤上升至2022年的約20.7公斤,此增長率超過同期所有陸地動物所產肉類食品的增長率。亞洲的水生動物食品消費量佔全球總量的71%,其中單計中國就佔世界水生動物食品消費量的36%。 報告指出,2022年,中國的進口增長率相較於出口增長率更高,按金額計,中國首次成為水生動物産品的淨進口國。中國進口最多的水産品是蝦類、大西洋鱈、龍蝦和螃蟹,此些水産品佔中國水生動物産品同期總進口額的51%。不難發現,中國高端海鮮消費市場仍有相當廣闊的空間。 而這個大洋環球未有大幅著墨的市場,會否成為該公司轉板可能性進一步落實後,更具預見性下的其中一個未來增長點,看官或可拭目以待。



