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Friday, 6 June 2025, 22:37 HKT/SGT
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來源 CR Construction Company Limited
政社企聯手送暖 深水埗白田邨1500居民喜獲端午福袋
- 華營建築聯手區議員及勞聯 上樓探訪傳遞濃情關懷

香港, 2025年6月6日 - (亞太商訊) - 為弘揚端午節互助精神，傳遞社區關愛，華營建築有限公司（「華營建築」）聯同深水埗區議員，於上週在白田邨圓滿舉行大型「端午送暖」活動。活動匯聚政界、社團及企業三方力量，共向邨內居民派發1,500份精心準備的端午福袋，並安排上樓探訪，深入關懷居民生活，成功為社區營造濃厚的節日溫情與關愛氛圍。

華營建築代表聯同深水埗區議會代表，就白田邨「端午送暖」活動合照。

華營建築代表聯同林偉文區議會辦事處代表，以及白田邨居民，齊來「端午福傳、愛在白田」。

政社企三方攜手 共同參與顯關懷

是次活動由各個議員辦事處統籌，華營建築以合辦及贊助單位身份全力支持，並獲得勞工界組織協力。活動邀得多位嘉賓親臨主禮及參與，包括：勞聯立法會議員林振昇先生、深水埗區議員陳麗紅女士及林偉文先生。華營建築亦高度重視此次社區關懷行動，由董事副總經理及首席財務官方璇女士，以及總經理（項目營運）羅明健先生代表公司出席。眾嘉賓的參與，體現了社會各界對基層社區福祉的共同關注。

華營建築董事副總經理及首席財務官方璇女士表示：「華營建築一直秉持『取諸社會、用諸社會』的精神，積極履行企業社會責任。籍此端午佳節，我們非常榮幸能與深水埗區議員及勞聯合作，匯聚力量，為白田邨的街坊送上節日問候與實質關懷。這次活動不僅是物資的派送，更是一次愛心的傳遞，展現了社區互助互愛的可貴精神。」

華營建築董事副總經理及首席財務官方璇女士（左）探訪白田邨長者住戶，親手送上端午福袋，並傾聽心聲。

福袋傳遞雙重暖意 應節物資暖人心

活動期間，嘉賓們聯同工作人員及義工，向白田邨居民親手派發了共1,500個滿載心意的端午福袋。每個福袋均包含實用與應節物品，如營養麥皮、飽腹麵餅、暖身薑茶及象徵端午傳統的糉子香包，旨在為居民提供實際生活支援的同時，傳遞真摯的節日祝福。派發現場氣氛熱烈，居民喜笑顏開。

華營建築總經理（項目營運）羅明健先生於探訪後表示：「親手將福袋交到長者手上時，他們緊握的手和笑容，正是我們堅持社區服務的動力。華營建築未來將投放更多資源，開展針對有需要社群的活動及支持。」

華營建築總經理（項目營運）羅明健先生（中）參與活動講解，傳遞企業與社區共建節日溫情的核心精神。

上樓探訪深化關懷 協作共築人情網

除了集中派發福袋外，大會更特別組織了上樓探訪小隊，由議員及華營建築代表帶領，深入邨內探訪居民。此舉旨在更直接地了解居民的生活狀況與需求，送上更貼心的節日慰問與關懷，將溫暖直接送入家門。

本次「端午送暖」活動在各方通力合作下圓滿結束，不僅為深水埗白田邨1,500戶居民帶來了實惠與溫暖，濃厚的節日氣氛和真摯的社區關懷更深入人心，充分體現了社會各界同心協力、共建和諧社區的積極力量。

關於華營建築有限公司

華營建築有限公司於1967年成立，為華營建築集團控股有限公司的間接全資附屬公司，在香港從事建築業多年，累積豐富本地建築市場經驗，成為一所具聲譽及客戶信賴的承建商。

2014年1月，浙江省建設投資集團有限公司收購華營，成為華營的最終母公司。2019年10月，華營建築集團控股有限公司於香港聯交所主板上市。

華營建築對外承接多項具代表性之工程項目，當中包括白田邨第十三期公營房屋重建項目、啟德1E區1號公營房屋發展項目、運用組裝合成建築法(MiC)的洪水橋及荃灣聯仁街過渡性房屋項目、觀塘市中心第二及第三區住宅綜合發展項目、灣仔軒尼詩道1號 (One Hennessy)、麗晶酒店翻新工程及多座數據中心，所承建之項目屢獲殊榮。

媒體聯繫

黃先生
電話：+852 3750 5785
郵箱：media@czcgl.com.hk



話題 Press release summary

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